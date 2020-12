Noodbevel in Velsen-Noord om vuurwerkoverlast jeugd

In het Noord-Hollandse Velsen-Noord heeft de burgemeester een noodbevel afgekondigd omdat de politie niet langer zijn werk kan uitvoeren na overlast van vuurwerkgooiende jeugd. De Mobiele Eenheid is aanwezig en er zijn volgens de politie verschillende aanhoudingen verricht. Inwoners van Velsen-Noord worden opgeroepen binnen te blijven „als er geen aanleiding is om op straat te zijn.”

Tegen het einde van de middag begonnen jongeren met het gooien van vuurwerk. Een supermarkt heeft haar deuren moeten sluiten vanwege de overlast. Volgens lokale media werd er daar vuurwerk naar binnen gegooid. Eerder spoorden de jongeren elkaar via sociale media aan om te gaan rellen in Velsen-Noord.

Het zou gaan om een groep van zo’n veertig jongeren die zwaar vuurwerk en glas naar de politie gooiden. Regionale media meldden dat de jongeren bijeenkwamen om te demonstreren tegen het vuurwerkverbod, maar de politie kon dat volgens persbureau ANP niet bevestigen.