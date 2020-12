Chaos in VK door inreisverboden

De Brexit komt vroeg dit jaar. Waar tijdenlang gefilosofeerd is over de praktische gevolgen van een definitief Brits vertrek uit de EU op 31 december, loopt de logistiek nu anderhalve week eerder vast vanwege een besmettelijkere coronavariant.

De regering van Boris Johnson besloot dit weekeinde tot een lockdown van Zuidoost-Engeland, inclusief Londen, tot zeker 30 december. De besmettingscijfers zijn daar in de afgelopen zeven dagen verdubbeld, en de regering denkt dat de nieuwe variant de voornaamste motor is.

De ene na de andere EU-lidstaat stelde zondag als reactie reisbeperkingen in voor het Verenigd Koninkrijk. Nederland legde als eerste al het vliegverkeer stil, tot uiterlijk 1 januari, en voegde daar later de veerdiensten voor passagiersvervoer aan toe. Ook treinverkeer ligt stil, als gevolg van het Belgische inreisverbod voor 24 uur. Maandag groeide de lijst van landen met inreisbeperkingen voor Britten gestaag door.

Veruit de grootste problemen ontstaan door het Franse inreisverbod van 48 uur, waardoor de goederenstroom tussen Dover en Calais en via de Kanaaltunnel naar het Europese vasteland stokt. Vanuit Europa mogen goederen weliswaar nog richting het VK, maar de vraag is of vervoersbedrijven en eigen rijders de gok willen wagen. De vertragingen zullen navenant zijn en onzeker is of chauffeurs vervolgens weer naar huis kunnen komen. De Britse regering heeft vervoerders opgeroepen de omgeving van Dover te mijden. De mega-parkeerplaats voor vrachtwagens die eventuele Brexit-drukte rond de jaarwisseling moet gaan opvangen, is nog niet in bedrijf.

Zowel de EU als de Britse regering beleggen maandag een spoedoverleg om mogelijke oplossingen te bespreken. Volgens de Britse minister Grant Shapps (Transport) is de invoer van Covid-vaccins niet in gevaar. De Nederlandse overheid kijkt hoe zij hulp kan bieden aan landgenoten die gestrand zijn in het VK.

Verswaren raken snel op

In het VK proberen vertegenwoordigers van de voedingsmiddelenbranche en de vervoerssector burgers ondertussen gerust te stellen: juist omdat er de afgelopen weken zo veel voorraad is opgeslagen vanwege een mogelijke Brexit-chaos, is er aan niet-bederfelijke waar de komende weken geen enkel gebrek.

Voor verswaren is dat een ander verhaal. Supermarktketen Sainsbury’s liet persbureau Reuters weten dat artikelen als sla, bloemkool, broccoli en citrusvruchten snel opraken als de huidige logistieke meltdown niet wordt opgelost.

Terwijl de gesprekken over een handelsakkoord tussen de EU en het VK nog altijd muurvast zitten op visserij, becommentarieerde de Franse Eurocommissaris Thierry Breton (Interne Markt) de gebeurtenissen tegenover persbureau AFP: „Het is een tragedie voor Groot-Brittannië. Maar als ze in de EU waren gebleven, hadden ze tientallen miljarden kunnen krijgen om hier weer bovenop te komen.”

