Ik breng mijn moeder, 86 en dementerend, terug naar het verpleegtehuis.

Een prille liefde tussen haar en een medebewoner is onderwerp van het gesprek.

Zij: „Woont hij nog bij zijn ouders?”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl