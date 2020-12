Floor Boon en Geertje Tuenter nieuwe presentatoren NRC Vandaag

Floor Boon

Foto Merlijn Doomernik Geertje Tuenter

Foto Merlijn Doomernik Floor Boon en Geertje Tuenter

Redacteuren Floor Boon en Geertje Tuenter vervangen de komende maanden Thomas Rueb als presentator van podcast NRC Vandaag. De afgelopen weken waren Boon en Tuenter al te horen.

De nieuwe presentatoren draaiden alvast warm om vanaf januari tot maart het stokje van Rueb volledig over te nemen, als hij zich tijdelijk richt op een ander project. Vanaf maart is Rueb weer terug. Vanaf 4 januari gaan Boon en Tuenter de presentatie van NRC Vandaag afwisselen.

Boon komt van de Haagse redactie en was al regelmatig te gast in de podcast Haagse Zaken, ook coördineerde zij korte tijd de podcastredactie. Tuenter is redacteur bij de economieredactie en schrijft onder meer over horeca.