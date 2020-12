Deze duistere pornogigant verwijderde tien miljoen video’s

Een anoniem kantoorgebouw langs een snelweg in de Canadese stad Montreal lijkt een onwaarschijnlijke thuisbasis voor een mondiale internetgigant. Toch gaat achter de blauwgrijze, spiegelglazen gevel het zenuwcentrum schuil van een online bedrijf dat kan bogen op meer dan 115 miljoen bezoekers per dag – meer dan Netflix of Amazon.

De naam van het enigmatische concern staat niet op het pand of bij de voordeur van het gebouw . Alleen aan de achterzijde hangt op een pilaar een plakkaat met een pijl die aanwijst waar „bezoekers van MindGeek” kunnen parkeren.

MindGeek is ondanks zijn geringe naamsbekendheid een wereldwijde marktleider op het gebied van pornografie. Het invloedrijke bedrijf achter tientallen pornosites als Pornhub, RedTube en YouPorn raakte deze maand in opspraak wegens beschuldigingen dat het beelden van kinderporno op zijn sites zou dulden. Onder de miljoenen uren aan geüploade seksvideo’s op Pornhub waren ook beelden van wraakporno en verkrachting van bewusteloze slachtoffers niet moeilijk te vinden, schreef The New York Times.

Een storm van kritiek bewoog het publiciteitsschuwe MindGeek om in één klap zo’n tien miljoen video’s van Pornhub die door gebruikers zijn geplaatst, voorlopig te verwijderen – een stap van ongekende schaal onder internetbedrijven die worden aangedreven door inhoud van gebruikers, zoals YouTube, Facebook, Instagram en TikTok. Er bleven ongeveer drie miljoen video’s over. Pornhub, dat verklaarde een „nultolerantie” te hebben voor kinderporno, heeft toegezegd een grondig nieuw verificatiesysteem in te voeren: alleen gebruikers en porno-acteurs van wie de identiteit en de leeftijd bij het bedrijf bekend zijn, mogen nog beelden uploaden, om illegale activiteiten tegen te gaan.

Visa en MasterCard

Mogelijk komt die remedie, waar MindGeek naar eigen zeggen al aan werkte, echter net te laat om blijvende schade te voorkomen aan de dominante speler in online porno. Creditcardbedrijven Visa en MasterCard zegden deze maand hun samenwerking met Pornhub gedeeltelijk op. PayPal deed dat al eerder. Hoewel het verdienmodel van Pornhub grotendeels is gebaseerd op aanzienlijke advertentie-inkomsten die worden aangedreven door astronomische bezoekersaantallen, bemoeilijkt dat de kasstroom van het bedrijf.

„Pornhub is gerund als het Wilde Westen, ze tolereerden gestolen materiaal met soms illegale inhoud”, schreef porno-actrice Allie Eve Knox in een draad op Twitter. „Sommige van die inhoud blijft veel te lang staan na verzoeken om het weg te halen, wat problematisch en schadelijk is. Niemand wil dat dat gebeurt. Nu Visa en MasterCard de stekker eruit hebben getrokken, heeft Pornhub eindelijk gedaan wat ze altijd al hadden moeten doen.”

Voor MindGeek is de controverse een potentieel keerpunt bij de onwaarschijnlijke klim van het bedrijf tot een machtige internetreus. Volgens Similarweb staat Pornhub in de toptien van wereldwijd online verkeer, met in november 3,3 miljard bezoekers. Maar in tegenstelling tot andere giganten op die ranglijst als Google en Twitter is MindGeek nauwelijks een begrip.

Het concern deed voor pornovideo’s wat YouTube eerder deed voor andere filmpjes: het laat ze door gebruikers uploaden, aanklikken en veelal gratis bekijken, vaak met links naar en advertenties voor seksbeelden waar bezoekers wel voor moeten betalen. Wegens het enorme volume van verkeer zien bestaande producenten van pornografie zich genoodzaakt om hun video’s via Pornhub aan te bieden, in de hoop betalende klanten naar hun eigen sites te trekken. Zo werd Pornhub een internationaal pornografisch imperium.

Luxemburg

Het bedrijf werd in 2007 opgericht in Montreal door twee jonge uitbaters van pornosite Brazzers, onder de naam Mansef. Zij verwierven ook andere sites, waaronder Pornhub. In 2010 kocht de Duitse programmeur Fabian Thylmann het bedrijf, dat hij omdoopte tot Manwin. Fiscaal werd het gevestigd in Luxemburg. Thylmann, die was gevestigd in België, werd in 2012 gearresteerd en overgeleverd aan Duitsland op beschuldiging van belastingontduiking. Hij verkocht het concern in 2013 aan twee van zijn directieleden in Canada, Feras Antoon en David Tassillo, die de naam veranderden in MindGeek.

Hoewel het hoofdkantoor formeel in Luxemburg is gebleven, is Montreal de belangrijkste vestiging, met ongeveer duizend werknemers. De privé-onderneming presenteert zichzelf op zijn website als een dynamisch en innovatief internetbedrijf. Over porno wordt op de website niet gerept. „Als je het oké vindt om deel uit te maken van de adult entertainment industrie en de hele dag naakte lichamen op het scherm te zien, kan niets me ervan weerhouden om aan te raden voor hen te werken”, schreef een oud-werknemer op Indeed.com. Een andere ex-werknemer klaagde anoniem over een „giftige werksfeer” en „corrupt management”.

Het topbestuur van het privébedrijf, dat in 2018 een omzet had van 460 miljoen dollar, opereert in de schaduw. Antoon en Tassillo zijn onbekenden. De Financial Times onthulde dat de belangrijkste eigenaar van het bedrijf de zakenman Bernard Bergemar is. Zijn naam is echter zo goed als onzichtbaar op het internet.

Het geheimzinnige bedrijf profiteert bovendien van relatief zwak toezicht, mede doordat internationale bedrijfsstructuren en buitenlandse servers jurisdictie vertroebelen. Canadese volksvertegenwoordigers willen dat de topbestuurders komen getuigen voor het Canadese parlement, maar kunnen hen daar niet toe dwingen.

MindGeek zegt zelf dat het een team van controleurs in dienst heeft die uploads controleren op kinderporno of andere illegale aspecten. Het is echter onduidelijk hoe groot dat team is – en of het de 2,8 uur aan pornografisch materiaal kan bijbenen die elke minuut wordt geüpload.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 21 december 2020