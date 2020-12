PostNL: Nederlanders versturen veel meer brieven en kaarten sinds lockdown

De Rijksoverheid heeft dinsdag een paginagrote advertentie geplaatst in Nederlandse kranten over vaccinatie tegen het coronavirus. De advertentie, die ook in NRC staat, moet lezers overtuigen van de veiligheid van het vaccin en is onderdeel van de vorige week afgetrapte reclamecampagne voor inenting tegen Covid-19. „Met een vaccinatie tegen het coronavirus bescherm je uiteindelijk jezelf, maar ook je familie, vrienden en kwetsbare mensen om je heen. Zo zorgt vaccineren ervoor dat we stapje voor stapje meer vrijheid terugkrijgen”, zo staat in de advertentie te lezen.

Kerstdrukte in een soorteercentrum van PostNL in 2015. Foto Robin van Lonkhijsen/ANP

Om het toegenomen postverkeer in goede banen te leiden, heeft PostNL de capaciteit met 90 procent opgeschaald ten opzichte van het begin van het jaar. Postsorteercentra blijven langer open, brievenbussen worden vaker gelicht en er zijn extra bezorgdagen ingepland. Enige vertraging is desondanks soms niet te voorkomen, aldus PostNL. Het postbedrijf stelt niet verder te kunnen opschalen, en roept consumenten daarom op om retourzendingen vast te houden tot 7 januari.

Ook het aantal pakketten dat PostNL heeft te verwerken nam een vlucht, bleek maandag . Vanwege het sluiten van niet-essentiële winkels doen veel mensen hun aankopen online. Ook voordat de laatste lockdown inging, bestelden Nederlanders meer online. Sinds het begin van het jaar is het aantal pakketten bijna verdubbeld naar een huidige 1,7 miljoen per dag.

In Nederland worden sinds de ingang van de laatste lockdown dagelijks meer dan twee keer zoveel kaarten en brieven verstuurd dan op een gemiddelde dag. PostNL bezorgt momenteel ruim 14 miljoen kaarten en brieven per dag, zo laat het postbedrijf dinsdag weten . Dat is meer dan de 11,7 miljoen kaarten waar bij de gebruikelijke kerstdrukte rekening mee werd gehouden.

Van Ark wil Intravacc niet direct verkopen, maar ziet een rol voor de overheid als volledig aandeelhouder of een directe verkoop van aandelen als „het meest opportuun” in verband met de coronapandemie. In april schortte het kabinet de privatisering van het bedrijf nog op. Maar op termijn, zo denkt de minister, is privatisering noodzakelijk omdat „de activiteiten van een bedrijf als Intravacc niet houdbaar zijn binnen de spelregels van een ambtelijke organisatie”.

Het Nederlandse overheidsinstituut voor vaccinonderzoek Intravacc komt in de verkoop. Dat schrijft minister Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD) aan de Tweede Kamer . Intravacc zal vanaf 1 januari worden verzelfstandigd en ondergebracht in een bv. Binnen twee jaar moet er een koper zijn voor het instituut, een volgend kabinet moet beslissen of die aan de voorwaarden voldoet om dezelfde productie van vaccins te kunnen waarborgen.

Lees ook deze reportage van correspondent Nina Jurna en Euritha Tjan A Way: In Suriname zweren inheemsen bij hun eigen coronamedicijn

Het aantal positieve coronatests in Suriname loopt de afgelopen weken op. Medio december lag het dagelijkse aantal positieve tests rond de twintig. Sinds afgelopen vrijdag fluctueren de cijfers tussen de dertig en vijftig positieve testuitslagen per dag, op de ruim 575.000 inwoners. Om die cijfers terug te dringen, worden ook in de rest van het land maatregelen aangescherpt. Iedereen met een contactberoep, zoals kappers en nagelstylisten, moet de werkzaamheden staken. Daarnaast sluiten vanaf dinsdag alle overheidskantoren in het land en wordt ook de avondklok vervroegd: wie zich tussen 19.00 en 05.00 uur op straat begeeft, riskeert daarvoor een boete. De avondklok begon eerder alleen in het weekend om 19.00 uur en doordeweeks om 21.00 uur. Eerdere maatregelen, zoals een samenscholingsverbod van meer dan tien personen en het sluiten van alle horecagelegenheden, blijven van kracht.

Suriname heeft maandag nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het Surinaamse luchtruim is vanaf maandagnacht gesloten voor commerciële passagiersvluchten, waardoor alleen goederenvluchten en repatriëring nog mogelijk blijven, zo schrijven lokale media . Mogelijk speelt in die beslissing ook de ontdekking van de nieuwe virusvariant in het Verenigd Koninkrijk mee, die zeker voor veertig andere landen reden was om luchtverkeer vanuit onder meer het VK stil te leggen.

BioNTech: vaccineffectiviteit tegen mutatie over twee weken duidelijk

Over twee weken moet duidelijk zijn of het coronavaccin van Pfizer en BioNTech ook werkt tegen de gemuteerde variant die in het Verenigd Koninkrijk is opgedoken. „We moeten daar nu experimentele testen mee doen”, zei BioNTech-topman Ugur Sahin maandagavond tegen het Duitse persbureau DPA. „We hebben er vertrouwen in dat het werkingsmechanisme daardoor niet noemenswaardig wordt verzwakt.” Volgens de topman is er genoeg wetenschappelijk bewijs dat de effectiviteit tegen de gemuteerde variant kan aantonen. Anders zou BioNTech „binnen zes weken” een vaccin kunnen leveren dat werkt tegen een gemuteerd virus.

Naar Britse schattingen is de virusstam die in het Verenigd Koninkrijk is opgedoken, 70 procent besmettelijker dan de oude vorm van het virus. Dat hoeft voor de effectiviteit van het vaccin niet uit te maken, meent hij. „We hebben het vaccin op ongeveer twintig virusvarianten met andere mutaties getest. De immuunreactie die door ons vaccin ontstaat, heeft alle virusvormen gedeactiveerd”, aldus Sahin. De oncoloog en arts geeft aan dat het vaccin van Pfizer en BioNTech in beginsel snel kan worden aangepast aan gemuteerde varianten van het virus.

Maandag keurde het Europese Medicijn Agentschap (EMA) het vaccin van farmaceut Pfizer en biotechnologiebedrijf BioNTech goed voor gebruik binnen de Europese Unie. Na goedkeuring van de Europese Commissie is het middel het eerste coronavaccin dat vrijkomt op de Europese markt. Na de goedkeuring kunnen de eerste vaccinatiecampagnes op het Europese vasteland van start: Duitsland begint als een van de eerste lidstaten met prikken op 27 december. De eerste Nederlander wordt op 8 januari ingeënt.

Lees ook: Screent Nederland genoeg om het Engelse virus hier te vinden?