‘David en Goliath’ – strijd tussen Volkswagen en leverancier komt naar Nederland

Rechtszaken in drie verschillende landen, klokkenluiders die vergaderingen van topmanagers van Volkswagen opnemen, een concerntop die overweegt het Kremlin in te schakelen, en zelfs een link met de vondst van een lijk in een uitgebrande auto. Het conflict tussen autobouwer Volkswagen en de Bosnische onderdelenproducent Prevent is dramatisch te noemen.

De kwestie houdt Duitsland al jaren bezig, maar krijgt nu ook een Nederlandse component. Eastern Horizon Group Netherlands (EHG-NL), de in Nederland gevestigde investeringstak van Prevent, begint bij de Amsterdamse rechtbank een procedure tegen Volkswagen. Dat bevestigen de advocaten van de toeleverancier, Willem van Dijk en Jerry Hoff.

Volgens Prevent heeft Volkswagen met een geheime operatie voorkomen dat EHG-NL in 2016 de beursgenoteerde Duitse toeleverancier Grammer overnam. Grammer levert ook aan Volkswagen. De autobouwer zou Prevent ‘ongehoorzaam’ vinden, en wilde niet dat het zou samengaan met een andere leverancier. Bij Volkswagen ligt inmiddels een dagvaarding van Hoff Advocaten.

Het is de jongste ontwikkeling in een langdurig conflict dat raakt aan een gevoeligheid in de Duitse auto-industrie: welke macht hebben grote merken als Volkswagen (670.000 werknemers wereldwijd) over hun kleinere onderdelenleveranciers?

Prevent, fabrikant van onder meer autostoelbekleding en versnellingsbakken, is een van de weinige Bosnische multinationals. Oprichter Nijaz Hastor werkte in het toenmalige Joegoslavië in een Volkswagen-fabriek. Na het uiteenvallen van dat land bouwde hij met dat automerk als grote klant een toeleveringsimperium op. Prevent deed succesvolle overnames en heeft daardoor nu fabrieken in Europa, Zuid-Amerika en Afrika, met in totaal 13.000 werknemers.

Onverwachte annulering

De samenwerking met Volkswagen verloopt decennialang goed. Bijzonder goed zelfs: Prevent krijgt van Volkswagen meerdere keren een prijs voor ‘beste toeleverancier’. In Sarajevo exploiteren de twee een tijdje samen een verkoopafdeling van Volkswagen.

Maar in de zomer van 2016 slaat de sfeer volledig om. Prevent en Volkswagen raken verwikkeld in een hevig conflict over de beprijzing van verschillende onderdelen. Bij Prevent heeft Nijaz Hastor de leiding een aantal jaar eerder overgedragen aan zijn twee zoons. Volgens hen annuleert Volkswagen totaal onverwacht een opdracht van een half miljard euro bij dochteronderneming Car Trim – zonder schadevergoeding. Prevent wil daarna alleen nog onderdelen leveren als Volkswagen vooruitbetaalt of betaalgaranties geeft. Dat zou de automaker hebben geweigerd. Prevent besluit vervolgens geen onderdelen meer te leveren vanuit twee dochterbedrijven: Car Trim en ES-Automobilguss.

Volkswagen werkt graag samen met kleine toeleveranciers ‘met een hoog afhankelijkheidspotentieel’

De Lieferstopp haalt in 2016 de wereldpers. Op het hoogtepunt legt Volkswagen zes autofabrieken een aantal dagen plat, omdat cruciale onderdelen van Prevent niet binnenkomen. 28.000 werknemers moeten kortere diensten draaien. Sommige media en analisten, zoals de Duitse auto-kenner Stefan Bratzel, zien er die dagen David tegen Goliath in: als eerste toeleverancier heeft Prevent durven opstaan tegen het machtige Volkswagen, normaliter de bovenliggende partij in de relatie met vaak zeer afhankelijke toeleveranciers. Die zijn wel vaker gefrustreerd over de samenwerking, maar kunnen geen kant op. De druk op hen is volgens Prevent in 2016 extra hoog, omdat Volkswagen wil bezuinigen in de nasleep van het sjoemeldieselschandaal.

