Rector magnificus Rianne Letschert: ‘Niet om zielig te doen, maar moest dit écht allemaal in één jaar?’

Een zucht. „2020. ‘Poeh, heb je even?” Rianne Letschert, rector magnificus van de Universiteit Maastricht, staat half november op de trappen voor het bestuursgebouw en somt de gebeurtenissen op uit „het meest enerverende jaar uit mijn carrière en persoonlijk leven”. Eerst een cyberaanval op de computersystemen van de universiteit. Direct daarna: corona en dus twintigduizend studenten en vijfduizend medewerkers die van de ene op de andere dag grotendeels thuis zaten. Daar tussendoor: de scheiding van de vader van haar kinderen na een relatie van twintig jaar. „Het híeld gewoon niet op. Niet om zielig te doen, maar moest dat écht allemaal in één jaar?”

Lees alle interviews met de verhalen van 2020

Vier weken eerder, op 16 oktober, spreken we elkaar telefonisch. Letschert zit thuis in quarantaine, omdat haar zoon Joep (13) corona heeft. Dochter Julia (9) heeft nergens last van en ook Letschert heeft geen klachten – op een zere nek na. Die speelt op sinds ze door corona hele dagen zoomend aan de eettafel doorbrengt. Het was het eerste wat ze tegen decanen en wetenschappers zei toen die door corona thuis moesten werken: let op jezelf. „We onderschatten de mentale gevolgen van online werken. De stress die het oplevert! Onze jonge wetenschappers hebben vaak kleine kinderen en geen eigen werkplek. Ik weet hoe ingewikkeld het is om de hele dag aan de keukentafel te zitten met kinderen die aandacht willen terwijl jij aan het zoomen bent.”

Een eigen werkkamer heeft zij ook niet in haar huis in Stiphout, vlak bij Helmond. „Mensen denken altijd dat je als rector een villa met 35 kamers hebt. Ik heb waarschijnlijk ergens een afslag gemist, want ik heb dat niet, haha.”

Rianne Letschert (44) is een van de jongste universiteitsbestuurders van Nederland en een van de weinige vrouwelijke. Haar academische carrière verliep razendsnel. Als onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg specialiseerde ze zich in slachtoffers van oorlogsgeweld die ze opzocht en interviewde in Rwanda, Libanon en Pakistan. De indrukken die ze daar opdeed, zouden haar in 2020 van pas komen – maar daarover later meer.

Op haar 32ste wordt ze benoemd als hoogleraar victimologie en internationaal recht. Zeven jaar later vraagt de juridische faculteit haar om decaan te worden, even later gevolgd door „een gekke vraag” uit Maastricht: of ze wil komen praten voor de functie van rector.

„Ik dacht eerst: ja hoor, ze zoeken een excuustruus. Ik mag op gesprek komen en dan kunnen zij mooi zeggen dat ze een vrouw hebben gevraagd. Maar ik dacht ook: waarom niet? Ik was 39, had nog nooit echt gesolliciteerd en niks te verliezen.” Het wordt „een superleuk gesprek”. Nog dezelfde avond volgt een telefoontje van de raad van toezicht dat ze alleen met haar doorgaan. „De week daarna heb ik met de decanen en met de universiteitsraad gepraat en toen was het beklonken. Vliegensvlug.”

Binnen en buiten de universiteit staat Letschert bekend als toegankelijk en direct. Een aanpakker. Ze wil „aan de boom schudden”, zegt ze. Niet eindeloos vergaderen, maar problemen benoemen en oplossen. „Ik kan me echt wel gedragen hoor, maar ik ben graag duidelijk. Soms heb je van die wollige bijeenkomsten waar niks gezegd wordt, maar waar wel van alles speelt. Dan zeg ik gewoon: ‘Huh? Hebben we het hier over de goede dingen of ben ik de weg kwijt?’ Alleen al die vraag, daar schrikken mensen van. Dan ontstaat er openheid.”

Leidinggevenden die slecht functioneren en soms al jaren de sfeer binnen een afdeling verpesten, roept zij op het matje.

Wie is

Rianne Letschert (Doetinchem, 1976) is sinds september 2016 rector magnificus van de universiteit Maastricht en was daarmee de jongste vrouwelijke rector magnificus ooit in Nederland. Eerder was ze hoogleraar victimologie en internationaal recht aan de Universiteit van Tilburg. Ze werd in 2019 als eerste universiteitsbestuurder gekozen als ‘Topvrouw van het jaar’. De jury roemde haar „unieke combinatie van authentiek leiderschap met academische diepgang”. Letschert heeft verschillende nevenfuncties, onder andere als lid van het Adviescollege levenslanggestraften. Ze woont met haar twee kinderen in Stiphout.

