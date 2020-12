De zentuin in mijn hoofd

Als aan het eind van de dag de bel afging op mijn basisschool, begon het serieuze werk. Samen met mijn boezemvriendje ging ik aan de slag op onze rommelzolder, annex laboratorium, studio en atelier. Hier experimenteerden we met lenzen en schakelaars, bouwden een poppentheater en produceerden zowaar een echte tekenfilm. Hoogtepunt was onze ‘baan’ – een miniatuurstad compleet met treinen, wegen, auto’s en huizen. Bijzonder trots was ik op het automatische stoplichtsysteem, gemaakt uit een oude elektrische klok en een conservenblik. Ik kon eindeloos kijken naar de verspringende kleuren op de lege kruisingen.

De baan was ons schaalmodel van het leven, de perfecte grootte voor een tienjarige. De alledaagse werkelijkheid gereduceerd tot iets dat je in je handen kunt houden, dat je kunt begrijpen, koesteren en controleren. Welbeschouwd was dat de essentie van al mijn speelgoed, van de oceaanstomers van legosteentjes tot de dierentuin met plastic tijgers en olifanten.

De fascinatie met miniaturen stopt niet bij de kindertijd. Ook de prachtige zentuinen in Japan zijn schaalmodellen van de wereld. Grillige stenen verbeelden bergmassieven, bemoste perkjes roepen dichtbegroeide regenwouden op. In het veldje grind met de aangeharkte geometrische patronen stroomt een oceaan vol reuzengolven.

Een slechte reputatie

Modellen hebben een slechte reputatie. Zeker nu ons hele leven afhankelijk is geworden van simulaties en voorspellingen van epidemiologen. Ik lees dezer dagen vaak de gevleugelde uitspraak: alle modellen zijn fout, maar sommige zijn nuttig. De rol van modellen in de wetenschap wordt echter regelmatig verkeerd begrepen. Het handjevol keien in de zentuin is nooit bedoeld als een echte weergave van het Japanse eilandenrijk. Het is een symbolische versie. De werkelijkheid ingekookt tot haar essentie.

In de fysica spreken we graag over toy models, speelgoedmodellen, soms gedefinieerd als de grootste versimpeling die nog steeds alle belangrijke eigenschappen in zich draagt. Geen realistische benadering, maar een geconcentreerde vorm zonder irrelevante details. Eerder een karikatuur dan een realistisch portret. En net zoals een goede spotprent iemands persoonlijkheid volmaakt kan treffen, is een model soms ‘echter’ dan de werkelijkheid.

Door objecten terug te brengen tot de menselijke schaal – een ruimteschip van lego, een eiland als rotsblok, een planeet als de coördinaten x, y, z – is het mogelijk een vogelperspectief in te nemen en de omgeving te zien waar dingen plaatsvinden.

De tocht door een onbekend landschap is een veelgebruikte metafoor voor wetenschappelijk onderzoek. Grote openstaande problemen zijn dan als bergtoppen die bestegen moeten worden, nuttige toepassingen als vruchtbare valleien. In die zin is er weinig veranderd sinds mijn kinderjaren. Ik bouw nog steeds iedere dag een ‘baan’, alleen nu een abstracte in mijn hoofd. Een mentale zen-speeltuin waarin theoretische begrippen als ruimte en tijd, materie en energie gerangschikt liggen als de stenen in een grindperk.

Maar bergen zijn verraderlijk. We weten allemaal hoe een nabije heuvel ons het zicht kan belemmeren op de hogere toppen daarachter. Het is even moeilijk als een adelaar boven het denkbeeldige landschap in onze geest te zweven. Hoe hoog de fantasie ook stijgt, ons lichaam blijft met twee benen in de werkelijkheid staan, veroordeeld tot het lage camerastandpunt van het kikkerperspectief.

Wat ons vleugels zou kunnen geven is de komst van kunstmatige intelligentie. De enorme datastromen en hun onderlinge verbanden geven niet alleen een scherper beeld van de werkelijkheid, maar leiden ook tot betere modellen. Zelflerende algoritmes zijn zo veel meer dan opgevoerde rekenmachines. Niet toevallig zijn de meest spectaculaire doorbraken van AI tot nu toe in bordspellen geweest, zoals go en schaken. Ook het schaakspel is een model, het strijdtoneel gereduceerd tot 64 velden.

Een mentaal panorama

De tak van de wetenschap die het meest lijkt op een bordspel is de wiskunde. De stukken zijn wiskundige objecten als getallen, lijnen en formules; de zetten de logische gevolgtrekkingen die hen verbinden. Ook de wiskundige bouwt een mentaal panorama, maar lijdt evenzeer onder de vloek van het kikkerperspectief. Ons brein heeft maar beperkt zicht. De mens kan hoogstens een argument van honderden pagina’s begrijpen, nooit een van triljoenen.

Het zou me niet verbazen als AI ons de komende jaren een nieuw vergezicht zal geven van de wetenschap zelf. Waar liggen de belangrijkste uitdagingen, de cruciale bergpassen die ons naar die spreekwoordelijke grazige weiden moeten leiden? Ongetwijfeld hebben we een volstrekt verkeerd beeld van wat echt belangrijk is en wat niet. Richten we alle aandacht op een molshoop, ons niet bewust van de Mount Everest daarachter.

Misschien is het meest betekenisvolle element van een zentuin de plek die bewust leeg wordt gelaten. Het begrip ma is een cruciaal begrip in de Japanse cultuur. Het betekent een pauze, een negatieve ruimte, een leegte in plaats en in tijd. De spreekwoordelijke witte vlek op de kaart.

Hoe uitdagend ook het vergezicht, het spannendste deel blijft achter de horizon liggen. Was het toeval dat zo lang ik me herinner, we altijd een stukje openlieten op de baan van mijn kindertijd?

Robbert Dijkgraaf is directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton.