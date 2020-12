Een andere blik op wat vanzelfsprekend is

Zelfreflectie, de mogelijkheid om kritisch naar jezelf te kijken, is een groot goed. Bijna iedereen denkt dat-ie dat wel heeft en kan. Ik ook. Ik dacht over dat vermogen tijdens het luisteren naar de podcast De plantage van onze voorouders van Maartje Duin. Wat een goede podcast is dat!

Ik had er niet veel zin in toen ik eraan begon, iemand die zich afvraagt wat haar familie met slavernij te maken heeft – er is een betbetovergrootmoeder met een 1/72ste aandeel in een Surinaamse plantage. Ik was, geloof ik, bang voor gezeur over schuld. Want ik wil me niet schuldig voelen over dingen die lang geleden gebeurd zijn, hoe walgelijk ik ze ook vind. Mijn schuld zijn ze niet, dunkt me.

Maar dat is het onderwerp ook niet. De serie gaat in essentie niet over de schuld van vroeger, maar over het leven van nu, dat uiteraard geworteld is in het verleden. Maartje Duin zoekt dingen uit en op, om te beginnen de nazaten van mensen die werkten op de plantage waarin haar voorouder dat aandeel had. Daar komt Peggy Bouva in beeld met wie Duin samen op onderzoek gaat.

Wat vooral opvalt, en steeds weer verrast, is de open manier waarop Maartje Duin naar zichzelf en haar eigen ideeën en reacties kijkt. Alsof ze het nooit nodig vindt om zichzelf te rechtvaardigen of te verdedigen. Ze zou het net zo goed over de gedragingen van een ander kunnen hebben in plaats van over zichzelf.

„Ik weet er eigenlijk niets van.” „Hij heeft wel gelijk dat ik daar erg laat mee kom.” „Waar komt dat domineestoontje van mij opeens vandaan?” „Vertrouwt Peggy mij eigenlijk wel?”

Nooit lijkt ze zich kleiner te voelen door haar zelfkritiek. En dat hoeft ze ook niet, want die laat juist zien dat ze geïnteresseerd is in wat anderen te zeggen hebben en dat ze iets wil leren.

We horen schrijver Stephan Sanders zeggen dat onverschilligheid, het niet-wíllen weten, een kwalijke zaak is. Ja, knikt de luisteraar, zo is het maar net. Ook destijds en lang geleden kon je best weten hoe slaven behandeld werden en het was ook in de negentiende eeuw heel goed mogelijk om daar tégen te zijn als wit mens.

Het woord ‘privilege’ viel ook meteen in de eerste aflevering. Dat is gaan klinken als iets heel afkeurenswaardigs en je moet je er voortdurend bewust van zijn dat je het hebt – maar zie, daar schiet ik al meteen in de verdediging, want van wie ‘moet’ dat en waarom doe ik er meteen zo kribbig over? Dat zou Duin zich afvragen en dat doe ik dan ook maar eens.

Het is nooit zo moeilijk om mensen in het verleden de maat te nemen. Het is iets anders om in je eigen tijd naar jezelf met andere ogen te gaan kijken. Wat willen wij eigenlijk niet weten? Dan begin je meteen te denken aan misstanden en uitbuiting in de wereld, die je afkeurt maar waar je toch de vruchten van plukt – maar eigenlijk brengt dat weinig zelfinzicht, alleen maar een vaag en gratuit algemeen westers schuldgevoel.

De opgave is vooral om te leren zien dat er een ándere blik mogelijk is op wat ik zo vanzelfsprekend vind: dat je maar het beste in een westerse samenleving kunt leven. Dat is in het algemeen misschien wel waar, maar toen ik bijvoorbeeld het verhaal las van de Ghanees-Duitse dichteres May Ayim die in Duitsland geadopteerd werd in plaats van met haar vader mee te mogen naar Ghana en die steeds te horen kreeg dat ze toch zo gebóft had dat ze dáár niet hoefde te wonen, toen eh – ja.

Misschien is dat vooral wat Duins houding duidelijk maakt: voel je niet aangevallen, kijk er gewoon eens naar.

Marjoleine de Vos is redacteur van NRC.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 21 december 2020