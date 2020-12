In zijn boek Ode aan de Verliezer bepleit de jonge theoloog Alain Verheij een herinterpretatie van de Bijbel: volgens hem zijn de echte helden daarin niet de sterke mannen die zich als brute onderdrukkers opstellen, maar juist de minderheden, vrouwen en tot slaaf gemaakten.

De parallel met de huidige tijd, waarin vluchtelingen, armen en minderheden aan hun lot worden overgelaten, ligt voor het oprapen. Verheij herinnert mensen, en zeker ook christelijke politici, eraan hoe een nieuwe, rechtvaardige wereld eruit zou moeten zien: een waarin mensen gelijk zijn en minderheden beschermd. Een welkome gedachte, zeker met Kerst.

Wat heeft dit alles te maken met eten, hoor ik u al denken. In Makkelijk Midden-Oosters van Erin Groot Hermsen zijn zes voormalig vluchtelingen uit Syrië en Iran de inspiratie voor de recepten: Nesrin, Ahmed, Wafaa, Younes, Vivian en Elham. Groot Hermsen, oprichter van Foods Unite, gelooft dat liefde en eten verbinden en zij wil met haar boek een bijdrage leveren door de nieuwe buren in Nederland voor te stellen aan de hand van hun gerechten. De opbrengst gaat naar Movement on the Ground, een van de organisaties die hulp bieden aan vluchtelingen in het Griekse vluchtelingenkamp Moria.

Een lovenswaardig initiatief en boek dus, met fijne recepten: van platbrood, baklava en auberginestoof tot pompoenpannenkoekjes en zeebaars met pistache-kruidensalsa. Achterin staan de medewerkers, van opmaker tot receptontwikkelaars, allemaal Nederlanders. En dat brengt me bij mijn punt van kritiek. De recepten zijn niet alleen aangepast aan de ingrediënten die je gewoon in de supermarkt vindt, maar ook een beetje verhollandst.

Eten is een taal en een van de weinige die doorgaans geen vertaling of tussenpersoon nodig heeft. Het voelt alsof de Nederlandse makers de rijke Syrische en Iraanse keuken een betweterig Nederlandse behandeling geven. Het was sympathieker geweest als de oorspronkelijke recepten waren gerespecteerd of de zes inspirators waren betrokken bij de aanpassing van de recepten, nu heeft het iets bevoogdends.

‘Met een Nederlandse twist’, heet het, maar als je al alles achter hebt moeten laten en je je overal in moet aanpassen, is het soms fijn om datgene wat eigen is, eigen te houden. En dat dan te delen. Zeker met Kerst.

Erin Groot Hermsen Makkelijk Midden-Oosters Uitgeverij Brandt 242 blz. € 30,00

NRC Eten & Gezondheid De laatste inzichten over eten, de lekkerste recepten en slimme tips om gezond te leven Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 21 december 2020