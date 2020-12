Schaatser Ronald Mulder: ‘Ik wil hetzelfde bereiken als mijn broer’

Ronald Mulder beleeft beroerde tijden. Het WK-kwalificatietoernooi, vanaf Tweede Kerstdag in Thialf, is de laatste kans voor de sprinter om zijn schaatsjaar te redden.

Na een mislukt jaar komt dit seizoen hortend en stotend op gang. Is de kalender vanwege corona danig geslonken, begint Mulder met een noodzakelijke operatie aan zijn amandelen. Kan hij een paar weken later eindelijk een wedstrijd rijden, wordt hem bij de NK sprint na de eerste bocht op de eerste 500 meter de pas afgesneden door ploeggenoot Kjeld Nuis. Blijft hem dan niets bespaard?

Een nieuwe mislukking is slecht voor het wedstrijdritme, slecht voor zijn moreel in een pré-olympisch seizoen. Maar Mulder (34) houdt moed. De schaatser oogt volledig ‘zen’, en barst nog van ambitie.

Wordt het in Thialf alles of niets?

Mulder: „Mijn hoofddoel is plaatsing op de 500 meter voor de WK afstanden. Die operatie heeft me conditioneel wat teruggeworpen, daarom verwacht ik minder goed te zijn op de 1.000 meter. Zaterdag eerst een goede 500 meter rijden, dan zie ik maandag wel wat ik op de 1.000 meter nog waard ben.”

Ronald Mulder tijdens een training voor het NK sprint in Thialf, in november . Foto Vincent Jannink/ANP

Ontmoedigen de tegenslagen niet?

„Ik houd er niet van in teleurstellingen te blijven hangen. Heb twee keer mentale begeleiding gezocht en dat is me goed bevallen. Van die handigheidjes heb ik nog steeds profijt. Ik zeg het niet graag van mezelf, maar ik denk dat de mentale kant van topsport niet mijn grootste probleem is.”

Is het Nuis-incident uitgesproken?

„Ja, zo hoort dat ook. Wij zijn volwassen kerels. Kjeld en ik zijn nog steeds goed met elkaar. Hoe vervelend ook, zoiets kan gebeuren. Kjeld kon zichzelf voor het hoofd slaan en ik dacht: tjonge Kjeld, had die wissel niet beter gekund? Beiden vonden we het erg. Maar so be it en weer door.”

Hoe staat het met de vorm?

„Afgelopen weekend reed ik de 500 meter in 34,55 seconden, mijn tweede tijd in Thialf ooit. De progressie in krachttraining geeft me moed, vooral als ik naar mijn openingstijden kijk. Mijn langzaamste dit jaar was 9,73, dat was vorig jaar ondenkbaar. Ik heb nu al drie wedstrijden aaneen in 9,62 geopend. Juist daarin ligt het verschil met de internationale top. Als ik dit niveau kan vasthouden tot en met volgend seizoen, wil ik een gooi naar olympisch goud op de 500 meter doen.”

Is er een groot verschil tussen Gerard van Velde en je vorige trainer, Jac Orie?

„Het standaardverhaal is dat Van Velde de gevoelsmens is en Orie de wetenschapper. Maar dat is deels waar. Toen Kai Verbij en Dai Dai N’tab vorig seizoen onze ploeg verlieten heb ik ze gezegd: ‘Beiden zijn goede trainers, kies voor jezelf wat het beste werkt.’ Als je ziet hoezeer Reggenborgh is veranderd, vooral in de samenstelling van de staf, durf ik te zeggen dat er een serieuze inhaalslag is gemaakt. De krachttraining is sterk verbeterd, er is een voedingsdeskundige en een arts aangesteld. Vooral naast de baan is de professionaliteit toegenomen.”

Al gedacht aan stoppen?

„Ik weet dat mijn carrière niet oneindig is, maar ik ben nog niet bezig met stoppen. Het verhaal wil dat de explosiviteit afneemt naarmate de leeftijd vordert, maar daar merk ik niets van. Momenteel heb ik internationaal de snelste tijd op de 500 meter staan. Niet iedereen kan wedstrijden rijden, maar het zegt wel iets. Zolang ik een hoog niveau haal, ga ik door.”

Tweelingbroer Michel is al gestopt.

„Onze loopbanen liepen nooit parallel. Michel heeft in korte tijd met een olympische en twee wereldtitels veel meer bereikt dan ik. Daarin zit ’m ook het verschil. Hij miste de diepe motivatie en moest vechten om zijn niveau te halen. Bij mij blijft het goed gaan. Wij zijn geen tweeling die niet zonder elkaar kan, pertinent niet. Wij zijn een tweeling die heel goed met elkaar kan. Maar mijn motivatie is wel: hetzelfde bereiken als Michel.”