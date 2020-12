Een game vol bizarre fouten

Spelcomputerfabrikant Sony haalde de game Cyberpunk 2077 op vrijdagochtend abrupt uit de digitale winkel. Ongeloof overheerste. Dat zo’n gigantische game van zo’n grote gamemaker als het Poolse CD Projekt Red zo rücksichtslos uit de PlayStation-store werd gehaald: ongehóórd.

Voor het op handen gedragen ‘CDPR’, makers van de ‘beste game van een generatie’ The Witcher 3 (2015), waren de afgelopen twee weken catastrofaal. Cyberpunk 2077 moest hun dystopische magnum opus worden. De verwachtingen waren torenhoog. Keanu Reeves tekende zelfs voor een hoofdrol. Maar toen spelers de diskjes op 10 december in hun PlayStation 4 of Xbox One stopten, kwamen ze bedrogen uit: het spel liep zo stroperig dat het nauwelijks te spelen was, hield er regelmatig mee op, en wanneer het wel werkte liep het over van de bizarre fouten.

Uit een soort boze joligheid delen fans op websites foto’s en filmpjes. Het gaat om personages waarvan de penis dwars door de kleding heen te zien is, of die spontaan naakt met de armen wijd op een motorfiets staan. Boompjes zweven door het beeld, hoofden verdwijnen spontaan, auto’s verschijnen uit het niets en veroorzaken gigantische explosies. Andere gamers hebben serieuzere kritieken: de bugs verbergen hoeveel systemen niet of nauwelijks zijn uitgewerkt.

Gebouwd op drijfzand

De grote belofte van Cyberpunk 2077 blijkt op drijfzand gebouwd. Erger, CDPR was zich daarvan bewust. Dodelijk voor een bedrijf dat het moest hebben van zijn torenhoge reputatie.

Waarom? Waarschijnlijk was de druk van de aandeelhouders te groot. Met Kerst móest de langverwachte game in de schappen liggen. Cyberpunk werd dit jaar al drie keer uitgesteld, werknemers werden gedwongen tot overwerk. De 8 miljoen gereserveerde exemplaren alleen al zouden de kosten van het spel dekken.

Om de staat van de game op spelcomputers te verbergen kregen journalisten, onder wie die van NRC, alleen recensie-exemplaren van de stabielere pc-versie. Toen boze berichten binnen begonnen te stromen, gooide CD Projekt Red de verantwoordelijkheid op zijn verkooppartners. Iedereen kon zijn geld terug krijgen, schreef het bedrijf op Twitter - ze hoefden het maar aan Microsoft en Sony te vragen. Het leek coulant, maar al snel werd duidelijk dat er geen afspraak met de spelcomputergiganten was. Gamers die aanklopten om hun geld hoefden niks te verwachten.

Ontoereikend

Ondertussen gaf het bestuur in een gesprek met investeerders toe dat de game alleen door Microsoft en Sony was goedgekeurd „met de verwachting dat we de grootste problemen wel verholpen zouden hebben” op het moment dat gamers het spel in handen kregen. Maar de update die CD Projekt Red op 10 december aanbood bleek ontoereikend. Het bedrijf hoopt alles „in februari” te hebben opgelost.

Reden voor Microsoft en Sony om hun regels voor teruggave te versoepelen of het spel zelfs uit de download-winkel te halen. Op sites van andere gameverkopers staan waarschuwingen.

De beurskoers van CD Projekt is ingezakt: het bedrijf verloor in korte tijd 1,4 miljard euro aan waarde. Zelfs de werknemers legden het bestuur donderdag het vuur aan de schenen in een interne vergadering, schrijft Bloomberg: „Hoe kunnen we een game maken over uitbuiting door multinationals als we zelf gedwongen worden om ons kapot te werken?”