Een biljoen biljoen mollen

Het kan door corona komen, en dat hoop ik ook. Dat dáárom dit hilarisch leuke én leerzame boek van Randall Munroe nu naar de twaalfde plaats op De Bestseller 60 is geklommen. Want in plaats van zorgelijk naar de besmettingscijfers te kijken, kun je echt beter Wat als? lezen. Vorige week, met zijn nieuwe lockdown, was een slechte week voor dit land en zijn inwoners, maar in de uren die ik met dit boek doorbracht, voelde mijn bank als een hangmat ver weg. Helemaal losgeweekt raakte ik, even waren de thuis verpieterende scholieren uit mijn hoofd.

Iedereen leest Randall Munroe: Wat als? Serieuze wetenschappelijke antwoorden op absurde hypothetische vragen . Spectrum, 328 blz. € 7,99

Het is ideale vergetelheid met een scherpzinnige grappenmaker op de rand van meligheid, en je steekt er nog wat van op ook. Je leert ook veel meer dan dat de terugslag van de twee kanonnen op het beroemde gevechtsvliegtuig A10 Warthog groter is dan de voortstuwende kracht van zijn motoren (hoe kán dat toch?). Vooral leer je van deze natuurkundige en ex-NASA-ingenieur, met zijn consequente redeneringen, nerdige sidelines én kale droogkomische tekeningen, dat je door systematisch doordenken heel veel te weten kan komen. Je gaat zelf ook denken in grote getallen, in feite leer je wetenschap, je wereld wordt groter.

En dat allemaal aan de hand van absurde vragen die Munroe binnen kreeg op de website xkcd.com, waar hij al sinds 2005 bouwt aan wereldfaam (vooral onder nerds) met zijn cartoons. Je kan zijn vragen weird vinden, en ze hébben ook dat onmiskenbare bommen-raketten-en-aliens-gehalte dat je vooral verwacht op een zomers sterrenkundekamp. Kun je een val uit een vliegtuig overleven als je in plaats van een parachute een ballon en gasflessen met helium meeneemt? Als iedereen op aarde een laseraanwijzer richt op de maan, verandert die dan van kleur? Enzovoorts. Daarom is het ook goed dat Munroe ook ingezonden vragen toont die hijzelf te weird vond om te beantwoorden. Zoals ‘Kun je zoveel huilen dat je uitgedroogd raakt?’, met een tekeningetje erbij waarin hij de inzender vraagt: ‘Karl, gaat het goed met je?’.

Lees ook dit interview met Randall Munroe (2016): Boek met tekeningen waardoor mensen dingen begrijpen

En het gekke is, dit boek is al in 2014 verschenen, ook toen werd het al lovend besproken in deze krant, met toen al bijzondere aandacht voor misschien wel het vreemdste hoofdstuk, over hoe een biljoen biljoen mollen samen een planeet zouden kunnen vormen (een mol mollen, om precies te zijn: een 6 met 23 nullen, een getal dat vooral handig is als je het gewicht van gassen wilt bepalen). In de (nu even verlaten) boekwinkels ligt de dértigste druk zelfs al tussen zijn opvolger die vorig jaar verscheen (Hoe dan?, over alledaagse problemen). Kortom, Randall Munroe heeft een klassieker geschreven, die je hardop kan laten lachen en ook je omgang met getallen verandert. Zo heb ik lang zitten piekeren of ik uit die éne drukfout die ik vond in deze dertigste druk (op pagina 139, ‘milleseconde’, in plaats van milliseconde) zou kunnen afleiden hoeveel mensen dit boek al in één ruk hebben uitgelezen.

Moeten er eigenlijk ballen bij? Doe maar vier, of nee: doe maar vijf! Perfect boek.

NRC Opvoeden De beste opvoedstukken en tips voor kinderen, jongeren en hun (groot)ouders Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 december 2020