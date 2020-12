Hectiek bij transportfirma’s door Brexit en virusvariant

Samen vormen ze het recept voor de logistieke nachtmerrie die zich nu voltrekt aan de grenzen van het Verenigd Koninkrijk: de nieuwe variant van het coronavirus en het naderende einde van de overgangsperiode voor de Brexit, op 1 januari. Nederlandse transportbedrijven proberen chauffeurs vanuit het VK naar huis te krijgen én de hamsterende Britse klanten te blijven bedienen.

Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) en vakbond FNV deden maandag een „dringende” oproep aan het kabinet om ervoor te zorgen dat „onze truckers thuis Kerst kunnen vieren”. Veerboten met trucks en chauffeurs mogen blijven aanmeren in Rotterdam en IJmuiden, maakte het kabinet zondagavond bekend. TLN en FNV willen dat het kabinet daarnaast in Europa aandringt op heropening van de tunnel, die dagelijks door duizenden trucks wordt gebruikt.

Daily Logistics Group (DLG) uit Nieuwe Tonge, op Goeree-Overflakkee, voert dagelijks 125 tot 175 ritten uit naar het VK. In de trucks zitten onder meer groenten, fruit en diepgevroren levensmiddelen, die binnen een dag bij de Britse klant arriveren. Zes Nederlandse chauffeurs van DLG zitten nog in het VK. „We proberen hen zo snel mogelijk terug te krijgen. Dat moet kunnen, via de veerboten”, zegt topman Joost Visbeen. Wel verwacht hij een „behoorlijke druk” op de veerroutes door het uitvallen van de tunnel.

De firma Jan de Rijk uit Roosendaal vervoert onder meer auto-onderdelen naar het VK. Zo’n veertig chauffeurs van het bedrijf zitten daar nog. Topman Fred Westdijk: „Veel chauffeurs hadden toch al gezegd dat ze met Kerst wilden doorwerken – en dan kunnen ze daar rijden – maar enkelen willen naar huis. Zij kunnen waarschijnlijk terug via Stena Line, we proberen aan die behoefte te voldoen.”

‘Razend druk’

Matthijs Mesken, directeur van de branchevereniging voor de groothandel in bloemen en planten VGB, sprak een ondernemer die maandagochtend nog een laatste lading bloemen naar het Verenigd Koninkrijk kon verschepen via de Rotterdamse haven. „Hij zei: we stoppen voor de rest van de week want we weten niet of we onze chauffeurs terugkrijgen.”

Snel probeert Van Heugten Transport uit Scherpenzeel nog boekingen te krijgen bij Stena Line, die vaart tussen Hoek van Holland en Harwich. Zondagavond vertrokken nog vijf chauffeurs naar Harwich met de veerboot. „Ze kunnen terug, weten we inmiddels, maar het is echt razend druk overal, ook bij de ferry’s”, zegt directeur Gijs van den Broek.

Voorlopig sturen DLG, Jan de Rijk en Van Heugten geen chauffeurs meer naar het VK. Bij Jan de Rijk staan veertien volgeladen vrachtwagens die naar het VK zouden gaan te wachten op het parkeerterrein in Roosendaal. Maar het vervoer naar het VK ligt niet stil – mede dankzij de voorbereidingen die transporteurs hebben getroffen voor 1 januari, de deadline voor onderhandelingen over een handelsakkoord tussen EU en het VK. Nederlandse transporteurs stappen vaak over op ‘onbegeleid’ vervoer: Nederlandse chauffeurs rijden dan tot de veerboot op het Europese vasteland, waarna de oplegger zonder vrachtwagen de boot op gaat. In Engeland neemt een chauffeur de oplegger over. De drie bedrijven proberen de transporten zoveel mogelijk om te zetten naar ‘onbegeleid’. DLG blies vorig jaar vanwege de Brexit een slapende eigen vestiging in het VK nieuw leven in en werkt met eigen Britse chauffeurs.

Het onbegeleide vervoer biedt uitkomst nu Britse bedrijven al weken extra voorraden inslaan, uit angst voor chaos aan de grens vanaf 1 januari. Daarom stonden al vóórdat de nieuwe coronavariant bekend werd files voor de Eurotunnel. De firma Van Heugten, die onder meer machines, verpakkingsmaterialen en tapijttegels naar het VK brengt, merkt dit. „Iedereen is enorm aan het hamsteren in het VK”, volgens topman Van den Broek. „We hebben geen capaciteit om aan alle verzoeken te voldoen.”

Michał Krzysctof ‘De pubs zijn helaas wel gesloten, nu’ Woensdagochtend vertrekt de ferry van Newcastle naar IJmuiden, maar of Michał Krzysctof (51) daarop zit weet hij nog niet. Ja, het is een risico, zegt de potige trucker met een klein brilletje. De deur van de truck staat open, het passagiersraampje kan niet open, regen waait enigszins naar binnen. Een paar honderd meter verderop ligt de ferry, de Princess Seaways van veerbedrijf DFDS al klaar voor vertrek, maandag om half zes. Vanmorgen hing hij nog aan de telefoon met zijn werkgever, een internationaal transportbedrijf. Hij zei tegen zijn baas: „Ik heb een groot probleem als ik in het VK moet blijven.” In quarantaine verblijven in het Verenigd Koninkrijk ziet hij niet zitten, zeker niet met de feestdagen. Daarom is hij „wel een beetje bang” dat hij vast komt te zitten. Mocht dat gebeuren, dan hoeft hij niet in zijn cabine Kerst door te brengen: hij heeft vrienden in Birmingham. „Maar ja, de pubs in Engeland zijn wel gesloten.”

Marcin Nowacki ‘Natuurlijk wil ik met Kerst bij de kinderen zijn’ Op het dashboard van Marcin Nowacki (34) staat een klein kerstboompje. „Kijk, ik kan ‘m zelfs aanzetten”, en plots is het bijna feestelijk in de truckerwachtrij voor de terminal in IJmuiden. Vrachtwagens staan er dicht op elkaar en Nowacki kent zelfs een aantal andere Poolse truckers, waar hij net vandaan loopt voor een praatje. Hij heeft, net als een paar andere truckers, onderdelen voor de autofabriek van Nissan in Sunderland bij zich. Die heeft hij helemaal uit Polen tot hier, de haven van IJmuiden, gebracht. Het liefst neemt hij deze week ook weer een vrachtje van Engeland terug naar Polen. „Net als iedereen wil ik Kerstmis met mijn kinderen vieren, die zijn zes en elf”, vertelt Nowacki. „Mijn vrouw, die ook in de transportsector werkt, zei vanochtend tegen me: ‘Ga niet naar het VK’, maar mijn baas is optimistisch”, vertelt Nowacki door het raampje van zijn vrachtwagen. „Volgens m’n baas blijven de ferry’s ook terug naar IJmuiden gaan.”

