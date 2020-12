‘Ik wil gewoon water uit de kraan kunnen drinken’

Het water voor de thee die Angela Löffelman zet, komt niet rechtstreeks uit de kraan, maar uit een grote, zilverkleurige waterfilter. „Hier komt meer dan twaalf liter uit. Hij zou tien jaar moeten werken.”

Löffelman (65) huurt een appartement in een rustig straatje in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Ze woont er nu zevenendertig jaar. De filter kocht ze afgelopen zomer, nadat ze het loodgehalte in haar drinkwater had laten meten. De uitslag: 36 microgram lood per liter – meer dan drieënhalf keer zo hoog als de wettelijke drinkwaternorm van 10 microgram. Bij een buurvrouw verderop in de straat werd zelfs 245 microgram aangetroffen.

Ze informeerden de huisbaas. Die stuurde een mannetje, dat onder het luik bij de voordeur keek. Inderdaad: oude loden leidingen. „Maar na die controle bleef het stil.” Ook de buurvrouw met de extreem hoge uitslag hoorde niets meer terug, ondanks aanmaningen van de huurdersvereniging.

Dus staan Löffelman, de buurvrouw en de huurdersvereniging komende donderdag voor de rechter. In een kort geding eisen ze dat de huisbaas vóór 1 maart hun loden hoofdleiding vervangt, op straffe van een dwangsom. Ook willen ze met terugwerkende kracht een huurkorting en eisen ze dat de eigenaar onderzoek doet bij álle huurders in het complex. Löffelman: „Ik wil graag weer gewoon water uit de kraan kunnen drinken.”

Een jaar geleden luidde de gemeente Amsterdam de noodklok. Op verschillende plekken, met name in Amsterdam-Noord, waren oude loden leidingen aangetroffen. Ze zaten vooral in woningen, maar ook in openbare gebouwen zoals creches en scholen. Het nieuws leidde tot grote onrust, want de aanleg van dit soort leidingen is al sinds 1960 verboden. Een te hoge concentratie lood in het drinkwater is schadelijk voor de gezondheid, vooral bij kinderen. Pasgeborenen en jonge kinderen kunnen een tot vijf punten lager IQ ontwikkelen. Volwassenen lopen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten en chronische nieraandoeningen.

De zes grote Amsterdamse woningcorporaties - Ymere, Eigen Haard, Alliantie, Stadgenoot, De Key en Rochdale - onderzochten sindsdien tienduizenden woningen op de aanwezigheid van lood in het water, blijkt uit een rondvraag van NRC. Bij meer dan 4.000 woningen troffen ze loden leidingen aan of verwachten ze die aan te treffen – verreweg de meeste, zo’n 3.500, bij Ymere. Tot nu toe zijn leidingen bij 638 woningen vervangen. Een enorme klus, die volgens de gemeenteraad sneller en doeltreffender zou kunnen. Maar er is een duidelijk overzicht en er liggen afspraken met de gemeente. Voor het eind van 2022 hopen de corporaties alle loden leidingen vervangen te hebben.

Alle woningen van voor 1960

Het probleem beperkt zich alleen niet tot corporatiewoningen. Bij álle woningen die voor 1960 gebouwd zijn en waar de loden leidingen nog niet vervangen zijn, kan water met te veel lood uit de kraan komen. De Gezondheidsraad schatte vorig jaar dat het om ongeveer 100.000 tot 200.000 huizen in heel Nederland gaat.

Een huis in Amsterdam-Noord waar ook loden waterleidingen liggen. Foto Simon Lenskens

Als huiseigenaren daar iets aan willen doen, is het hun eigen keuze – loden leidingen vervangen is wel verstandig, maar niet verplicht. Er zijn in Amsterdam ook zo’n 24.000 particuliere verhuurders met woningen met een bouwjaar van voor 1960 – onder wie de huisbaas van Angela Löffelman. Huurders kunnen hen niet dwingen om loden leidingen te vervangen. Bovendien ontbreekt een centraal overzicht: niemand weet in welke panden nog loden leidingen liggen, ook de eigenaren niet.

Uit een enquête die de gemeente Amsterdam afgelopen jaar onder ruim achthonderd verhuurders hield, bleek dat 47 procent niet weet hoe de situatie in hun panden is. 12 procent van de verhuurders zei zeker te weten loden leidingen te hebben. Advocaat Jennifer Alspeer, die veel huurders bijstaat in zaken rond loden leidingen, denkt dat „het zomaar in een kwart van alle Amsterdamse huurwoningen kan spelen”.

