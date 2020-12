Reclame Code Commissie: luchtvaartkrant is reclame

De Lelystad Airportkrant is een vorm van reclame en valt daardoor niet onder overheidscommunicatie. Dat oordeelt de Reclame Code Commissie (RCC) maandag, nadat Eric Stam een klacht had ingediend over het „misleidende karakter” van de huis-aan-huiskrant. Volgens Stam presenteert de uitgave eenzijdige en onvolledige informatie die het vliegveld daardoor in een positief daglicht stelt. Daardoor zou de krant niet voldoen aan de regels voor verantwoorde overheidscommunicatie.

De krant is een uitgave van de luchthaven, gemeente Lelystad en provincie Flevoland en verschijnt zes keer per jaar in de regio Lelystad. De Lelystad Airportkrant heeft een oplage van 190.000 exemplaren. De publicatie biedt geen objectieve weergave van de werkelijkheid, stelt aanklager Stam. De RCC stelt hem daarin gelijk en beveelt de gemeente Lelystad en het vliegveld aan in de toekomst niet op dezelfde manier reclame te maken. De artikelen in de krant hebben volgens de commissie een „aanprijzend karakter voor Lelystad Airport en de uitbreiding daarvan”.

Aanklager Stam reageert opgetogen op de uitspraak. „Ik ben blij dat de RCC bevestigt wat voor iedereen met gezond verstand zichtbaar is: de Lelystad Airportkrant is geen neutrale overheidscommunicatie, maar een reclamekrant”, zegt hij. „Daarom ben ik ook heel benieuwd naar de conclusies die de provincie, gemeente en Lelystad Airportkrant aan deze uitspraak verbinden.” Stam had ook klachten ingediend over inhoudelijke fouten in de krant, maar de RCC wijst die af omdat ze ongegrond zouden zijn.

Eerder lieten de gemeente, provincie en luchthaven in hun verweer weten dat ze met de krant de inwoners wilden informeren, zonder dat daarbij sprake was van „beïnvloeding door een adverteerder”. Daarom zou de uitgave volgens hen ook niet onder de noemer reclame horen te vallen.