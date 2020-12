Een combinatie van theater en Cluedo: ‘De kijker wordt voortdurend gemanipuleerd’

Het online theaterspel Schuld of onschuld – de kerstmoord is een combinatie van (interactief) theater en Cluedo. In een fictieve rechtszaak bepalen de toeschouwers na zeven dagen of de plaatselijke slager schuldig wordt bevonden aan de moord op de populaire dorpspriester. Cabaretier Louise Korthals, die de rol van officier van justitie voor haar rekening neemt, is blij dat ze weer eens kon spelen: „Eindelijk iets dat doorgaat!”

Schuld of onschuld is de komende dagen online te volgen. De kijkers vormen gezamenlijk de volksjury bij de behandeling van een illustere moordzaak. Na aanschaf van een ticket krijg je een week lang dagelijks toegang tot nieuwe online content: van video’s van getuigenverklaringen tot verdedigingspleidooien en nieuw bewijsmateriaal. Afhankelijk van wat de meerderheid van de deelnemers na die week stemt, wordt de verdachte (gespeeld door Matteo van der Grijn) schuldig bevonden of vrijgesproken. Naderhand krijgen de kijkers te zien of ze het bij het rechte eind hadden.

Het project komt overgewaaid uit België. Daar was het oorspronkelijk een reeks theatervoorstellingen waarin de toeschouwers in de zaal na afloop van de voorstelling hun oordeel velden over een fictieve moordzaak. Na twee succesvolle edities en een derde in de startblokken, werd er dit najaar vanwege corona een online variant gemaakt. Dat viel in de smaak: ruim negenduizend kijkers meldden zich ervoor aan. Hummelinck Stuurman Theaterbureau brengt het concept nu naar Nederland.

Korthals was meteen „razend enthousiast” toen ze werd gevraagd om de officier van justitie te spelen. „Als kunstenaar wil je toch in beweging blijven en je publiek iets kunnen aanbieden.” Ondanks dat Nederland geen rechtssysteem met een volksjury kent, zijn de mechanismen die in Schuld of onschuld onderzocht worden wel degelijk actueel en relevant, vindt Korthals. „Het is een soort theatraal groepsexperiment dat gaat over waarheid en waarheidsbevinding. Twee partijen claimen elk een tegenovergestelde waarheid – en de vraag is waar je als toeschouwer in meegaat en wanneer je afhaakt, en waarom.”

Lees ook over online theaterinitiatieven: ‘Online theater is een totaal nieuwe vorm van expressie’

In wezen gaat het hele project over het manipuleren van het publiek, vertelt Korthals. „Als officier van justitie beroep je je op feitelijke bewijslast. Maar als de tegenpartij zich op alternatieve feiten beroept, werkt dat heel ontwrichtend, omdat je wordt gedwongen op een ander verhaal te reageren. Zo word je uit evenwicht gebracht. Je ziet dat ook bij populisten zoals Thierry Baudet. Die zijn op die manier voortdurend hun aanhang aan het verleiden met hun variant van de waarheid.”

Cabaretier Louise Korthals: „Als je dan een keer zo’n beetje de belangrijkste prijs in cabaretland wint, wil je dat programma wel graag aan de mensen kunnen laten zien.” Foto Annemieke van der Togt

Het feit dat je een groep mensen moet overtuigen in plaats van één rechter, maakt het nog ingewikkelder. „Je moet behalve de feiten, ook je menselijkheid inzetten. De verdediging doet dat ook.” De advocaat van de verdachte wordt gespeeld door acteur en danser Jan Kooijman. „Een knappe man die zijn zaakjes voor elkaar heeft. Dat wordt aantrekkelijk bevonden door veel mensen. Dat zijn allemaal interessante aspecten die uiteindelijk gaan meespelen in het eindoordeel.”

Statement maken

Sinds de theaters vorige week voor ten minste vijf weken helemaal dicht moesten, schieten nieuwe online-theaterinitiatieven weer als paddenstoelen uit de grond. Zo koos Toneelgroep Maastricht er halsoverkop voor om de première van Broken Winged Bird afgelopen weekend dan maar via Zoom te spelen, besloot Jakop Ahlbom Company de voorstelling Vielfalt zaterdag te livestreamen vanuit een leeg Theater Bellevue in Amsterdam en wijkt Compagnie Red Yellow & Blue met hun kerstvoorstelling Dronken Deliriumdagen aanstaande woensdag ook uit naar een online omgeving.

Lees ook de recensie van Alles is er!: Louise Korthals vertelt poëtisch over hoe we het leven doorgeven

Eigenlijk was het de bedoeling dat Louise Korthals op dit moment in de theaters te zien zou zijn met try-outs van een nieuwe voorstelling. Maar dat is tot nader order uitgesteld; eerst wil ze de tournee van haar eerdere voorstelling Alles is er!, waarvoor ze in 2019 de Poelifinario in de categorie engagement won, afmaken. Die moest ze dit voorjaar vanwege corona abrupt onderbreken. „Als je dan een keer zo’n beetje de belangrijkste prijs in cabaretland wint, wil je dat programma wel graag aan de mensen kunnen laten zien.”

Voor Korthals voelde het „heel dubbel” om de afgelopen maanden noodgedwongen niet op te kunnen treden. „Ergens wil ik heel graag een statement maken als kunstenaar en doorgaan ondanks alles.” Maar het moet wel haalbaar zijn, benadrukt ze. „Ik werk met twee muzikanten en een technicus, en dat is met zo weinig publiekscapaciteit op dit moment financieel al heel ingewikkeld.”

Inl: schuldofonschuld.nl (vanaf maandag 21/12, instappen kan t/m 30/12)

NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren recenseren en tippen Inschrijven