Beleggers schrikken van nieuws over gemuteerd virus

Op de internationale effectenbeurzen is maandag met flinke koersdalingen gereageerd op het nieuws over de in Engeland rondwarende nieuwe variant van het coronavirus, die hoogstwaarschijnlijk besmettelijker is.

De koersen gingen over een breed front achteruit. Beleggers houden er rekening mee dat er striktere en langduriger lockdowns nodig zijn in het Verenigd Koninkrijk en op het Europese vasteland om het aantal besmettingen en de druk op de ziekenhuizen binnen de perken te houden. Dat kan ten koste gaan van het verwachte economische herstel in het eerste kwartaal van 2021.

De AEX-index eindigde de dag met een verlies van 2,5 procent op 609 punten, na eerder zelfs 3,2 procent lager te hebben gestaan. Op de andere Europese beurzen was het koersverloop vergelijkbaar.

Met name financiële instellingen hadden het zwaar. Verzekeraar NN Group moest 2,7 procent naar beneden, Aegon 2,9 procent en ASR 4 procent. De grootste verliezen waren voor de banken, met 5 procent voor ABN Amro en 5,9 procent voor ING. Vastgoedfondsen, gevoelig voor lockdowns, moesten eveneens terug, met een verlies van 4,7 procent voor Unibail-Rodamco-Westfield. Air France KLM verloor 4,2 procent. Elders in Europa kelderde reisconcern TUI aanvankelijk met meer dan 8 procent om uiteindelijk maar 1 procent lager te sluiten dan vrijdag.

Daar tegenover stond winst voor aandelen die het afgelopen jaar steeds profiteerden van virusophef: Just Eat Takeaway (plus 0,7 procent) en Flow Traders (plus 4,1 procent), dat gedijt bij intensieve beurshandel.

Wall Street milder

Wall Street beleefde iets mildere dalingen dan Europa. Een belangrijke reden is dat Democraten en Republikeinen in het Amerikaanse Congres zondag te elfder ure een nieuw steunpakket overeenkwamen voor de Amerikaanse economie. Hoewel de omvang van 900 miljard dollar (734 miljard euro) aan de lage kant is van wat de meeste economen adequaat achten, kwam de overeenkomst als een welkome verrassing, gezien de eerdere impasse in het overleg. Wel is er op de financiële markten enige ongerustheid over een clausule die het mogelijk maakt dat steun van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, nog in 2021 kan worden afgebouwd. De markten zijn zeer afhankelijk van lage rentes, de liquiditeit die wordt verzorgd door de Fed én de gezondheid van de banksector.

De Amerikaanse beurzen waren juist op weg om met een late eindejaarsrally 2020 goed te laten eindigen. De Amerikaanse S&P-500 index bereikte vrijdag nog een koersrecord, met 3.719 punten. Daarmee stond de index in het door corona geteisterde 2020 toch 15,2 procent hoger dan eind vorig jaar. Maandag stonden Amerikaanse indices in de loop van de avond tussen de 1 procent en 1,5 procent lager.

De koersschommelingen in Europa werden vermoedelijk versterkt door de relatief geringe liquiditeit op de beurzen. Grote beleggers sluiten doorgaans hun boeken zo vlak voor het einde van het jaar. Dat er dan minder transacties zijn dan gebruikelijk, maakt flinke koersbewegingen dan waarschijnlijker.

Dat was te zien aan de koers van oliebedrijf Shell. Het aandeel daalde aanvankelijk met 8,6 procent, maar veerde daarna weer enigszins op om de dag af te sluiten op 14,48 euro, een verlies van 5,9 procent.

Shell had mede te lijden onder de aankondiging dat het over het vierde kwartaal 4,5 miljard dollar (3,7 miljard euro) moest reserveren wegens afschrijvingen en reorganisaties.

Lastig eerste kwartaal

Het olieconcern voorziet een lastig eerste kwartaal van volgend jaar en denkt dat de exploratie en winning in die periode verliesgevend zullen zijn. Een van de redenen is de tot dusverre warme winter in Europa.

De prijs van ruwe olie was net aan het herstellen van de coronacrisis en bereikte vrijdag voor het eerst sinds de lente weer een niveau van 52 dollar (Brent-olie). Maandag ging onder invloed van het virusnieuws de olieprijs weer onderuit, en dook zij aanvankelijk onder 50 dollar. Olie eindigde in Europa uiteindelijk op 50,17 dollar, 4,2 procent lager dan vrijdag.

Anders dan op de beurzen in de VS staan de aandelen in Europa nu gemiddeld lager dan aan het eind van 2019. De Eurostoxx-index staat op bijna 6 procent verlies voor het jaar. De AEX staat onveranderd, evenals de Duitse Dax-index. Maar Parijs heeft in 2020 ruim 13 procent ingeleverd.

Wall Street deed het onder meer beter door de notering van de zwaarwegende technologiefondsen als Facebook, Apple en Amazon. Het aandeel Tesla, dat maandag tot de S&P-500 index werd toegelaten, ging in 2020 bijna 8 maal over de kop.

