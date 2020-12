Authentieke politieman die het recherchevak op de kaart zette

Belangrijke chef van de recherche en sleutelfiguur in de bestrijding van de georganiseerde misdaad in de tweede helft van de vorige eeuw. Dat zijn de meest gehoorde karakteriseringen van de voormalige Rotterdamse hoofdcommissaris Jan Blaauw die zondag op 92-jarige leeftijd is overleden. Hij stierf in het bijzijn van zijn familie in zijn woonplaats Berkel en Rodenrijs.

Blaauw werkte veertig jaar bij de politie en klom op van straatagent in Charlois in 1950 tot hoofdcommissaris. Na zijn pensionering in 1988 schreef hij boeken over het recherchewerk, onder meer over de Puttense moordzaak en de strijd tegen drugshandelaren.

„Jan Blaauw heeft het recherchevak op de kaart gezet”, zegt Jan Struijs. Hij is nu voorzitter van de politievakbond NPB en werkte vroeger bij de Rotterdamse politie waar Blaauw zijn chef was bij de recherche. „Hij was op en top politieman, en een strenge maar rechtvaardige leermeester.”

Zeven D’s

Blaauw heeft volgens Struijs ook belangrijke bijdragen geleverd aan het politieonderwijs. In 1988 publiceerde Blaauw het handboek Criminele tactiek waarin hij agenten waarschuwt voor corruptie. De zeven D’s noemde hij dat. Blaauw onderscheidde zeven ‘detonatoren’ om corruptie tot ontsteking te brengen: dames, drank, dubbeltjes, drugs, dalven (bedelen, red.), dobbelen en dirty tricks.

Bram Peper, burgemeester van Rotterdam van 1982 tot 1998, vertelt dat Blaauw zich van straatdiender wist te ontwikkelen tot „een echt goede” rechercheur. „Een nuchtere, heldere en plezierige man en zeer gewaardeerd door zijn collega’s. Hij wist alle details van zaken.”

Criminoloog Cyrille Fijnaut heeft net samen met collega Robby Roks een boek geschreven over De recherche en de zware misdaad in Rotterdam (1966 – 1996) dat begin volgend jaar verschijnt en waarin Blaauw een belangrijke rol speelt. Fijnaut noemt Blaauw „een sleutelfiguur” in de bestrijding van de georganiseerde misdaad in de tweede helft van de twintigste eeuw. „Hij was operationeel een van de beste recherchechefs die Nederland ooit heeft gehad. Niet alleen door zijn concrete aanpak van zaken maar ook door de verspreiding van kennis via lezingen en publicaties”, zegt Fijnaut.

Europese eenwording

Blaauw was somber over de aanpak van de misdaad. In 1988 waarschuwde hij in het dagblad Het Vrije Volk voor Europese eenwording. „Te laat is in Nederland bij de politie onderkend dat eendracht macht maakt. Ik houd mijn hart vast voor wat er in 1992 binnen Europa gaat gebeuren als alle grenzen opengaan. Alle deuren staan straks wagenwijd open en de zware criminelen kunnen dan overal onderduiken.”

De huidige korpschef van Rotterdam Fred Westerbeke, die in 1984 in Rotterdam kwam te werken als agent, zegt geraakt te zijn door het overlijden van Blaauw. „Hij was een man tegen wie je opkeek. Blaauw snapte het vak en was vooruitstrevend. Hij toonde tot het laatst betrokkenheid bij onze politieorganisatie. Hij was een markante, rechtschapen persoonlijkheid en een groot vakman.”

Blaauw werd in 1928 geboren in Nieuw-Buinen, in „de volksrepubliek Drenthe”, zoals hij dat noemde. Hij groeide op in een zeer katholiek gezin met tien kinderen en was onder meer enige tijd misdienaar. Zijn vader Johan Blaauw werkte bij de rijkspolitie. Jan Blaauw werd „grootgebracht in gematigdheid en zuinigheid”, zei hij in 2014 tegenover Radio Rijnmond.

Familie in het blauw

De Blaauws vormen een geheel blauwe familie. Zijn zoon Hans werkt al dertig jaar bij de politie en begin dit jaar werd zijn kleinzoon Jordy, zoon van dochter Lies, als agent geïnstalleerd. Blaauw had de zolderkamer van zijn woning in Berkel en Rodenrijs ingericht als een soort bijkantoor van politie. Hier zat hij tussen stapels knipsels, boeken en zijn persoonlijk politie-archief en wanden vol politie-onderscheidingen nog dagelijks boeven te vangen.

Blaauw was tot op hoge leeftijd sportief actief. Bram Peper herinnert zich dat de commissaris op zijn zestigste nog met collega’s wilde deelnemen aan de Vierdaagse van Nijmegen. In de zware categorie. „Om te trainen liet hij zich dan afzetten in Hoek van Holland en dan liep hij een slordige dertig kilometer naar huis in Berkel.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 22 december 2020