Narcistische bokito’s, noemde je ze deze zomer in een interview in Trouw.

„Ik doelde op het type leider dat niet in staat is met feedback om te gaan. Daar heb ik moeite mee. Ik heb het idee moeten loslaten dat ik in staat zou zijn om deze figuren mee te krijgen in een andere manier van werken. Een manier waarbij ze niet continu over grenzen van hun mensen gaan en alleen voor hun eigen ijdelheid werken. Die mensen moesten uiteindelijk vertrekken. Dat werden venijnige trajecten.”

Waren er veel van die trajecten?

„Een aantal tijdens mijn hele loopbaan, ik weet niet precies hoeveel. Soms denken mensen dat ik iedereen naar buiten wil werken, maar dat wil ik júist niet. Wat ik pijnlijk vind: vaak hebben dat soort leidinggevenden totaal niet door wat ze verkeerd hebben gedaan. We hebben als universiteiten weinig energie gestoken in het ontwikkelen van leiderschap en hebben mensen aan hun lot overgelaten. Het is supermoeilijk om leiding te geven, daar moeten we echt meer aandacht aan gaan besteden.”

Het is een van de redenen dat Letschert zich sinds eind vorig jaar samen met andere bestuurders en wetenschappers hard maakt voor een ander systeem van ‘erkennen en waarderen’ binnen universiteiten. Carrière maken in de wetenschap betekent nu: onderzoek doen, grote beurzen binnenslepen en zoveel mogelijk publicaties op je naam zien te krijgen. Een afvalrace naar de top, waarbij iedereen „door hetzelfde hoepeltje moet springen”.

Een enorme verspilling van talent, vindt Letschert. „Al die jonge, slimme mensen moeten met elkaar concurreren om een onderzoeksplek. Intussen krijgen ze steeds meer onderwijstaken, omdat er meer studenten zijn. De rek is eruit.”

Ze knapte als hoogleraar in Tilburg af op het „doorgeslagen” systeem. „Als bestuurder probeer ik het te veranderen, anders was ik waarschijnlijk ook uit de wetenschap gegaan.”

Mensen anders erkennen en waarderen klinkt mooi, maar hoe gaat het in de praktijk?

„Alle universiteiten doen inmiddels mee, de een fanatieker dan de ander. Er zijn intensieve leiderschapstrainingen opgezet. Ik krijg tientallen mails van wildvreemden: ‘Dit plan had eerder moeten komen, dan was ik in de wetenschap gebleven’. Het raakt echt een gevoelige snaar.”

Hoe gaat het op je eigen universiteit?

„Wij benoemen vaker mensen met een heel ander profiel dan dat van de klassieke onderzoeker. We zetten mensen in faculteitsbesturen die zelf nog geen hoogleraar zijn, maar wel hebben laten zien dat ze goed zijn in besturen. Allemaal jonge gasten die niet de traditionele route bewandelen. Dat gaat heel goed.”

De eerste crisis van dit jaar dient zich aan in de laatste dagen van 2019. Op maandag 23 december wil Letschert nog wat laatste mails voor de Kerst sturen, als ze merkt dat die het postvak-uit niet verlaten. Ze appt vice-voorzitter Nick Bos: wat is er aan de hand? Bos belt haar even later: „Het klopt dat je mails blijven hangen. We zijn gehackt.”

Vanaf dat moment zit Letschert „in een crisisstand”.

Wisten jullie meteen wat de hack betekende?

„We hadden geen idee! Onze afdeling ict schakelde Fox-IT in, een cyberbeveiligingsbedrijf. In de loop van Kerst werd steeds duidelijker wat de hackers hadden gedaan, welke servers ze hadden versleuteld. Het enige computersysteem dat nog werkte, was onze website. Alles daarbuiten, álle documentatiesystemen, studentenservers… werkelijk álles lag plat. Op Tweede Kerstdag ben ik naar Maastricht gereden. Daar hebben we een crisisteam samengesteld: wie hebben we nodig, wie moeten terugkomen van vakantie? We moesten heel snel beslissingen nemen. Hoe gaan we de onderhandelingen voeren met de cybercriminelen? Wat doen we met het losgeld?”

Die vraag lag meteen op tafel?

„Ja, dat gaat heel snel. Je krijgt een mailtje waarin staat: ‘U bent gehackt. Als u wilt dat wij u ont-hacken, moet u betalen’.”

Foto Merlijn Doomernik Foto Merlijn Doomernik

Uiteindelijk hebben jullie 197.000 euro aan de hackers betaald. Hoe ging dat in z’n werk?

