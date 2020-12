De romantische Netflixserie ‘Bridgerton’ is een fijn kerstkadootje

Serie Bridgerton van Chris Van Dusen, met Phoebe Dynevor, Julie Andrews en Regé-Jean Page. Vanaf 25/12 te zien op Netflix. ●●●●●

Londen, 1813. Regency-jurken, handschoenen en parasols. Bals waarop dochters van aristocratische huize hun debuut maken in de hoop een geschikt huwelijksvoorstel binnen te halen. Pride and Prejudice, Emma - wat kan een nieuwe Netflix-serie hier nog aan toevoegen?

Veel, zo blijkt. Shondaland, de productiemaatschappij van Shonda Rhymes (o.a. Grey’s Anatomy), staat bij alles wat ze maken voor een inclusieve cast. Koningin Charlotte (1744-1818), de vrouw van de ‘gekke’ George III, wordt door sommige historici als eerste royal van gemengde komaf gezien, via haar verre Afrikaanse roots. Shondaland-producent Chris Van Dusen nam dit als uitgangspunt voor zijn bewerking van de razend populaire kasteelromans over de familie Bridgerton van de Amerikaanse schrijfster Julia Quinn: wat als deze koningin haar macht had aangewend om andere mensen van kleur vooruit te helpen, met titels en hertogdommen?

Een prins uit Pruisen

En zo kan Daphne Bridgerton, de brave oudste dochter uit een hecht gezin van acht kinderen en hun als weduwe achtergebleven moeder, zomaar de Duke of Hastings tegen het lijf lopen – gespeeld door de in Zimbabwe geboren Britse acteur Regé-Jean Page. Liefde! Maar niet meteen. Geheel volgens de conventies van het genre moeten eerst de nodige obstakels overwonnen worden: een prins uit Pruisen, de concurrerende familie Featherington, een anoniem roddelkrantje met dezelfde reputatie-vernietigende kracht als sociale media nu. Dit alles onder het verorberen van vele taartjes en grote bellen wijn.

Na hun wederzijdse verklaring „voor elkaar te branden” nemen de geliefden het er dan alsnog van: op de trap, op het bureau, in het tuinpaviljoen, het kan niet op. Niet geschikt voor al te preutse kijkers misschien, en het haalt de vaart nogal uit de serie; gelukkig steken jeugdtrauma’s en misverstanden al gauw weer de kop op en keren we terug in het dierbare wespennest van de ‘ton’ (town).

Er zit geen flauwe bijrol tussen

De kracht van Bridgerton schuilt behalve in de feestelijke aankleding in het acteursensemble: het plezier spat ervanaf, er zit geen flauwe bijrol tussen. Golda Rosheuvel als koningin en Adjoa Andoh als Lady Danbury stralen als trotse, zwarte personages in een tot nu toe voor hen ontoegankelijk genre. Bij de jongeren vallen Claudia Jessie als het rebelse zusje Eloise en Nicola Coughlan als de verdrietig verliefde Penelope Featherington op – meer nog dan de broze hoofdrolspeelster Phoebe Dynevor. De mannen hoeven ondanks hun militair afgetrainde torso’s niet alleen macho te spelen; menige man bezwijkt onder de druk van zijn sociale plichten. De keuzes van een oudste zoon waren bepalend voor het lot van zijn hele familie; tegenover de vrijheid van bordeelbezoek en een rondreis door Europa stond het levenslang hooghouden van zijn ‘eer’. In Bridgerton wordt erom geknokt, gegokt en geduelleerd.

Een fijn kerstkadootje, al met al, voor wie bereid is zijn ongeloof in een happy end even op te schorten en zich over te geven aan acht uur ‘puur escapisme’, zoals de makers het zelf ook kwalificeren. De geruchten over seizoen twee gaan al rond.