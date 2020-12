De dieren van 2020: opdringerige orka’s, verhuizende bijen en een eenzame witte giraffe

Januari Woestijnsprinkhaan

Eén grote geel-groene, krioelende zwerm die een complete akker kaalvreet – en dan doorvliegt naar de volgende. Hoewel woestijnsprinkhanen normaal gesproken in hun eentje leven, gebeurt er iets geks als ze bij elkaar in de buurt komen. Ze worden ‘gregair’: groepsdieren met een afwijkende kleur (fel geel-groen in plaats van lichtbruin) en een afwijkende hormoonhuishouding. Ook zijn ze opeens minder kieskeurig wat hun voedselvoorkeuren betreft. Een sprinkhanenzwerm van één vierkante kilometer kan tot wel 80 miljoen sprinkhanen bevatten en eet in een dag ongeveer net zo veel als 35.000 mensen. Een ramp voor de voedselvoorziening, kortom, die vanaf begin dit jaar het oosten van Afrika trof. Het zwermen duurt nog altijd voort, nu vooral in Ethiopië en Somalië.

Februari Chinese hoefijzerneus

Was het de vleermuis of het schubdier? Toen begin dit jaar steeds meer bekend werd over het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 gingen onderzoekers op zoek naar de bron. Al gauw kwamen ze uit bij de Chinese hoefijzerneus (Rhinolophus affinis), een vleermuissoort waarbij in 2013 al een virusstam was aangetroffen die sterk leek op het nieuwe coronavirus. Ze vermoedden dat het virus vanuit die vleermuis via een ‘tussengastheer’ bij mensen terecht was gekomen. En als mogelijke verdachte werd het Javaanse schubdier (Manis javanica) genoemd. In februari bleef het bij speculaties, in maart beschreven Chinese onderzoekers dat ze daadwerkelijk SARS-CoV-2-achtige virussen hadden gevonden in het bloed van deze schubdieren. In China worden de dieren gezien als exotische lekkernij én als ingrediënt voor traditionele medicijnen. Zo zou het virus uiteindelijk in mensen terecht zijn gekomen.

Maart Witte giraffe

Eerst waren ze met z’n drieën, nu is hij vermoedelijk de enige op aarde: de zeldzame witte giraffe in een natuurreservaat in het noordoosten van Kenia. In maart vonden parkwachters een dode moedergiraffe met haar zeven maanden oude kalf. Allebei gedood door stropers, allebei met een witte vacht – die nog intact was, dus het motief van de stropers was niet geheel duidelijk.

De drie witte giraffes leefden oorspronkelijk in Tanzania, maar waren op eigen houtje naar Kenia gelopen. De witte kleur was geen teken van albinisme (waarbij helemaal geen pigment wordt aanmaakt) maar van leucisme (waarbij minder pigment dan gewoonlijk wordt aanmaakt). Daarom hadden de giraffen wel donkergekleurde ogen, en konden ze relatief goed tegen de zon.

Het overgebleven mannetje is in november voorzien van een gps-zender om een van zijn horens, zodat van uur tot uur zijn locatie kan worden bepaald, en hij zo hopelijk beter kan worden beschermd tegen stropers.

April Dolfijn Zafar

Eind april dook er, vlak bij de kustplaats Douarnenez in Bretagne, een tuimelaar op naast het Nederlandse zeilschip Tres Hombres. „Ik voer met een klein bijbootje naar de wal om proviand te halen dat voor ons was klaargezet en vlak bij de kade sprong opeens die dolfijn naar boven”, vertelde kapitein Wiebe Radstake aan NRC. Het zeilschip was vanuit de Cariben met een lading duurzame cacao en rum onderweg naar Amsterdam. Er zwemmen wel vaker dolfijnen een stukje voor de boeg uit, maar dit exemplaar – met de koosnaam Zafar – was anders: hij hield het schip gezelschap tot ín de Amsterdamse havens. Dat was een probleem, want het brakke water daar zou zijn huid aantasten. En dus werd Zafar door de Tres Hombres terug naar zee geloodst, door de sluizen bij IJmuiden. Eind goed, al goed? Helaas niet. Ruim een week na zijn vrijlating werd Zafar op het strand bij Wijk aan Zee aangetroffen: dood. Waarschijnlijk door een aanvaring met een motorboot.

