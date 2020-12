ChristenUnie: meer geld voor leraren en uitkeringen

De ChristenUnie pleit in haar verkiezingsprogramma voor de komende Kamerverkiezingen voor hogere salarissen in de zorg, het onderwijs en voor de politie. Ook wil de partij een verhoging van 10 procent van het minimumloon, de bijstand en de AOW.

Hoewel het sociale gezicht van de partij van oudsher belangrijk is voor de ChristenUnie, past het nieuwe verkiezingsprogramma in een trend. Verschillende andere partijen zijn in hun verkiezingsprogramma’s sociaal-economisch opgeschoven naar links.

In het vorige verkiezingsprogramma van 2017 besteedde ChristenUnie nog veel aandacht aan culturele identiteit. De partij constateerde toen dat veel mensen het gevoel hadden „dat onze Nederlandse identiteit en de kernwaarden van onze samenleving onder druk staan”. De partij pleitte daarom voor gedwongen integratie van asielzoekers via taallessen, de overdracht van ‘Nederlandse waarden’ en vrijwilligerswerk. Deze maatregelen staan ook in het nieuwe programma, maar de toon is duidelijk anders. Nu spreekt de partij juist over het bestrijden van „polarisatie” en „het complotdenken van de profeten van het populisme.”

Extra woningen voor ouderen

Om de „groeiende kloven” in de maatschappij te overbruggen zet de ChristenUnie in op vaste waarden zoals kleinschaligheid, aandacht voor de regio en het stimuleren van het werk van kerken en verenigingen. Zoals altijd is er aandacht voor milieu, duurzaamheid en medische ethiek. Opvallend is een voorstel om een miljard euro uit te trekken voor extra woningen voor ouderen. Dit moet ook zorgen voor meer ruimte voor starters op de overspannen woningmarkt. In totaal komen er in de plannen 100.0000 woningen per jaar bij. De ChristenUnie wil daarnaast het belastingstelsel ingrijpend hervormen en toeslagen vervangen door een ‘basiskorting’ voor lagere inkomens.

In tegenstelling tot D66 en GroenLinks wil de ChristenUnie niet nadenken over het legaliseren van drugs. Onder de kop ‘naar een drugsvrije samenleving’ pleit de partij juist voor het terugdringen van middelengebruik, zoals eerder met tabak is gebeurd. Wat de ChristenUnie betreft komt er een uitsterfbeleid voor coffeeshops.

Op de kandidatenlijst ontbreekt Joël Voordewind, die sinds 2006 in de Kamer zat en deze zomer zijn vertrek aankondigde. Mirjam Bikker, nu fractievoorzitter in de Eerste Kamer, staat op plaats drie. Een nieuw gezicht is Pieter Grinwis, fractievoorzitter in de Haagse gemeenteraad, die met zijn vijfde plaats kans maakt op een Kamerzetel. Ook Kamerlid Stieneke van der Graaf (plaats zes) mag hopen op een nieuwe termijn: de ChristenUnie heeft nu vijf zetels in de Tweede Kamer, maar staat in de peilingen op winst.

