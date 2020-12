Extra wissel bij hersenschudding als inhaalslag voor de FIFA

Negen maanden had verdediger Jan Vertonghen last van duizeligheid en hoofdpijn. In de halve finale van de Champions League tussen zijn toenmalige club Tottenham Hotspur en Ajax, in 2019, was Vertonghen in botsing gekomen met een ploeggenoot en Ajax-keeper Andre Onana. Hij viel op de grond, bloedde en leek duizelig. Toch speelde hij nog even verder voordat hij werd gewisseld. Ook in de wedstrijden daarna speelde Vertonghen weer.

„Veel mensen weten het niet, maar ik heb hier erg onder geleden […] Ik wist gewoon niet wat ik moest doen”, zei Vertonghen tegen Sporza. Hij speelt nu bij Benfica, zijn klachten zijn minder na een paar maanden rust. Vertonghen had niemand verteld over de klachten. Hij wilde zijn carrière niet in gevaar brengen.

Begin volgend jaar begint een proef met een extra wisselmogelijkheid voor spelers met een (mogelijke) hersenschudding. De FIFA en de IFAB, een organisatie die wereldwijd de regels in het voetbal bepaalt, hebben dat besloten. De extra wisselmogelijkheid moet spelers beschermen en ervoor zorgen dat teamartsen minder onder druk staan om de spelers snel weer het veld in te sturen. Een hersenschudding kan schadelijke gevolgen hebben, vooral als er steeds nieuwe klappen op het hoofd volgen.

Lees ook: veertig en dement - deze rugbyers spannen een rechtszaak aan tegen de bonden

Zoals Jan Vertonghen zijn er velen. Christoph Kramer speelde, in 2014, tijdens de WK-finale tussen Duitsland en Argentinië nog een kwartier verder na een botsing. Hij was zichtbaar gedesoriënteerd, de scheidsrechter zou later verklaren dat Kramer hem vroeg of de WK-finale bezig was. Nordin Amrabat raakte tijdens het WK van 2018 bewusteloos in een wedstrijd van Marokko, maar speelde een paar dagen later weer. Vorige maand brak Raúl Jiménez van Wolverhampton Wanderers zijn schedel na een luchtduel met Arsenal-speler David Luiz. Luiz speelde verder terwijl het bloed over zijn hoofd sijpelde.

De gevolgen van een verwaarloosde hersenschudding kunnen groot zijn. Rianne Schorel, een voormalig voetbalster van ADO Den Haag, liep tijdens een wedstrijd in 2008 een hersenschudding op. Die werd niet behandeld. Schorel kon geen prikkels meer verdragen en kwam in een sociaal isolement. Op het dieptepunt wilde ze niet meer leven. Uiteindelijk vond ze in de Verenigde Staten een behandeling die haar hielp – nu helpt ze andere sporters met hersenschade.

FIFA keek lang weg

Het gevaar van hersenschuddingen was voor de FIFA en de Europese voetbalbond UEFA nauwelijks meer te negeren. Zeker doordat steeds duidelijker is geworden hoezeer FIFA en UEFA hebben weggekeken van het onderwerp. Uit onderzoek van NRC bleek onlangs dat een groep wetenschappers, onder meer door de FIFA betaald, systematisch een groot deel van de wetenschappelijke publicaties negeert waarin wordt gewezen op het gevaar van hersenschade. De UEFA bleek bovendien in stilte een onderzoek te hebben gestaakt naar het eventueel schadelijke effect van kopballen op de hersenen.

Lees ook: het NRC-onderzoek waaruit blijkt dat sportbonden wegkijken bij hersenschade

Bovendien werd begin deze maand bekend dat rugbyers in het Verenigd Koninkrijk een rechtszaak beginnen tegen internationale rugbybonden, omdat ze het gevaar voor hersenschade genegeerd zouden hebben. Onder de spelers zijn meerdere oud-internationals. Ze zijn allemaal jonger dan vijftig jaar en hebben ernstige hersenklachten, zoals beginnende dementie. De advocaten van de spelers hebben inmiddels bevestigd dat ze ook werken aan een rechtszaak van voetballers met hersenschade. Het is voor de voetbalbonden dus zaak om snel te laten zien het probleem van hersenschade serieus te nemen – de extra wissel kan worden gezien als een inhaalslag.

Evgeniy Levchenko, voorzitter van de Nederlandse spelersvakbond VVCS, is blij met de extra wisselmogelijkheid – hoewel volgens hem ook een tijdelijke wissel een optie zou moeten worden. Dan zou een speler uitgebreid onderzocht kunnen worden (circa tien minuten) en verder kunnen spelen als er geen klachten zijn. Levchenko: „Dit is een eerste stap. Ik verwacht nu van de FIFA en de UEFA dat ze serieus onderzoek mogelijk maken naar hersenschade en het niet blokkeren.”