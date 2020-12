In opstand tegen Murdoch, de man die in Australië het nieuws brengt

Als je in de Australische outback woont, zoals één op de twee Australiërs, is de kans groot dat de enige krant in de omgeving wordt uitgegeven door Rupert Murdochs News Corporation (meestal afgekort tot News Corp). De mediamagnaat is wereldwijd bekend van een groot aantal conservatieve kranten en nieuwszenders, zoals Fox News en de New York Post in de VS en The Sun en The Times in het VK. In zijn geboorteland Australië, waar hij zijn imperium begon toen hij in 1952 een lokale krant erfde van zijn vader, heeft de 89-jarige miljardair tegenwoordig de meeste kranten van het continent in bezit, net als twee radiostations en een 24-uurs-nieuwszender. In sommige deelstaten heeft News Corp zelfs een monopolie.

Dat gaat gepaard met enorme invloed op maatschappij en politiek, beweren twee oud-premiers van het land. De oud-Labor premier Kevin Rudd en de liberaal Malcolm Turnbull roepen op tot een onderzoek naar de macht van Murdochs imperium. Rudd noemt hem een „gevaarlijke kanker voor de democratie”. Zo’n half miljoen Australiërs ondertekenden hun petitie. Hoewel de kans van slagen klein wordt geacht, zowel de liberale regeringspartij als de Labor-oppositie weigeren steun uit te spreken, is er vanwege het maatschappelijk draagvlak toch een kleinschaliger onderzoek aangekondigd in de Senaat dat volgend jaar begint.

„De mediagroep van Rupert Murdoch opereert als een politieke organisatie. Het is propaganda”, zegt Malcolm Turnbull, premier van 2015 tot 2018. Vanuit zijn huis vlakbij de haven van Sydney, ook wel bekend als de duurste wijk in Australië, spreekt hij gepassioneerd over wat hij ziet als de teloorgang van de journalistiek en de liberale democratie. Maar zijn kritiek op Murdoch heeft ook een persoonlijke dimensie. „Murdoch wilde niet dat ik premier was. Dus voerde hij een bittere campagne tegen me”, zegt hij. Het lekte uit dat Murdoch in vertrouwen zou hebben gezegd dat „Malcolm weg moet”, omdat hij het niet eens was met het klimaatbeleid. Juist vanwege zijn progressieve klimaatbeleid verloor Turnbull in augustus 2018 het vertrouwen van zijn partij en moest hij opstappen.

Turnbull zegt dat Murdoch een „zeer intieme relatie” heeft met Australische politici. Hij had zelf tijdens zijn ambtstermijn regelmatig contact met de mediamagnaat, net zoals de huidige liberale premier Scott Morrison dat volgens hem nu heeft. Morrison en Murdoch werken volgens de oud-premiers zelfs „samen als een team”. Hoe die samenwerking er precies uitziet? „News Corp houdt politici die ze steunt een hand boven het hoofd. Dus ook nu roepen zijn media de regering van Morrison niet ter verantwoording.”

Verontwaardiging over de rechts-conservatieve Murdoch-media is niet nieuw. Al jaren maken mensen zich boos over de uitgesproken conservatieve ideeën en ruimte voor het ontkennen van het klimaatprobleem bij News Corp. Recent publiceerde actiegroep GetUp een onderzoek naar de berichtgeving tijdens de bosbranden door News Corp, waaruit bleek dat 45 procent hiervan sceptisch was. Maar tot een nationale rel – zoals het afluisterschandaal van Murdochs krant News of the World in het VK in 2006 – kwam het tot nu toe in Australië niet.

Hoeveel macht heeft Murdoch werkelijk? Onderzoek uit 2016 wijst uit dat News Corp ruim 65 procent van de Australische kranten in handen heeft. Het bedrijf bezit kranten in alle deelstaten en heeft een monopolie in sommige afgelegen gebieden. In teksten voor adverteerders zegt News Corp iedere maand 17 miljoen Australiërs te bereiken, op een bevolking van 25 miljoen mensen. De tweede grote speler is het Nine Network, ook een commercieel mediabedrijf. Op de derde plaats staat publieke omroep ABC.

Al is het meten van invloed niet eenvoudig. Veel mensen consumeren nieuws via een keur aan digitale kanalen. De traditionele media van Murdoch krijgen hier lastig grip op. Het is dan ook de vraag in hoeverre Murdoch-media de volksstemming beïnvloedt. Maar een stevige lobby bij regeringspartijen heeft Murdoch nog wél. Kim Williams, topvrouw van News Corp in Australië van 2011 tot 2013, vat die macht zo samen: het bedrijf „heeft geen invloed op de bevolking maar een directe invloed op politici”. Onlangs pleitte News Corp ervoor dat Google en Facebook gaan betalen voor het overnemen van artikelen. Vervolgens stelde de regering hiertoe een wet voor. In het dossier klimaatverandering steunt News Corp politici die niet te ambitieus zijn op dit gebied. Internationaal frustreert de regering al jaren klimaatafspraken.

