In Duitsland geldt sinds vorige week woensdag een strenge lockdown. Scholen en veel bedrijven zijn na afspraken tussen bondskanselier Angela Merkel en de deelstaatregeringen zeker tot in januari dicht.

Ook is een dagrecord aan doden gemeld. Er overleden het afgelopen etmaal 962 mensen aan de gevolgen van het coronavirus. Het vorige record stamde van vorige week woensdag en bedroeg 952 doden. In totaal zijn er in Duitsland nu 27.969 mensen overleden en 1.554.920 besmettingen vastgesteld. Dat is in absolute aantallen meer dan in Nederland, maar gezien de veel grotere bevolkingsomvang relatief gezien nog altijd fors minder.

In Duitsland zijn het afgelopen etmaal 24.470 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat is een forse stijging ten opzichte van de dag ervoor toen er 19.528 nieuwe gevallen werden gemeld bij het Robert Koch Instituut , de Duitse evenknie van het RIVM.

Lees hier meer over in ons blog over de nasleep van de Amerikaanse verkiezingen

Nederland heeft inreisverboden vanuit VK en Zuid-Afrika opgeheven

Reizigers uit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika zijn vanaf deze woensdag 23 december om 00.01 uur weer welkom in Nederland. Ze moeten dan wel een negatieve PCR-coronatest kunnen tonen en krijgen het dringende advies om tien dagen in thuisquarantaine te gaan. Dat heeft het kabinet dinsdagavond laat bekendgemaakt. Eerder op de dag had minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken al gezegd dat de inreisverboden op korte termijn zouden vervallen, maar toen was nog niet duidelijk wanneer precies, mede omdat er nog met de vervoerders moest worden overlegd.

Onder de nieuwe maatregelen moeten luchtvaartmaatschappijen en rederijen passagiers voor vertrek controleren op de negatieve testverklaring, die niet meer dan 72 uur oud mag zijn. Nederland wil de verplichte PCR-test zo snel mogelijk ook invoeren voor andere landen.

Lees ook: Van ‘Saving Christmas’ naar een harde lockdown. Hoe kon het zo misgaan bij de Britten?

Nederland besloot dit weekend reizigers uit het VK te weren vanwege de besmettelijker variant van het coronavirus die daar was opgedoken. Later volgden andere EU-landen en ook landen op andere continenten. Maandagavond werd ook het vliegverkeer vanuit Zuid-Afrika stilgelegd, omdat ook daar een nieuwe coronavariant is opgedoken.

Woensdag gaat ook de grens tussen het VK en Frankrijk weer open voor vrachtverkeer, meldt Sky News. Vrachtchauffeurs moeten daarbij voor vertrek een sneltest ondergaan, waarvan de uitslag negatief moet zijn. De toegang naar Frankrijk was enkele dagen geblokkeerd vanwege de nieuwe gemuteerde variant van het virus en daardoor ontstonden lange rijen van vrachtwagens aan de Britse zijde van het Kanaal.