Verreweg de meeste huisbazen zijn bereid om de leidingen te vervangen, zo bleek uit de enquête. Volgens Vastgoed Belang, de belangenvereniging voor particuliere verhuurders, is de rechtszaak van Löffelman en haar buurvrouw „een uitzondering”. Toch is een deel van de verhuurders onwillig of onwetend. In een expertmeeting in de Amsterdamse gemeenteraad schatte woordvoerder Lucas Brons hun aantal onlangs op „ongeveer tien tot twintig procent”.

Volgens Brons kunnen behalve onwil van de verhuurder ook andere factoren meespelen bij een besluit de loden leidingen te laten zitten. „Als de leidingen in de muur of het plafond zitten, moet je de hele woning openhalen. Dat is nogal een ingreep, en huurders zitten daar ook niet altijd op te wachten.”

Dat ziet ook corporatie Stadgenoot gebeuren, schrijft het in een reactie aan NRC. „Mensen zien er soms de ernst en urgentie er niet van in. Mensen wonen er al jaren naar alle tevredenheid en zien de noodzaak niet om op zoek te gaan naar iets dat hen nooit heeft dwars gezeten.”

Rechter erg kritisch

Eerder dit jaar spande een stel met een huurwoning in de Spaarndammerbuurt een rechtszaak aan tegen hun verhuurder. Ze werden bijgestaan door advocaat Alspeer. „De verhuurder woonde in hetzelfde pand als de huurders, maar ze achtte het niet nodig om de loden leidingen te vervangen. Ze vond lood in drinkwater een ‘hype’. Te gek voor woorden, aangezien er ook een jong kind in de huurwoning zat. Pas toen de rechter in de rechtszaal erg kritisch op haar was, kwam de verhuurder tot inkeer. Toen waren de leidingen binnen anderhalve week vervangen.”

De zaak van Angela Löffelman is ingewikkelder. Ze woont in een ‘gespikkeld’ complex, waarin huurders en huiseigenaren door elkaar zitten. Ooit werd het complex, bestaande uit de beroemde Wolkenkrabber en twee ‘zijvleugels’, volledig bewoond door huurders. Tegenwoordig zijn er van die 300 huurders nog zo’n 60 over, vaak op leeftijd. De rest zijn kopers – veelal jonge tweeverdieners met kinderen.

De eigenaar van Löffelmans appartement, „verschuilt zich achter de vereniging van eigenaren waar de woning onder valt”, zegt advocaat Harmen Meijerink, die de zaak namens haar en de huurdersvereniging behartigt. Het lood zit in de gemeenschappelijke leidingen, dus vindt de verhuurder dat de vve in actie moet komen. „Maar de vve heeft laten weten dat ze aan ‘uitsterfbeleid’ doen”, zegt Meijerink. „Pas als een huurder vertrekt, worden de leidingen vervangen.”

Eigenaar van de zestig huurappartementen in het complex is Rappange, een bedrijf met meer dan 400 woningen in Amsterdam dat al vaker in opspraak kwam. Drie jaar geleden gingen de bewoners in Löffelmans complex ook al naar de rechter vanwege exorbitante stookkosten – ze kregen gelijk. En In Amsterdam-Oost weigerde het vorig jaar bij 48 huurders ook de loden leidingen te vervangen. Pas na juridische dreigementen en een demonstratie van de bewoners ging Rappange overstag.

Advocaat Ruud Vermeer, die de verhuurder bijstaat, zegt dat „cliënte bereid is de leidingen te vervangen, voor zover het water te veel lood bevat”. Maar volgens hem gaat het deels om stijgleidingen die de wateraanvoer van meerdere appartementen verzorgen. Vermeer: „Het is moeilijk daarvoor een gezamenlijke aanpak op te stellen, omdat we hebben te maken met verschillende eigenaren en vve’s. Cliënte heeft geen meerderheid en dus hebben we het niet in eigen hand. Dat kost helaas tijd.”

Te veel tijd, vinden de huurders. Dus komt de rechter er nu wel aan te pas. Advocaat Meijerink hoopt op een vonnis waarmee ook huurders elders in de stad hun particuliere huisbazen kunnen dwingen tot het vervangen van loden leidingen.

Angela Löffelman wil zo snel mogelijk van haar waterfilter af. Maar bovenal hoopt ze dat de rechtszaak ertoe leidt dat haar buren met koopwoningen zich bewust worden van het gevaar. „Ik zie zwangere vrouwen en kleine kindertjes hier op straat, en dan maak ik me zorgen. Lood is gewoon heel schadelijk. Ik wil dat het bekend wordt.”

