Nieuwe virusvariant in Zuid-Afrika? Wie landt uit Kaapstad kan op Schiphol doorlopen

Als vrijdag de minister van Volksgezondheid in Zuid-Afrika per persconferentie meldt dat er een nieuwe en zeer besmettelijke variant van het coronavirus is opgedoken, sluit ik net aan in een lange rij met auto’s. Het is filerijden voor de teststraat in een buitenwijk van Kaapstad. Bij een vorige test stond ik binnen twintig minuten weer buiten. Nu staan we al twee uur muurvast. „Vanaf hier is het nog twee uur wachten”, waarschuwt een Zuid-Afrikaan door het opengedraaide raam van zijn auto. Hij heeft de test net achter de rug. Het zweet staat op zijn voorhoofd.

De nieuwe variant die nu rondwaart in Zuid-Afrika is aanzienlijk besmettelijker dan de virusversie die de eerste helft van 2020 domineerde, klinkt het op de autoradio uit de mond van minister van Volksgezondheid Dr. Zweli Mkhize.

De baliemedewerker hoeft de testuitslagen niet te zien, zegt ze. „Niet nodig.”

Binnen twee weken tijd verdubbelde het aantal nieuwe positieve gevallen tot gemiddeld 11.000 per dag. Er zijn nu 100.000 geregistreerde besmettingen in Zuid-Afrika, 25.000 doden. Het is hoog zomer, zonnig, 24 graden. Het virus heeft zich razendsnel verspreid, vooral op eindexamenfeestjes. „We zien dat een veel groter aantal jonge mensen, zonder onderliggende gezondheidsklachten, ernstig ziek wordt”, zegt de minister.

Tweede golf

De variant heet 501.V2. Hij is vergelijkbaar met de variant in het Verenigd Koninkrijk, maar niet dezelfde. De variant is verantwoordelijk voor de tweede golf, die veel sneller om zich heen grijpt dan de eerste, waarschuwt de belangrijkste epidemioloog van Zuid-Afrika, Abdul Karim, op dezelfde persconferentie. Ziekenhuizen in Kaapstad, langs de zuidkust en verderop in de Oostkaap slaan alarm, de IC’s zitten aan hun capaciteit.

Lees ook: Op de vlucht voor klappen in de Kaapse wijk Covid-19

Het is minder dan 72 uur voor mijn vlucht naar Amsterdam. KLM stuurt een sms. „Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen wordt iedereen die geen staatsburger is van de EU of van buiten het Schengen-gebied komt opgeroepen om een negatieve Covid-test te laten zien bij aankomst in Nederland.” De regeling geldt dus niet voor Europeanen, ook al wonen ze in Zuid-Afrika. Desondanks laten mijn dochter en ik ons toch maar testen. Binnen twee uur hebben we uitslag: negatief.

Als we zondagavond aan de balie van de KLM staan leg ik de uitslag trots op de balie. Maar de medewerker aan de andere kant hoeft de papieren niet te zien, zegt ze. „Niet nodig.” Mijn telefoon piept en trilt met paniekberichten van mensen uit Kaapstad en Amsterdam. Nederland sluit de grenzen met het Verenigd Koninkrijk, vanwege een nieuwe variant van het coronavirus. Het is chaos in Dover. „Heb je gezien dat Duitsland ook de grens voor Zuid-Afrika wil sluiten”, appt een collega. „Weet je zeker dat je nog wel weg wilt?” Ook Turkije sluit de grens voor Zuid-Afrika, het VK én Nederland uit angst voor de nieuwe variant.

Stoelen vrij

De vlucht naar Amsterdam is aangenaam leeg. Er zijn genoeg stoelen vrij om de benen te kunnen strekken. Iedereen draagt een mondkapje. Er wordt maar beperkt voedsel geserveerd. De gezagvoerder rept met geen woord over mogelijke problemen bij aankomst. Een kennis appt een nieuwsbericht over D66, dat wil dat het kabinet „met spoed” advies vraagt aan het RIVM over een vliegverbod van en naar Zuid-Afrika. Kamerlid Jan Paternotte wijst erop dat Duitsland al wel beperkingen van en naar Zuid-Afrika heeft aangekondigd.

Bij aankomst op Schiphol overdag is niets van die onrust te merken. Bij de gate staan twee mannen in jassen van de GGD. Ze vragen niet om mijn papieren, maar ik laat ze toch onze testresultaten zien. „Prima zo. Anders had ik u aangeraden tien dagen in quarantaine te gaan.” Maar zou een test nu niet moeten worden verplicht, zoals Zuid-Afrika dat wel eist van elke aankomende passagier? „Het is chaos. Alles verandert nu per minuut”, verontschuldigt de GGD-man zich. Dan mogen we ongestoord doorlopen.

Later op de dag besluit de Nederlandse overheid alsnog per direct een vliegverbod in te stellen voor alle passagiersvluchten vanuit Zuid-Afrika, vanwege de 501.V2-variant. Dit verbod blijft zeker tot 1 januari van kracht.

Dit artikel is op maandagavond geactualiseerd in verband met een vliegverbod voor Zuid-Afrika.