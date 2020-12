Russische spion bekent moordpoging tijdens een belletje met Navalny

Nee, het was niet dat kopje thee op de luchthaven. Het gif zat in de onderbroek van de Russische oppositiepoliticus Aleksej Navalny. Aan de binnenkant, bij zijn kruis.

Wie nog twijfelde of de Russische inlichtingendienst FSB achter de vergiftiging van Navalny in augustus zat, kan daar mee stoppen. Onderzoekscollectief Bellingcat publiceerde maandag een geluidsopname van een telefoongesprek tussen Navalny, die zich voordoet als een hoge veiligheidsfunctionaris, en een van de FSB-agenten die betrokken was bij de operatie om Navalny te vergiftigen. Na aanvankelijke aarzeling geeft de FSB-agent allerlei details over de vergiftiging prijs. Zoals de onderbroek. En de namen van andere betrokken FSB-agenten.

De video van het bizarre telefoongesprek op Navalny’s YouTube-kanaal – ‘Ik belde mijn moordenaar en hij bekende’– was maandag in vijf uur tijd 3,4 miljoen keer bekeken. Volgens Navalny en Bellingcat toont de opname aan dat het doel van de vergiftiging moord was, niet intimidatie.

Geen ontkenning van Poetin

Navalny, luis in de pels van president Poetin, werd ernstig ziek tijdens een vlucht van Tomsk naar Moskou op 20 augustus. Na een noodlanding in Omsk en twee dagen in het lokale ziekenhuis werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in Berlijn, waar hij bijkwam uit een coma. Daar werd vastgesteld dat hij vergiftigd was met het zenuwgif novitsjok. Navalny is nog in Duitsland en herstelt goed.

Een week geleden onthulde Bellingcat dat de FSB Navalny al drie jaar schaduwt en dat leden van een geheime medisch-chemische eenheid in zijn buurt waren in augustus. Bij zijn jaarlijkse persconferentie ontkende Poetin vorige week niet dat de FSB „de patiënt in Berlijn” volgt. Met een ongemakkelijk lachje voegde hij er aan toe: „Als ze hem hadden willen vergiftigen, hadden ze dat waarschijnlijk afgemaakt.”

Op de dag van die eerste onthulling, blijkt nu, belde Navalny ’s ochtends vroeg met FSB-agent Konstantin Koedrjavtsev. Volgens Bellingcat was de inhoud van het telefoongesprek „zo explosief” dat ze het niet tegelijk met de eerste onthulling wilden presenteren en eerst een aantal zaken wilden verifiëren.

Navalny, zogenaamd bellend vanaf een FSB-nummer, deed zich voor als Maksim Oestinov, de fictieve assistent van de voorzitter van de Russische veiligheidsraad. Voor zijn superieuren wil hij details weten over de mislukte operatie. Hij schroomt niet om Koedrjavtsev vermanend toe te spreken.

Dat Navalny nog leeft komt door de noodlanding en het adequate optreden van verplegers op de luchthaven van Omsk, zegt de FSB-man. „Als de vlucht iets langer had geduurd, was het misschien anders gelopen.”

Koedrjavtsev, niet betrokken bij de vergiftiging zelf, reisde later twee keer naar Omsk. Hij moest eventuele gifsporen verwijderen uit kleren. De novitsjok is waarschijnlijk in Navalny’s onderbroek aangebracht toen hij tijdelijk uit zijn hotelkamer was.

Toen journalisten zich maandag meldden bij Koedrjavtsevs flat, kwam alleen zijn moeder naar buiten. De FSB noemde de opname maandagavond „fake” en een „provocatie”.