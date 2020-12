Doktersassistent Martine blikt in Frontberichten De Special terug op de eerste lockdown. Ze kwam aan bij een overleden vrouw, die in quarantaine was gestopt met eten. Kort geleden verloor de vrouw haar man aan corona, haar kinderen mochten uit voorzorg niet meer op bezoek komen. Doodsoorzaak? Eenzaamheid.

„Nederland lag te slapen. Zelfs in maart nog”, zegt longarts Wouter, over de eerste fase van de crisis. In deze documentaire van Geertjan Lassche vertellen zorgverleners over hun strijd tegen corona, die ze eerder dit jaar al vloggend vastlegden voor BNNVARA. Een bekend gegeven wordt opnieuw duidelijk: landsgrenzen zijn symbolisch. Veel schrijnende wereldproblemen lijken onschuldig voor de directe omgeving. Maar zodra het voelbaar wordt, is het al te laat. Huisarts Eduard vergeet zijn nachtdienst op 27 maart nooit meer: „Wij hadden tien huisbezoeken. Vijf personen stierven.”

Terwijl Nederland langzaam wakker werd, vroeg Lassche aan zorgverleners om het werk achter de schermen vast te leggen. Zondag kwam hij met een samenvattende special, die ook de chaos blootlegt. De ene IC-arts kon zich bijvoorbeeld al in een astronautenpak hijsen, terwijl de ander nauwelijks beschermingsmiddelen had. En dat op dezelfde coronadag.

In 55 minuten wordt duidelijk dat zorgverleners werden overvraagd, kwetsbaren overschat. Gehandicaptenbegeleider Elsje vertelt dat haar cliënten spanning voelen bij elke situatie die van hun dagelijkse structuur afwijkt. Ze houdt de hand vast van een geëmotioneerde bewoner. „De wereld is stom hé?”, zegt ze, waarna een lange, troostende knuffel volgt. „Afstand houden is onmogelijk. Dat kan niet hier.”

Het is pijnlijk dat de mensen die de meeste hulp nodig hebben, het meest worden vergeten. Kwetsbare ouderen worden opgesloten om Covid-19 buiten te houden. Maar eenzaamheid wringt zich door kieren en poorten, leert deze documentaire. „Dit is het jaar van de eenzame dood”, benadrukt de documentairemaker. „Wij mogen niet vergeten dat wij mensen hebben laten sterven in eenzaamheid”, zei hij onlangs in een interview in NRC. Dat is confronterend: een mens wordt voor de geboorte negen maanden in een geïsoleerde bubbel gehouden, en voor sommigen betekende de afgelopen negenmaandenwaas een langzame aftakeling, eindigend in eenzame dood.

De vlogs geven vooral het gevecht tegen het ‘eenzame leven’ weer. Onvergetelijk is het dagboekfragment van IC-verpleegkundige Wouter waarin hij zichzelf omschreef als „fysieke verbinder”. In een videogesprek tussen een patiënt en een thuiszittende geliefde, kreeg hij het verzoek om over de arm van de patiënt te strijken. Wouter twijfelde niet. „Ik filmde mijzelf, hoe gek het ook klinkt, terwijl ik door zijn haar wreef en over zijn wang streek. De vrouw thuis begon zachtjes te huilen. En ik huilde met haar mee.”

Een postbode meldt in Frontberichten De Special dat zij tijdens de coronapiek drie rouwkaarten per dag bezorgde. „Drie kaarten per week was al heel veel.” Je vraagt je af hoeveel rouwkaarten deze postbode vandaag zal bezorgen. En dat maakt het kijken naar deze documentaire ook wel een vreemde gewaarwording. De special toont beelden uit het verleden, over een crisis die we nu weer in volle hevigheid ervaren.

Een week geleden kondigde premier Rutte de nieuwe lockdown af. Duur: vijf weken. Maar nu, voor het eerst, in een donkere winterperiode. De afgelopen periode was slechts een turbulente proeftijd. Hopelijk eentje die voldoende handvatten biedt voor de toekomst die ons te wachten staat. Eentje die ons leert: eenzaamheid is de echte sluipmoordenaar.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 21 december 2020