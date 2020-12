Jongeren hard geraakt door coronacrisis

De kansenongelijkheid onder jongeren op de arbeidsmarkt is in de eerste maanden van de coronacrisis toegenomen. Na de eerste golf van de coronapandemie hadden bovendien tienduizend minder jongeren werk dan normaal in die periode.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat SEO Economisch Onderzoek deze maandag publiceert. Het economisch onderzoeksbureau is een langdurig onderzoek begonnen naar de impact van de coronacrisis op de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt. Dit is een eerste publicatie, die ingaat op de situatie tot juni dit jaar. Voor het onderzoeksbureau is sprake van een succesvolle overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt als iemand minimaal drie dagen werk heeft, al dan niet bij verschillende werkgevers. De kans daarop wordt de baankans genoemd.

Tijdelijk lockdown-effect

Het verschil tussen wie wel en geen kans maakt op werk, wordt groter. Dat is bijvoorbeeld goed zichtbaar tussen jongeren met een Nederlandse achtergrond en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond. Die laatste groep had ook voor de coronacrisis al minder kans een baan te vinden. Gemiddeld genomen biedt een diploma van de universiteit het meest kans op werk, en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond volgen relatief vaker een mbo-opleiding, of verlaten het onderwijs zonder diploma. Ook binnen dezelfde opleidingen hebben jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond een kleinere kans op werk dan jongeren met een Nederlandse achtergrond.

De coronacrisis heeft dat verschil groter gemaakt, bijvoorbeeld in het hbo. De baankans van vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond is nu 8 procentpunt lager dan de kans van vrouwen met een Nederlandse achtergrond. Voor de coronapandemie was dat verschil 6 procentpunt.

De verschillen zijn maar deels te verklaren uit „waarneembare factoren”, zegt directeur van SEO Bas ter Weel, doelend op mogelijke arbeidsdiscriminatie.

In het onderzoek is ook goed terug te zien welke sectoren hard zijn geraakt door de coronacrisis. Jongeren die studeerden voor een baan in detailhandel, haarverzorging, vliegtuigtechniek of horeca, zagen het vooruitzicht op werk afnemen. Onduidelijk is of dat een tijdelijk ‘lockdown-effect’ is. De jongeren die afgelopen zomer afstudeerden en nu op zoek zijn naar werk, zijn bovendien nog niet in het onderzoek meegenomen.

Ook jongeren die een studie volgden die al voor de pandemie minder uitzicht bood op een baan, zoals kunst- of taal- en cultuuropleidingen, worden relatief hard geraakt door de crisis. Ter Weel: „Ik snap dat corona bepaalde beroepen en sectoren harder heeft geraakt. Maar dat je daarbinnen weer ziet dat de meest kwetsbare personen het hardst worden geraakt, is niet bemoedigend.”

Vooralsnog ligt die baankans voor jongeren in álle opleidingsniveaus in ieder geval hoger dan in de vorige crisis, de financiële crisis tussen 2011 en 2013, stelt SEO. Maar in vergelijking met voorgaande jaren is het aantal jongeren met werk wel afgenomen. Circa 240.000 jongeren uit studiejaar 2018-2019 betraden de arbeidsmarkt, 63 procent van hen had in juni dit jaar werk. Een jaar eerder was dat nog 67 procent.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 21 december 2020