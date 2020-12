‘Geweldig, met je privéjet de wereld rond’

in

‘Als kleine jongen luisterde ik al naar de muziek van Tiësto. Ik wilde zoals hij worden, wereldberoemd als dj. Het lijkt me geweldig om met je privéjet de wereld rond te vliegen, je muziek te delen met een groot publiek en te kunnen zien dat mensen ervan genieten. Mijn vader is ook muziekfanaat en hij moedigt het heel erg aan. Ik heb de Herman Brood Academie afgerond en verdien – als Sico Vox – al een tijdje geld met het maken en draaien van muziek. Voorheen maakte ik vooral dance, nu veel moombahton. Alleen door corona kwam een groot deel van die inkomsten te vervallen, toch al snel 500 euro per maand.

„Mijn muziek verspreid ik nu vooral via Spotify en Soundcloud, daar kan ik zo zien waar de mensen wonen die ernaar luisteren. De laatste tijd vooral mensen uit Spanje, Frankrijk, Mexico en de Verenigde Staten. Tijdens de coronacrisis ging ik samenwerken met een manager, maar er viel eigenlijk weinig te managen, dus ben ik het zelf allemaal gaan doen.

„Naast muziek maken geef ik op twee muziekscholen les in het dj’en en produceren, en werk ik als groenteman in een supermarkt. Samen met de royalty’s van mijn muziek verdien ik, ondanks corona, toch nog best wat. Ik kan nog niet fulltime werken, want ik volg ook nog een opleiding crossmediale communicatie. Ik wil namelijk graag een diploma waarmee ik ook andere dingen kan gaan doen, mocht de ultieme droom in de muziek toch niet lukken.”

‘Ik woon bij m’n ouders in Diemen, dus aan de maandelijkse vaste lasten heb ik weinig kosten. Als ik voor 500 euro per maand een leuke kamer zou kunnen vinden, was ik wel weg geweest, maar in Amsterdam en omgeving is dat onmogelijk en mijn ouders vinden het ook wel gezellig. Ze zijn het wel gewend dat ik af en toe de muziek hard zet, alleen heb ik soms wel medelijden met de buren. Gelukkig hebben we een goede band met ze, en maak ik de meeste muziek gewoon met koptelefoon op.

„Ik help wel mee in het huishouden, met bijvoorbeeld de vaatwasser in- en uitruimen, boodschappen doen of de auto voltanken. Die gebruik ik namelijk nog weleens als ik ergens naartoe moet. Bovendien koop ik ook boodschappen voor mezelf, zoals proteïnepoeder, kipfilet en havermout. Ik ben een echte sportfanaat, ik ga zeker vijf keer per week naar de sportschool. Aangepaste voeding, met name eiwitten en koolhydraten, zijn belangrijk want ik wil graag het lichaam krijgen van een Griekse god. Het gaat me niet alleen om het uiterlijk, maar ik krijg een lekker gevoel van sporten en het is mooi meegenomen dat je er ook nog goed van gaat uitzien. Het is wel heel onhandig dat je nu eerst online moet reserveren, zeker twee dagen van tevoren, anders zitten ze vol. Voordeel is dat ik een abonnement met m’n moeder deel, dus het kost me verder niks.”

Netto-inkomen per maand: Albert Heijn (600 euro), dj-les (280 euro), royalty’s (125 euro) Vaste lasten: mobiel/internet (18 euro), reisverzekering (3 euro), kosten auto (30 euro), boodschappen (68 euro), abonnementen (5 euro), goede doelen (15 euro), uitjes (150 euro) Sparen: wat er overblijft Laatste grote aankoop: midweek vakantie België (300 euro)