Mei Pimpelmees

Vanaf maart vielen ze opeens bij bosjes: pimpelmezen. In Duitsland stierven er binnen twee maanden zo’n 33.000, en ook in Nederland gingen er enkele honderden dood. Waaraan de vogels bezweken was in eerste instantie niet duidelijk, maar in mei kwam de Duitse natuurbeschermingsorganisatie Nabu met het antwoord: de boosdoener was de bacterie Suttonella ornithocola, die bij mezen voor longontsteking met fatale afloop kan zorgen. Geheel nieuw was de infectieziekte niet: sinds 1996 zijn er in Groot-Brittannië regelmatig lokale uitbraken. Koolmezen lijken minder last te hebben van de bacterie, vermoedelijk omdat ze iets groter zijn. En zwarte mezen en kuifmezen komen vooral in bossen voor, en lopen daardoor minder risico. De pimpelmezen besmetten elkaar waarschijnlijk vooral in tuinen: bij gemeenschappelijke voedertafels. Gelukkig is de uitbraak inmiddels weer voorbij.

Juni Zwartbuikbehangersbij

De zwartpootwolbij, de roestige zandbij en de glimmende metselbij: allemaal Zuid- en Midden-Europese bijensoorten die de afgelopen jaren opeens in Nederland opdoken, vermoedelijk als gevolg van het steeds warmer wordende klimaat. Dit jaar kan aan het rijtje van ‘klimaatverhuizende’ bijen ook de tweecellige zandbij (Andrena lagopus) worden toegevoegd. Deze soort kwam voorheen vooral voor in Noord-Afrika, Spanje, Portugal, Frankrijk en Tsjechië, maar is in juni ook in Nederland opgedoken. Juni was sowieso een goede bijenmaand, want er werd nóg een voor Nederland nieuwe soort ontdekt: de zwartbuikbehangersbij (Megachile nigriventris). Die ontdekking was minstens zo interessant, normaal gesproken leeft deze soort in berggebieden boven de 1.500 meter. Waarom hij zich tegenwoordig ook steeds vaker in lager gelegen streken vertoont, is onduidelijk.

Juli Atalanta

Ruim 14.000 tellingen vonden er plaats, waarbij in totaal ruim 117.000 vlinders werden geteld: de twaalfde editie van de Nationale Vlindertelling tussen 4 en 26 juli. De meest getelde vlinder was de atalanta, die in 83 procent van de tuinen voorkwam. Op nummer twee en drie eindigden respectievelijk de dagpauwoog en het koolwitje. Vooral in de noordelijke provincies werden veel vlinders geteld: daar was het de afgelopen jaren net iets koeler en natter (vlinders zijn heel gevoelig voor droogte). De atalanta is wel gewend aan wisselende omstandigheden, want jaarlijks vliegt de soort vanuit Zuid-Europa naar Nederland om hier nakomelingen groot te brengen, die in het najaar weer zuidwaarts trekken.

Augustus Lynx

Al sinds de jaren negentig werd in België gespeculeerd over de aanwezigheid van de lynx. Begin dit jaar werden met regelmaat waarnemingen doorgegeven van een exemplaar dat zich in de Semoisvallei in Belgisch Luxemburg zou bevinden, maar pas in augustus lukte het om het dier vast te leggen met een onbemande wildcamera. Daarmee is de soort na twee eeuwen afwezigheid dus echt teruggekeerd in België. Om te zorgen dat niet iedereen op lynxenjacht gaat, is de precieze locatie van het dier niet vrijgegeven. Dat er op korte termijn ook lynxen in Nederland te zien zijn, is onwaarschijnlijk. De dieren houden van uitgestrekte bosgebieden en zijn nóg moeilijker te spotten dan wolven, omdat ze grote delen van de dag in een boom liggen te wachten tot er een prooi langskomt.

