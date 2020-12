Levenslang voor antisemitische aanslagpleger in Duitsland

De 28-jarige aanslagpleger Stephan Balliet, die vorig jaar twee mensen om het leven bracht in de Duitse stad Halle, is maandag veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Dat heeft de rechtbank in Naumburg geoordeeld, meldt het Duitse persbureau DPA. Balliet is veroordeeld voor moord en de poging tot moord op tientallen mensen in een synagoge. Tijdens het proces toonde Balliet geen berouw en bleek hij een aanhanger van racistische, antisemitische en antifeministische denkbeelden.

Balliet probeerde vorig jaar oktober op de joodse feestdag Jom Kipoer een synagoge te bestormen. Dat mislukte omdat hij de zware deuren niet open kreeg, waarna hij een toevallige voorbijgangster doodschoot. Balliet gooide vervolgens een granaat naar een dönerzaak, zijn tweede doelwit. Het explosief ketste af op de ruit, daarna schoot hij een klant in de zaak dood. Ook vielen verschillende gewonden. De dader filmde zijn moordpartij. De beelden zouden twee uur op internet hebben gestaan.

Tijdens het proces gaf Balliet te kennen een extreem-rechtse sympathisant te zijn. Hij zei geen spijt te hebben van zijn daad; wel verontschuldigde hij zich voor het doden van een witte vrouw. Zijn aanvankelijke plan, zo vertelde Balliet, was om de synagoge binnen te dringen en alle 51 aanwezigen dood te schieten. Ook ontkende hij de Holocaust, wat strafbaar is in Duitsland. De rechter noemde Balliets aanslag een „laffe aanval”, toen ze zijn vonnis aankondigde. Balliet reageerde daar niet op.

Lees ook: Synagoge en dönerzaak doelwit aanslag op heiligste joodse feestdag