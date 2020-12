Jeugdgezelschappen beginnen online theaterplatform Podiumkids Thuis

De grote jeugdpodiumgezelschappen van Nederland hebben vrijdag Podiumkids Thuis gelanceerd: een online platform waarop voor 2,99 euro registraties van recente en minder recente jeugdtheater- en jeugddansvoorstellingen te zien zijn. De site is een initiatief van Podiumkids, een collectief van zesentwintig gerenommeerde gezelschappen die theater-, muziek- en dansvoorstellingen maken voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar – waaronder grote instellingen als Artemis, De Toneelmakerij, HNTJong en Maas Theater en Dans.

De initiatiefnemers hebben gekozen voor kwaliteit boven kwantiteit: de 22 voorstellingen die nu te bekijken zijn (uit de stal van 13 van de 26 gezelschappen), zijn over het algemeen zeer lovend ontvangen. Volgens Sonja Rinkel, coördinator van Podiumkids, wordt de selectie aan de individuele gezelschappen overgelaten: „De gezelschappen zelf kunnen het beste bepalen welke voorstellingen ze willen laten zien. Het aanbod zal de komende tijd nog worden aangevuld op basis van die interne gesprekken.”

Het idee voor Podiumkids Thuis ontstond in de zomer tijdens een online bijeenkomst van de marketeers van de gezelschappen. Rinkel: „De aanpak ten opzichte van online content verschilde van gezelschap tot gezelschap: sommige groepen zetten al veel voorstellingen online, andere wilden daar niet aan vanwege het live karakter van theater. Naarmate corona langer duurde kwam online aanbod opnieuw op de agenda. We vormden eind oktober een werkgroep om Podiumkids Thuis op te zetten, en we wilden voor de kerstvakantie online gaan omdat dat een moment is waarop veel mensen jeugdtheater bezoeken.”

Rinkel hoopt ook nieuw publiek voor jeugdtheater te winnen. „We zijn in gesprek om Podiumkids Thuis ook aan kinderen in ziekenhuizen of asielzoekerscentra aan te kunnen bieden, of aan gezinnen met een beperkt budget. Hopelijk leidt de online kennismaking met jeugdtheater voor veel gezinnen ook tot live bezoek zodra het weer kan. Ik zou graag zien dat theater in de top drie van vrijetijdsbesteding voor kinderen terechtkomt (lacht).”

Website en meer info: www.podiumkids.nl/thuis