September Orka

Gekmakend gefluit, geram tegen de kiel: zeilers die zich tussen juli en september voor de kust van Galicië (Noord-Spanje) bevonden kregen soms bezoek van jonge orka’s die wel érg dichtbij de boot kwamen. In totaal zijn er 33 ‘botsingen’ met orka’s en zeilboten geweest rond het Iberisch schiereiland, waarvan 22 bij Galicië. Van ‘aanvallen’ willen de marien biologen die er onderzoek naar doen niet spreken: liever hebben ze het over ‘interacties’. Want waarom de jonge, mannelijke orka’s de boten steeds opzoeken, is onduidelijk. Vermoedelijk ligt het tussen een vorm van spelen en agressief gedrag in, denken de onderzoekers nu. „Het zijn jonge mannetjes, daar kun je onstuimig gedrag van verwachten”, zei een van hen tegen de BBC. „Waarschijnlijk proberen ze zichzelf op deze manier te bewijzen.”

Oktober Reuzenschildpad Jonathan

Ophef op Twitter, begin oktober. Opeens feliciteerde iemand Jonathan de reuzenschildpad met zijn 188ste verjaardag, en velen volgden zijn voorbeeld. Maar hoe bepaal je de verjaardag van een 188-jarig oude schildpad, als die bij zijn geboorte nooit is vastgelegd? Sterker nog: hoe bepaal je zijn precieze ouderdom?

Jonathan is een Seychellenreuzenschildpad (Aldabrachelys gigantea) die woonachtig is op het eiland Sint-Helena, in de Atlantische Oceaan. Daar werd hij in 1882 heen gebracht vanaf de Seychellen. Hij was toen volwassen en dus – volgens schildpadkenners – ten minste vijftig jaar oud. Daarom wordt als geboortejaar voor het gemak 1832 aangehouden. Napoleon leefde er van 1815 tot 1821, dus de twee hebben elkaar niet ontmoet. En hoewel het geboortejaar van Jonathan dus wel geschat kan worden, is er niets te zeggen over zijn geboortedag. 9 oktober, de dag dat wildvreemde Twitteraars hem massaal begonnen te feliciteren, is dus compleet willekeurig gekozen.

November Nerts

Begin november besloot Denemarken radicaal alle nertsenbedrijven te ruimen, omdat in de dieren mutaties van het SARS-CoV-2-virus waren ontstaan – nadat mensen het virus naar de nertsenstallen hadden gebracht – rond de eiwitten waarmee het virus zich aan receptoren bindt. En daardoor werken antistoffen van patiënten die al Covid-19 hebben gehad minder goed: mogelijk kunnen ze dus alsnog besmet raken met de gemuteerde variant. Ook zou een vaccin tegen die variant minder goed kunnen werken. En dus werden alle nertsen in hoog tempo afgemaakt en begraven. Dat laatste bracht nieuwe problemen mee: het rotten van de kadavers zou zorgen voor te veel fosfor en stikstof en het Deense drinkwater kunnen besmetten. Bovendien waren de nertsen te ondiep begraven, waardoor ze door gassen die vrijkwamen bij de ontbinding naar het oppervlak rezen, wat voor onrust bij omwonenden zorgde. De Nederlandse nertsenbedrijven zijn inmiddels ook allemaal geruimd.

December Wolf

In maart 2015 was het groot nieuws: voor het eerst in 150 jaar liet de wolf zich zien in Noord-Nederland. In het najaar van 2016 kwam er eentje buurten in Twente, en sindsdien doken er steeds vaker wolven op. In februari 2019 was een vrouwelijke wolf met de naam GW998f zes maanden aanwezig op de Veluwe. Daarmee was de vestiging van de soort in Nederland een feit. In 2019 werden op de Veluwe de eerste wolvenpups geboren.

Wat voor wolvenjaar was 2020? In ieder geval een jaar van toenemende aantallen: Nederland kent nu officieel vijf wolventerritoria (drie op de Veluwe, één in Drenthe en één in Noord-Limburg). Tegelijkertijd was er ophef over een wolf die tientallen schapen doodbeet in Noord-Brabant: boeren vrezen dat ook dergelijke incidenten zullen toenemen. Dit najaar bleek er opeens een ándere schapendoder rond te lopen in Nederland. In de Ooijpolder bleek uit DNA-onderzoek bij dode schapen dat de dader een goudjakhals was – eveneens een voor Nederland relatief nieuwe diersoort.