Burgemeester Aboutaleb legt taken tijdelijk neer na medische behandeling

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb (59) is dinsdag in het Erasmus Medisch Centrum succesvol behandeld aan een schildklieraandoening. Naar verwachting is Aboutaleb half januari voldoende hersteld om zijn werkzaamheden te hervatten. Om wat voor aandoening het gaat, kan zijn woordvoerder niet toelichten.

Locoburgemeester Bert Wijbenga neemt de komende periode zijn taken waar in Rotterdam. De burgemeester van Schiedam, Cor Lamers, is tijdelijk Aboutalebs plaatsvervanger als voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Derde termijn

Aboutaleb begint op 5 januari volgend jaar aan zijn derde ambtstermijn als burgemeester van Rotterdam. Eerder deze maand heeft koning Willem-Alexander het besluit over de herbenoeming van Aboutaleb officieel bekrachtigd.

Afgelopen oktober maakte Aboutaleb bekend dat hij het coronavirus had opgelopen. Na ongeveer tien dagen in quarantaine was hij klachtenvrij en ging hij weer aan het werk. De burgemeester, die zich dit jaar voorstander toonde van strenge coronamaatregelen, had het virus thuis opgelopen, vermoedde hij.