Wat wil Rupert Murdoch bereiken met zijn macht? Malcolm Turnbull, die Murdoch naar eigen zeggen ruim veertig jaar kent, zegt dat hij ervan uitgaat dat Murdoch willens en wetens kiest voor de gevolgen van zijn acties. „Als ik een lucifer in een blik benzine gooi, mag je aannemen dat het mijn bedoeling is om die op te blazen. Met dezelfde logica moeten we aannemen dat Murdoch kiest voor de gevolgen van zijn daden. Hij wilde dat Trump president werd. Hij wilde dat Brexit zou plaatsvinden. Hij wil niet dat er actie komt tegen klimaatverandering.”

Vooral columnisten en commentatoren van News Corp schuiven klimaatscepticisme niet onder stoelen of banken. Politiek commentator Andrew Bolt, bekend van Murdochs zenders en kranten, riep Australiërs op „zich te verzetten tegen Turnbulls global warming-gekte”. Diezelfde Bolt werd onlangs nog op de vingers getikt door de Australische mediawaakhond wegens kwalijke uitspraken over Greta Thunberg, de Zweedse klimaatactivist. In een column in Murdochs krant The Herald Sun noemde hij de jonge activiste „diep gestoord” met een „gevaarlijke invloed”.

Aanvankelijk negeerde Murdoch het door de oud-premiers aangezwengelde protest, maar inmiddels ziet hij zich genoodzaakt om tekst en uitleg te geven over zijn berichtgeving. Dat is ook het gevolg van het plotse vertrek van zijn jongste zoon James Murdoch, ooit zijn gedroomde troonopvolger. James gaf aan dat de reden van zijn ontslag het gevolg was van „onenigheid over bepaalde redactionele inhoud en over strategische beslissingen”. Hij noemde klimaatverandering niet direct, maar zijn standpunt over de berichtgeving hierover is duidelijk. Begin dit jaar zei James dat hij en zijn vrouw „bijzonder teleurgesteld [zijn] over de voortdurende [klimaat]ontkenning in de Australische nieuwskanalen, ondanks overduidelijk bewijs van het tegendeel”.

Rupert Murdoch reageerde in een aandeelhoudersvergadering in november op het vertrek van zijn zoon. „Het bestuur staat open voor alle discussies, maar James… hij beweerde dat onze kranten over de bosbranden in Australië hadden bericht zonder klimaatverandering te noemen”, zei hij. „We ontkennen de klimaatverandering niet.”

Malcolm Turnbull moet erom lachen. „Tja, ze kunnen zeggen dat hun berichtgeving eerlijk en evenwichtig is, maar ze zijn niet eens in staat om de zoon van de baas hiervan te overtuigen.” Het gebrek aan aandacht voor de bosbranden kwam Rupert Murdoch op veel kritiek te staan in Australië. Dat resulteert nu in maatschappelijke steun voor een onderzoek naar de invloed van het media-imperium. Dat onderzoek moet uitwijzen of Murdochs machtpositie de mediadiversiteit in het land in gevaar brengt.

Eind 2019 kleurde de hemel rood, rookpluimen waren vanuit de ruimte te zien. Tienduizenden mensen moesten evacueren. In tegenstelling tot de rest van de wereld bepaalden mondkapjes vanwege de rook ook toen al het straatbeeld. Op oudejaarsavond zochten duizenden mensen hun toevlucht op het strand, om in het water te kunnen springen als het vuur te dichtbij zou komen. Op de eerste dag van 2020 stond het inferno op de voorpagina’s in binnen- en buitenland. Maar op die van The Australian, de grootste nationale krant van News Corp, werd uitgepakt met foto’s van een picknick. Foto’s van de bosbranden stonden op pagina vier.

Ook werd de oorzaak van de branden in media van News Corp toegeschreven aan pyromanen, niet aan klimaatverandering, terwijl daar geen bewijs voor is. „Een klassiek geval van klimaatontkenning door Murdoch-media”, zegt Turnbull.

Het werd één medewerkster van News Corp teveel. In haar afscheidsmail schreef ze dat ze niet langer wilde meewerken aan „de onverantwoorde, gevaarlijke misinformatiecampagne” van de Murdoch-media. „De campagne is bedoeld om af te leiden van de werkelijke oorzaak, klimaatverandering. Het is gewetenloos en schadelijk voor onze prachtige aarde.” Volgens voormalig premier Malcolm Turnbull is het vooral kwalijk dat Murdoch-media het bestaan van klimaatverandering en de gevolgen openlijk in twijfel trekken. „De opwarming van de aarde is een kwestie van politieke identiteit of overtuiging geworden, in plaats van een kwestie van wetenschap”, besluit hij.