„We moesten in bitcoins betalen. Dat hadden we nog nooit gedaan. Eerst moet je je financieel directeur op pad sturen om uit te vogelen hoe dat werkt. Onze functionaris gegevensbeheer zat intussen achter de laptop en communiceerde met de hackers op instructie van het crisisteam. Die communicatie is compleet anoniem en cryptisch, je krijgt geen namen of zo. Ze waren heel vriendelijk, dat moet ik ook zeggen. Toen we eenmaal betaald hadden, kregen we een keurige mail: veel dank voor de betaling en u kunt altijd gebruik maken van onze 24/7 helpdesk. Serieus! Het is business, weet ik nu. Die lui moeten targets halen. Ze gaan gewoon verschillende instellingen af en proberen binnen te komen. Achteraf weten we dat ze al vanaf oktober in onze systemen zaten via een phishing mail die iemand per ongeluk heeft geopend. Een paar maanden later hadden ze ons hele systeem platgelegd.”

Er kwam veel kritiek op het feit dat jullie het losgeld betaalden. Het werd jullie ontraden door minister Ingrid van Engelshoven.

„Niet betalen was simpelweg geen optie. Wij vroegen de mensen van Fox-It: hoe realistisch is het dat wij dit zelf gaan oplossen en hoeveel tijd kost het? Maanden, was het antwoord. Onze studenten en wetenschappers zouden dus maanden niet bij hun data kunnen. Toen we dat hoorden, waren we er snel uit: natuurlijk gaan we betalen. We zullen kritiek krijgen, maar dit gaat om de continuïteit van onze instelling.”

Parallel aan de crisisbesprekingen op de universiteit speelt zich ook thuis een drama af. Letschert en haar partner, ondernemer in de horeca, besluiten uit elkaar te gaan. „Daar ging een lang proces aan vooraf, natuurlijk”, zegt ze. „Scheiden is niet wat je wilt, na twintig jaar samen. Ik kan nu zeggen dat het goed gaat. Hij staat zelfs aan de deur met ovenschotels, sinds we in quarantaine zitten. Dat helpt, ook voor de kinderen. Maar er ging een pijnlijke periode aan vooraf. Wij wisten al dat we uit elkaar zouden gaan, de kinderen nog niet. Het plan was om nog één keer met z’n allen op vakantie te gaan en het daarna aan de kinderen te vertellen. We zouden op derde kerstdag vertrekken om te gaan skiën. Maar ik wist sinds de hack op kerstavond: ik kan helemaal niet op vakantie, dat is gewoon onmogelijk.”

Niet betalen was simpelweg geen optie. Onze studenten en wetenschappers zouden maanden niet bij hun data kunnen

Omdat de kinderen niet op vakantie willen als zij thuis blijft, stapt Letschert na overleg met haar inmiddels ex-partner toch in de auto en rijdt naar Oostenrijk – een vliegticket naar Nederland op zak. „Pas in Oostenrijk heb ik gezegd: ‘Jongens, sorry! Ik heb jullie hier met een smoesje naar toe gelokt, maar ik vlieg morgen terug naar Maastricht. Jullie moeten echt heel erg gaan genieten, dan heb ik ook een betere week.’ De kinderen reageerden superlief, ze vonden het vooral zielig voor mij.”

Het lijkt me geen gemakkelijk besluit.

„Ik had het heel raar gevonden als ik vrolijk was gaan skiën, terwijl al mijn collega’s in Maastricht aan het werk waren. Maar ik zal je eerlijk zeggen: toen ik op het vliegveld stond, voelde ik me ellendig. Ik was moe en had helemaal geen zin om weer te werken. En die scheiding… alles was zwaar. Op zo’n moment heb ik veel aan mijn ervaring in conflictgebieden. Daar gaan mensen überhaupt niet op vakantie. Ik heb mezelf streng toegesproken: ‘Rianne, kom op! Je kinderen zijn hier met hun vader, we zijn geen slachtoffer van een vreselijke genocide, zit niet zo te zeiken’. Op dat soort momenten moet je jezelf echt even bij je nekvel pakken.”

De nasleep van de hack neemt, ondanks het betaalde losgeld, nog maanden in beslag. „Ik dacht: je krijgt een code en dan doet alles het weer, maar zo werkt het niet. Alles moet handmatig worden ingevoerd.” Op de vrijdag voor de carnavalsvakantie, eind februari, drinkt Letschert met haar collega’s uit het college van bestuur aan het eind van de dag een wijntje op kantoor. „We wilden even vieren dat we de crisis achter de rug hadden. Ik zei nog tegen ze: ‘Ik wil jullie de héle carnavalsvakantie niet zien en niet horen.”

