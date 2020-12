Inenting Europa kan van start na goedkeuren vaccin

„Dit is een goed begin”, zegt keurmeester Leonoor Wijnans van de Nederlandse medicijnenautoriteit CBG. Goed, omdat de eerste inwoners van de Europese Unie nu ingeënt kunnen worden met het eerste Covid-19-vaccin. Het zal bijna altijd voorkomen dat iemand ziek wordt, het werkt ook tegen de nieuwe virusvariant en kent alleen milde bijwerkingen. Een begin, omdat de komende maanden bijvoorbeeld nog duidelijk moet worden hoe lang het werkzaam is.

Het Europese geneesmiddelenbureau EMA, waarvan het Nederlandse CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) onderdeel is, heeft maandagmiddag zijn goedkeuring gegeven aan het vaccin van Pfizer/BioNTech. De Europese Commissie heeft daarop besloten om het vaccin officieel toe te laten, zo liet voorzitter Ursula von der Leyen enkele uren later weten. Enkele landen, zoals Duitsland, gaan meteen na de Kerst vaccineren. Nederland begint op 8 januari met zorgmedewerkers.

De zegen die is uitgesproken door de EMA en de Commissie is historisch. Nooit eerder werd een geneesmiddel zo snel ontwikkeld en goedgekeurd als Comirnaty, zoals het vaccin officieel heet. Waar de toelatingsprocedure normaal gesproken jaren kan duren, is die in dit geval binnen tweeënhalve maand afgerond. Toch is het geen haastwerk, bezweert Wijnans, die het geneesmiddelendossier namens Nederland heeft beoordeeld. „Er zijn geen stappen overgeslagen. Dit is het resultaat van heel hard werken, waarbij veel meer mensen dan gebruikelijk zijn ingezet.”

Fabrikant blijft onderzoek doen

De goedkeuring is ook gebonden aan extra voorwaarden. Zo is de fabrikant verplicht om de komende twee jaar verder onderzoek te blijven doen. Daaruit moet bijvoorbeeld blijken hoe goed het vaccin bescherming biedt aan mensen met een minder goed werkend afweersysteem. Of het vaccin besmettingen voorkomt, want ook dat is nu nog niet bekend. En of het kan worden gebruikt door zwangere vrouwen, want die zaten niet in het onderzoek. „Dierproeven wijzen uit dat er voor hen eigenlijk geen risico’s zijn en verder zijn er ook geen grote bezwaren om hen te vaccineren”, zegt Wijnans. Vooralsnog luidt het advies vrouwen die in verwachting zijn of borstvoeding geven: overleg met je huisarts.

Nederland start pas laat

De bijwerkingen van Comirnaty zijn bekend van andere soorten vaccins: rode huid, pijn op de prikplek, spier- en gewrichtspijn, vermoeidheid, hoofdpijn, koude rillingen en verhoging. Tijdens het onderzoek kregen enkele proefpersonen een heftige allergische reactie, een verschijnsel dat ook bekend is van andere vaccins. Zeldzame bijwerkingen zie je doorgaans pas als veel mensen een geneesmiddel hebben gekregen. Daarom moet de vaccinfabrikant behalve de gebruikelijke halfjaarrapportages ook maandrapportages inleveren.

„Die bekijken we op verschijnselen die we zagen bij ernstige ziek Covid-19-patiënten, zoals trombose, met de vraag: is dat iets dat misschien door het vaccin wordt opgewekt”, vertelt Menno van der Snel, lid van een speciale EMA-commissie die de bijwerkingen in de gaten houdt. Het RIVM is daarnaast bezig met het opzetten van een registratiesysteem met mensen die zijn gevaccineerd. Volgens Van der Snel heeft Nederland „een heel goede infrastructuur, met grote databases vol patiënten”, die het mogelijk maken om de werking en bijwerkingen van het vaccin bij allerlei soorten aandoeningen in de praktijk te volgen.

Vaccin beschermt voor 95 procent

Het vaccin is getest onder 44.000 personen, van wie de ene helft het vaccin kreeg en de andere helft een nepvaccin. Van de 170 personen die Covid-19 kregen, hadden 8 het vaccin gekregen – de rest de placebo. Dat betekent dat het vaccin voor 95 procent beschermt, zo concludeert de EMA, ook bij ouderen (vanaf 65 jaar), en bij mensen met chronische longziekten, diabetes, hoge bloeddruk of obesitas. Waarom durft de EMA op grond nog geen tweehonderd zieke personen zo’n stevige uitspraak te doen? „Omdat het verschil tussen de twee groepen zo ontzettend groot is”, zegt Wijnans. „Daar komt bij dat we in de cijfers zien wat er in het lichaam gebeurt, namelijk dat er immuniteit wordt opgebouwd.”

Dat laatste is goed nieuws voor de andere vaccins die eraan zitten te komen en die een vergelijkbare werking hebben. Daarbij wordt het lichaam getriggerd om antistoffen aan te maken tegen de uitsteeksels aan buitenkant van het coronavirus, de zogeheten spike-eiwitten. „De meest vaccins richten zich op de spike-eiwitten, ook daarom zijn we heel blij met deze uitkomst bij het Pfizer/BioNTech-vaccin. Dat is echt heel positief.” De EMA en het CBG zijn nu druk met de beoordeling van het vaccin van Moderna, dat naar verwachting in januari als tweede zal worden goedgekeurd. Intussen verspreidt het CBG een Comirnaty-bijsluiter, een kleurig A4-tje met uitleg, waarschuwingen en tips als: Rijd geen auto als u last heeft van bijwerkingen zoals moe zijn.