Volkswagen daarentegen ziet juist afpersing: Prevent dwingt hoge prijzen af omdat de autobouwer afhankelijk van dat bedrijf is. Toch volgt in het najaar van 2016 een overeenkomst waarin de twee hun ruzie ogenschijnlijk oplossen: Volkswagen en Prevent gaan weer een ‘langetermijnsamenwerking’ aan. Maar achter de schermen is Volkswagen flink wakkergeschud en allesbehalve gerust op de toekomst. Dat blijkt uit interne documenten die later zijn gelekt naar Prevent. NRC kent de inhoud ervan.

Banden verbreken

Nadat de autobouwer het nieuwe contract met Prevent heeft getekend, vergaderen topmanagers van Volkswagen over hoe het verder moet met de toeleverancier. Prevent is door al die overnames wel erg groot geworden, klinkt het tijdens interne Volkswagen-bijeenkomsten, en is nu niet meer „coöperatief”.

In presentaties die op deze bijeenkomsten worden getoond, staat te lezen dat Volkswagen beter ongelijkwaardige relaties kan hebben met toeleveranciers. Waar het gaat over de lessen die geleerd zijn, vermeldt de presentatie dat de toeleveranciers „gezeefd” moeten worden: het bedrijf moet samenwerken met „kleine of middelgrote toeleveranciers met een hoog afhankelijkheidspotentieel”.

Wat Prevent betreft, concludeert de Volkswagen-directie dat er niets anders op zit dan alle banden met het bedrijf te verbreken. Dat geeft ook een duidelijk „signaal” aan andere toeleveranciers: stoppen met leveren of publiekelijk tegen Volkswagen ingaan, is een slecht idee.

Volkswagen start heimelijk een omvangrijk programma op om van de toeleverancier af te komen: Project 1. Ralf Brandstätter, binnen het VW-concern (waar ook Audi en Porsche toe behoren) merkdirecteur van Volkswagen, komt aan het hoofd van de operatie te staan. Hij heeft zo’n 200 miljoen euro nodig, schat de directie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om investeringen op locaties van nieuwe toeleveranciers die Prevent kunnen vervangen.

Contacten in het Kremlin

Volgens geluidsopnamen die in bezit zijn van de Duitse tak van zakelijke website Business Insider overweegt de autobouwer zelfs ex-bondskanselier Gerard Schröder in te zetten als lobbyist. Kan hij, gezien zijn contacten in het Kremlin, niet regelen dat Russische financiers van Prevent de geldkraan dichtdraaien?

Volkswagen ontwikkelt bovendien een pr-strategie, met goed getimede interviews in de aanloop naar de contractstop, om het beeld te voorkomen van een multinational die een kleine toeleverancier de nek omdraait. Een presentatie voor intern gebruik toont een tiental verzonnen krantenkoppen die Volkswagen wil vermijden, in lettertypen van bestaande media. Voor de Duitse krant Bild staat er bijvoorbeeld: „Wie het machtige Volkswagen boos maakt, wordt weggewerkt. De Volkswagen Groep kent geen genade”.

De autobouwer schrikt als in 2016 ook nog blijkt dat Prevent, via de Nederlandse investerings-bv, de Beierse autostoelenfabrikant Grammer wil overnemen. Volkswagen koopt ook bij Grammer en vreest na een overname nog afhankelijker te zijn van Prevent.

Intern bespreekt Volkswagen diverse maatregelen om te voorkomen dat Grammer in handen van Prevent komt. Zo moet de autobouwer gaan praten met de Grammer-directie en nadenken over mogelijke afspraken met aandeelhouders van Grammer.

Uit verschillende interne Powerpointpresentaties blijkt dat Volkswagen en Grammer elkaar in de maanden daarna op de hoogte houden van manieren om te voorkomen dat Prevent het bedrijf overneemt. Zo staat te lezen dat Grammer akkoord is met intrede van een „friendly shareholder” en het laten „verwateren” van het belang dat de Nederlandse tak van Prevent inmiddels in het beursgenoteerde Grammer heeft opgebouwd. Volkswagen fantaseert er zelfs nog over Grammer te overreden zijn autostoelentak af te splitsen, zodat overname van het bedrijf minder aantrekkelijk is.

Volgens Prevent zijn er concrete aanwijzingen dat Volkswagen Grammer tot medewerking heeft gedwongen door te dreigen met opzeggen van alle lopende contracten en inhouden van toekomstige orders. Interne Volkswagen-presentaties die NRC inzag, bevestigen dat de autobouwer overwoog geen zaken meer te doen met Grammer als Prevent het zou overnemen. Om hier meer helderheid over te krijgen, heeft Prevents advocaat Van Dijk een vordering tot inzage van Volkswagen-documenten opgenomen in de dagvaarding.