Ze gaat carnaval vieren met de kinderen in het dorp. Dat lukt drie dagen. Dan komt corona Nederland binnen en schuift Letschert aan bij een nieuw crisisoverleg in Maastricht.

„We waren aanvankelijk nog vrij relaxed”, zegt Letschert. „In Maastricht hebben we weinig massale hoorcolleges, dus ik dacht: dit wordt een makkie. Tot we op de persconferentie van 12 maart hoorden dat álles dicht moest. We zaten op dat moment met het bestuur te eten bij de Syriër en gingen meteen onze decanen bellen om de boel te regelen. De restauranteigenaar kwam verschrikt naar ons toe: ‘Hebben jullie corona? Jullie zijn zo aan het panieken!’”

Acht maanden later, op vrijdag 13 november, loopt Rianne Letschert door een vrijwel uitgestorven bestuursgebouw. In een van de gangen van het voormalige klooster uit 1699 hangen statige portretten van oud-rectoren – allen man. Letschert, een kleurig mondkapje en een zwarte leren rok boven Nike-sneakers, lacht: „Hier hang ik straks ook tussen. Leuk toch?”

Ze werkt weer af en toe op de campus, net als de meeste studenten: in Maastricht gaan de werkcolleges in kleinere groepen weer beperkt door. „Ik heb bij het begin van de coronacrisis meteen gezegd: de ruimte die we krijgen, gaan we benutten. Maar is het genoeg? Nee. Studenten hebben het zwaar. Zeker de eerstejaars, die hier vaak nog niemand kennen en het grootste deel van hun tijd alleen op een kamertje zitten.”

Letschert noemt corona „veel heftiger” dan de hack. „We zijn afhankelijk van een virus en van kabinetsbesluiten. Tijdens de hack kregen we als bestuur nog eenduidige steun vanuit de universitaire gemeenschap. Nu hebben we te maken met verschillende behoeftes en sentimenten. Daartussen moet je balanceren en dat doe je nooit helemaal goed.”

Lees ook over studeren in coronatijd Studenten presteren beter maar zijn eenzaam en depressief

Wat zijn die behoeftes?

„Studenten willen zoveel mogelijk les op de campus. Dat willen wij ook. Maar er zijn docenten die dat écht lastig vinden. Die willen liever dat alle colleges online zijn, omdat ze zich zorgen maken over hun gezondheid. Wij dwingen niemand, maar we verwachten wel dat je een paar uurtjes per week naar de campus komt als je gezond bent.”

Het maandenlange thuiswerken is haar niet in de koude kleren gaan zitten, vertelt ze tijdens een wandeling over de campus. Haar nek doet zo’n pijn dat ze naar de fysiotherapeut is gegaan. „Die zei: ‘Jouw hele lijf zit vast’. Zo stom dat ik niet eerder aan de bel heb getrokken.”

Sinds corona werkt ze „veel te veel”. „Vroeger had ik soms reistijd – toch een moment van ontspanning. Nu wordt alles achter elkaar doorgepland door mijn secretaresses. Het eerste telefoon- of zoomgesprek begint om acht uur en het eindigt vaak pas om half zeven, waarna vaak nog overleggen voor andere organisaties volgen. Ik neem soms amper tijd om tussendoor te plassen of te eten!”

Waarom zeg je niet dat je minder afspraken wilt? Je bent de baas.

„Dat vind ik lastig. Ik kan slecht nee zeggen, wil mensen niet teleurstellen. Het verraderlijke is: je gaat het bijna normaal vinden dat je zoveel aan het werk bent. Ik zit al sinds de Kerst in één lange adrenalineflow en ik kan het niet stoppen. Ik ben er heel goed in om tegen anderen te zeggen dat ze rustig aan moeten doen. Dan hoor ik mezelf praten tegen de jonge talenten op directeursposities: ‘Gun jezelf rust! Neem een paar dagen vrij!’ Maar het zelf doen… daar zit een enorm gat. Deze Kerst ga ik het anders doen.”

26 november 2020. Een mail van het college van bestuur van de Universiteit Maastricht aan medewerkers en studenten: „De kerstsluiting van de universiteit, die normaal gesproken op 25 december zou ingaan, wordt dit jaar vervroegd naar maandag 21 december. Het doel is een groot deel van de medewerkers extra rust en hersteltijd te geven, na een jaar waarin cyberaanval en coronacrisis veel van iedereen gevergd hebben.”

„Kostte wat besprekingen”, appt Letschert. „Maar dan heb je ook wat!”