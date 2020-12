Laat mensen zelf uitmaken wie, wanneer vaccin krijgt

‘Ik hoef niet zo nodig als eerste”, zei mijn moeder misprijzend tegen de televisie. Daar legde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) juist het vaccinatietraject uit. Verloopt de campagne volgens plan, dan is mijn moeder (84) als eerste aan de beurt, daarna volg ik (52) en dan komt mijn dochter (17). Wanneer dat is? Met een beetje geluk ben je in oktober aan de beurt, zei ik tegen de dochter. Ze keek me verschrikt aan.

Yaël Vinckx is journalist.

Mijn moeder schrok ook. Van dat oktober, welteverstaan. Ze wil haar vaccinatie aan haar kleindochter geven. Ze ziet alleen het eigen, kleine gezin en zit al maanden binnen, op het tweedagelijkse bezoek aan de supermarkt en het sporadische rondje om het park na. Dat is niet gemakkelijk, maar ze houdt het nog wel even vol, zegt ze. Vaccineren kan later. En mocht ze in de tussentijd het virus oplopen, dan wil ze niet worden opgenomen op een IC-afdeling. Die plek is voor iemand anders, voor iemand met nog een leven voor zich, zegt ze.

Ook ik wil mijn vaccinatiebeurt afstaan aan mijn kind – of beter gezegd, ruilen. Plan mij maar later in. Niet omdat ik het zo naar mijn zin heb; ik ben een deel van mijn werk kwijtgeraakt en verricht het andere deel vanuit huis. Teams en Zoom komen ook mij m’n neus uit, maar die paar maanden red ik nog wel.

Dat is anders voor de dochter. Mocht ze in oktober aan de beurt zijn, dan heeft ze ruim anderhalf jaar lang geen dag normaal onderwijs gehad, heeft ze geen popfestival bezocht, is ze niet op vakantie geweest, heeft ze geen nieuwe vrienden gemaakt en heeft ze de helft van haar nieuwe klas zelfs nog nooit ontmoet. En dan dreigt ook haar stage nog in het water te vallen. Of het goed gaat met haar? Mwah.

Lees ook de column van Rosanne Hertzberger: Wie krijgt het vaccin? Die keuze is aan ons

Jongeren hebben veel ingeleverd

Maar mijn dochter mag niet als eerste en mijn moeder en ik kunnen onze plek niet afstaan. Want premier Rutte (VVD) en minister De Jonge hebben, op advies van de Gezondheidsraad waarin vooral medici en ethici zitten, bepaald wie er eerst gaat. Als kwetsbare oudere staat mijn moeder nu eenmaal vooraan – of ze wil of niet.

Jongeren hebben in deze coronacrisis veel ingeleverd ten behoeve van de kwetsbaren in de samenleving. Maar de prijs is in veel gevallen hoog: studievertraging, somberte en zelfs depressiviteit om er enkele te noemen. Wie wil dat nog langer van hen vragen? Mijn moeder en ik in ieder geval niet. En we zijn vast niet de enigen.

Wie wanneer wordt gevaccineerd zou een publiek debat moeten zijn – niet een van bovenaf opgelegd dictaat. We zouden het niet alleen moeten hebben over of je een prik neemt, wat de inhoud van die prik is en op welke manier we die in zoveel mogelijk armen kunnen zetten, maar ook over de mensen die de prik krijgen – en vooral ook wanneer.

Er is nog een ander, praktischer argument. De besmettingsgraad onder jongeren ligt hoger (15 procent) dan die onder de ouderen (gemiddeld 5 procent). Vaccineer je jongeren, dan neem je deze brandhaard weg. Dan kunnen de horeca- en de evenementenbranche misschien iets eerder open. Een dergelijk argument klinkt u wellicht te veel economisch en te weinig menselijk in de oren. Dat kan. Maar laten we het daar dan in ieder geval over hebben.

NRC Vandaag Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven