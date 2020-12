Oud-hockeycoach Joost Bellaart (69) overleden

Voormalig hockeycoach Joost Bellaart is in de nacht van zondag op maandag overleden. Dat schrijft De Telegraaf maandag. Volgens de krant leed hij aan acute leukemie. Bellaart is 69 jaar geworden.

Bellaart staat bekend als succesvol clubcoach in het Nederlandse hockey. Hij boekte successen met Hockey Club Klein Zwitserland (HCKZ) in Den Haag; daarmee won Bellaart tussen 1976 en 1981 vijf landstitels op rij. Na HCKZ coachte hij onder meer Jong Oranje, de dames van Amsterdam, het nationale team van Italië, het Franse Racing Club, Bloemendaal en van 1997 tot 2001 opnieuw HCKZ.

Tussen april 2001 en oktober 2003 was Bellaart bondscoach van het Nederlands elftal (heren), waarmee hij zich niet plaatste voor de Olympische Spelen van 2004 in Athene. Daarop keerde een deel van de spelersgroep zich tegen Bellaart. Die kondigde zelf zijn ontslag aan. In 2013 keerde hij terug op het veld als trainer-coach van het mannenteam in Laren, maar in hetzelfde jaar stapte hij weer op. Daarmee vertrok hij na 36 jaar definitief uit de hockeywereld.