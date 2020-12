Veroordelingen voor dood 39 Vietnamese migranten in koeltruck Engeland

Twee mannen zijn maandag door de rechtbank in Londen schuldig bevonden aan de dood van 39 Vietnamese migranten in een gekoelde vrachtwagen in Engeland. Dat melden internationale persbureaus. De straffen worden op een later moment bekendgemaakt. De mannen hangt levenslang boven het hoofd.

Zowel de 43-jarige Gheorghe Nica als de 24-jarige Eamonn Harrison zijn schuldig bevonden aan 39 keer doodslag en samenzwering ten gunste van illegale immigratie. Zij waren respectievelijk de coördinator van de operatie en een vrachtwagenchauffeur die de wagen leverde. Verder staan nog vier andere verdachten terecht in deze zaak, voor mensensmokkel en doodslag. Ook hun straf wordt op een later moment uitgesproken. Het gaat om onder meer Ronan Hughes, die een sleutelrol in het hele proces zou hebben gespeeld.

The Guardian schrijft op basis van politie-informatie dat de twee leiders van de operatie, Hughes en Nica, handelden uit „pure en opperste hebzucht” door de container vol te proppen met mensen. Ze zouden honderdduizenden ponden hebben gekregen voor elke „zending” migranten. Elke passagier zou de smokkelaars tussen de 10.000 en 13.000 pond hebben betaald om van Noord-Frankrijk naar het VK te worden gebracht.

De lichamen van 31 mannen en acht vrouwen werden op 23 oktober 2019 ontdekt aan boord van een gekoelde aanhangwagen in een industriegebied in Oost-Londen. Onder hen waren twee vijftienjarigen. De slachtoffers stierven door verstikking vanwege zuurstofgebrek. Veel van hen kwamen uit een arme regio in Vietnam en hoopten in het Verenigd Koninkrijk betaald werk te vinden. Hun dood schokte de Britse bevolking en wierp licht op de clandestiene migrantensmokkel vanuit Azië, Afrika en het Midden-Oosten.