Uiteindelijk neemt een relatief kleine en onbekende concurrent Grammer over, met medeweten van Volkswagen: het Chinese Ningbo Jifeng. Begin 2018 rondt Volkswagen de mega-operatie om alle banden met Prevent door te snijden af. De autobouwer zegt twintig contracten tegelijk op.

Meerdere rechtszaken

Na deze stap is een enorme juridische strijd losgebarsten tussen Prevent en Volkswagen. De autobouwer eist in Duitsland alsnog schadevergoeding van Prevent voor de gestaakte leveringen, die VW als contractbreuk beschouwt. Volgens de toeleverancier is dat dan weer in tegenspraak met de overeenkomst die het conflict najaar 2016 zou hebben opgelost.

In de VS eist Prevent in meerdere zaken schadevergoeding van Volkswagen wegens mogelijk op soortgelijke wijze geblokkeerde Amerikaanse overnames.

In Duitsland spelen ook verscheidene kleinere rechtszaken over het opzeggen van de contracten in 2018. Hierin zijn al enkele oordelen geveld, met wisselende winnaars. Een rechter in Düsseldorf vond het dit jaar terecht dat Volkswagen een aantal contracten had opgezegd, omdat Prevent impliciet met een leveringsstop zou hebben gedreigd als de prijzen niet omhoog gingen – en daarmee Volkswagen afperste. Een rechter in Celle zag dat enkele weken geleden helemaal niet, en oordeelde juist dat Prevent schadevergoeding moest krijgen voor de opgezegde contracten.

En nu komt de complexe ruzie ook naar Nederland. Het gedrag van Volkswagen in de Grammer-kwestie is onrechtmatig, meent advocaat Willem van Dijk. „Volkswagen had aantoonbaar geen ander doel dan zakelijk een dolk in de rug van Prevent te steken.” Volgens hem bedraagt de schade voor de Nederlandse investeringstak, die Grammer had willen overnemen, „honderden miljoenen euro’s”. Het precieze bedrag zal volgens hem worden vastgesteld als de rechter Volkswagen inderdaad aansprakelijk houdt. In de dagvaarding wordt ook Ralf Brandstätter persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de geleden schade.

Uitgebrande auto

Er speelt nog meer. Want hoe zit het nu met die Volkswagen-functionaris die interne data uit de hogere managementlagen gelekt heeft naar Prevent? Waaróm heeft hij dat gedaan? Prevent ontkent al maanden dat het om een bedrijfsspion gaat, of dat het op enig andere manier betrokken is bij de kwestie. De toeleverancier zegt Volkswagen al in 2017 te hebben gemeld dat het gelekte documenten ontving. Volkswagen deed intern onderzoek en stelde eind juli 2020 een mannelijke medewerker op non-actief.

Hier neemt de zaak een grimmige wending. In het huis van de betrokkene ontstond in mei van dit jaar brand. Hiernaar loopt nog onderzoek vanwege mogelijke brandstichting.

Drie maanden later, op maandag 10 augustus, werd de man dood aangetroffen in een uitgebrande auto op twintig kilometer van het hoofdkantoor van Volkswagen in Wolfsburg. Hoewel het onderzoek nog niet is afgerond, stelde de Duitse openbaar aanklager al snel een verband vast tussen de autobrand en de afluisterzaak. Details zijn niet bekendgemaakt.

De zoektocht naar de herkomst van de geluidsopnames van de interne bijeenkomsten heeft inmiddels geleid naar een Russische Volkswagen-manager, verantwoordelijk voor inkoop in Rusland, meldde Business Insider eind november op gezag van een woordvoerder van het Duitse OM. Meer onderzoek moet uitwijzen wat het motief is geweest.

In een reactie op de jongste dagvaarding laat Volkswagen weten dat dit „gewoon de nieuwste poging zou zijn van Prevent om een jaren oud conflict naar een nieuwe jurisdictie te verplaatsen”. Daarbij wijst het concern erop dat Prevent in Duitsland volgens de rechter al verloren heeft, vanwege „gedrag dat neerkomt op afpersing”.