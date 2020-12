En daar stond oma, met een kerstkindje

Deze kerstdagen, in een jaar dat veel dierbaars van ons heeft afgepakt, denk ik terug aan mijn ‘opa en oma Amsterdam’, op hun bovenwoning aan de Nachtegaalstraat. Die met het scheerspiegeltje aan de geiser. Hoe klein ze ook woonden, ze hadden een ‘nette kamer’ die alleen gebruikt werd voor bijzondere gelegenheden. Die durfde ik als kind nauwelijks te betreden. Een beschilderd Mariabeeldje op een console aan de muur. Op het dressoir hun trouwfoto naast de portretjes van de kleinkinderen. Alleen op hoogtijdagen werd daar gegeten, zoals met Kerst.

Oma had die dag het tafelkleed met de kerstballen van zilverdraad voorzichtig uit het vloeipapier gehaald. Als jong meisje had ze dat op school geborduurd. De tafel was gedekt met het goeie servies. In het houten kerststalletje had opa zorgvuldig de gipsen beeldjes gezet. In al die jaren was er nog nooit een gebroken. Alleen een van de schaapjes miste een pootje.

Maar terwijl opa het konijn aansneed, speelde zich in het buurhuis een heel ander tafereel af. Daar woonde een gezin met zeven jonge kinderen, onder wie een pasgeboren baby. Eerder die week hadden ze met veel kabaal een kerstboom het trappenhuis opgesleept. Nu waren ze luid kerstliedjes aan het zingen. Geen stille nacht voor mijn grootouders. Maar wat ze niet wisten, was dat het gezin die avond voor het eerst de kaarsjes in de boom had aangestoken, echte kaarsjes natuurlijk.

Van het ene op het andere moment ging het gezang over in gestommel, geschreeuw en gehuil. Opa rook een brandlucht, oma begon te hoesten. Toen ze de huisdeur openden, zagen ze vlammen in het trapgat razen. Ze vreesden dat hun einde gekomen was.

Gelukkig kwam de brandweer met loeiende sirenes de straat in rijden. Die werkte godzijdank ook op kerstavond. Mijn grootouders werden door het keukenraam via een hoge brandtrap naar buiten geholpen. Beduusd stonden de twee hoogbejaarde mensjes in hun zondagse goed op de stoep te bibberen van ellende en kou. Uit de ramen van hun woning kwam dikke, zwarte rook.

Naast hen stonden de buren met al hun kinderen. De kleinsten klampten zich vast aan moeders rokken. De oudste, die de kaarsjes had mogen aansteken, rende in paniek rondjes over de stoep. Toen de ziekenauto arriveerde, probeerde de moeder haar tegenstribbelende kroost daarin te proppen. Op dat moment ontdekte ze dat de oudste ervandoor was gegaan. Waar was die snotaap? Ze zou hem wel even aan zijn haren terugslepen. Om haar handen vrij te hebben, duwde ze haar baby in de armen van oma met de mededeling: „Houd hem even voor me vast.”

Opeens was oma het middelpunt van een levende kerststal geworden, daar op de Nachtegaalstraat in Amsterdam-Noord. Het zwaailicht van de ziekenauto was even de ster van Bethlehem. Een goede herder, vermomd als brandweerman, legde een deken over haar en het kindje. Nieuwsgierige buren kwamen aanlopen met goede gaven, zoals een beker warme chocolademelk. Mijn oma was haar tafelkleed en kerstkonijn kwijt. Maar in haar onhandige armen, hield ze het wonder der mensheid. Een kerstkindje.

