‘Het is Europa, maar het lijkt meer op de derde wereld’

Op een stoffig zandveldje, omringd met uit vuilnis gebouwde grasheuvels, komen steevast de jongens van Sector VI bijeen om te voetballen. Als ze achter de gerafelde bal aanrennen, zijn ze in gedachten even voetballer van Real Madrid of Barcelona. Maar als de schemering invalt, worden ze geconfronteerd met de realiteit van Cañada Real, één van de grootste illegale sloppenwijken van West-Europa. Al tweeënhalve maand leven ze daar zonder elektriciteit.

„Una Mierda. Dit is echt een schijtzooi”, zegt de 10-jarige Brian Jiménez Pardo, die zich daarna snel verontschuldigt voor zijn taalgebruik. „Als we zo naar huis gaan, moeten we met onze vieze kleren in een koude, donkere kamer zitten. We dromen met Kerstmis maar van één ding: licht!”

Cañada Real, op nog geen vijftien kilometer van hartje Madrid, is al zeventig jaar een toevluchtsoord voor communisten, migranten, het nomadische Roma-volk en anderen die zich niet willen of kunnen aanpassen aan de heersende normen.

„Ik ben op mijn vijftiende uit Marokko vertrokken. Ik woon hier in absolute armoede”, zegt Rabiaa Zahri (47) vanachter de toonbank in haar rommelige buurtwinkeltje. „Mijn ouders in Casablanca maken zich grote zorgen. Maar terugkeren na 32 jaar? Dat kan niet, mijn vier kinderen zijn hier opgegroeid.”

Even verderop staat de 85-jarige Isidro Fernández, een schroothandelaar met een doorleefd gezicht, hout te hakken op een binnenplaats van wat krottenwoningen. „Ik ben een geboren Madrileen, maar zo worden we hier niet gezien. Als honden worden we behandeld door de overheid”, zegt de patriarch van de Roma-familie, die naar eigen zeggen „55 of 56” klein- en achterkleinkinderen heeft.

Op deze voormalige vee-route (cañada) tussen La Rioja en Ciudad Real leven circa 7.500 mensen. Vlak naast de snelweg A3 scharrelen zwarte varkens tussen het afval. Grommende generatoren maken overuren. Overal liggen spuiten, plastic zakjes en mondkapjes, en in de zanderige berm staan uitgebrande autowrakken. Mannen en vrouwen wenken bezoekers vanachter hoopjes brandend hout in de hoop wat heroïne, cocaïne of marihuana te kunnen verkopen. Cañada Real is de drugssupermarkt van Madrid, luidt het cliché.

Niet de lusten, wel de lasten

Dat is zeker waar. Maar er gaat méér schuil achter het standaardbeeld van criminelen met Porsches en Mercedessen dat de conservatieve gouverneur Isabel Díaz Ayuso (PP) en vele sensatie-media keer op keer schetsten. Behalve drugshandelaren wonen er ook duizenden families met kinderen. Velen van hen hebben weinig tot niets van doen met illegale handel, maar dragen er wel de lasten van. Zeker nu delen van de ‘wijk’ al maanden zonder stroom zitten.

In oktober schakelde het elektriciteitsbedrijf de stroom uit in Sector VI, een maand later volgde het deel ernaast. Decennialang hadden bewoners illegaal stroom afgetapt. Dat was deels uit noodzaak, omdat er nooit legale bedrading was gelegd, maar deels ook om met gratis stroom marihuanaplantages te kunnen voeden. Nadat de politie afgelopen zomer jacht ging maken op in de buitenlucht geteelde marihuana, verplaatsten plantages zich naar binnen. Met als gevolg dat het elektriciteitsnetwerk na overbelasting buiten werking werd gesteld.

Verschillende autoriteiten zoeken, elk op hun eigen manier, naar een oplossing. De politie deed afgelopen week opnieuw met honderd agenten grote invallen op verschillende plekken in Cañada Real en bracht drugsbazen zo een slag toe. Nadat begin oktober een belangrijke clan grotendeels was ontmanteld, werden nu hun opvolgers en handlangers gearresteerd. Ze worden naast drugshandel onder meer verdacht van het illegaal aftappen van elektriciteit.

De 85-jarige Isidro Fernández, patriarch van een Roma-familie, op zijn binnenplaats. Foto James Rajotte Jongeren op het voetbalveldje van Cañada Real. Foto James Rajotte Dua Akrikez met haar broertje. Foto James Rajotte Cañada Real, op nog geen vijftien kilometer van hartje Madrid, is al zeventig jaar een toevluchtsoord voor communisten, migranten, het nomadische Roma-volk en anderen die zich niet willen of kunnen aanpassen aan de heersende normen. Foto James Rajotte Youssef, de zoon van winkelier Rabiaa Zahri. Foto James Rajotte

Wethouder Inmaculada Sanz (Veiligheid en Noodgevallen, PP) stelt dat de gemeente Madrid „het nu allereerst noodzakelijk acht dat de politie de plantages in Cañada Real ontmantelt. De kern van het probleem ligt daar. Alleen als er op dat gebied vorderingen worden gemaakt kunnen we verder kijken”, legt de conservatieve politica uit op een wekelijkse persconferentie.

Ondertussen staat de gemeente volgens haar klaar voor noodopvang van kwetsbare bewoners, en worden voortdurend plukjes bewoners naar andere wijken verplaatst – wat vaak op verzet stuit. Beschadigde woningen en onderkomens van drughandelaren moeten onmiddellijk met de grond gelijk worden gemaakt. Nieuwbouw is uit den boze.

Daarmee is het licht in Cañada Real voor de Kerst nog niet terug. Met de intrede van de winter – die bereikt in Madrid ’s nachts temperaturen onder nul – is het gebied grotendeels écht onleefbaar geworden.

Sommige bewoners proberen met gezamenlijke acties tegen de autoriteiten iets aan hun lot te verbeteren. Houda Akrikez (43), verbonden aan buurtvereniging Tabadol, maakt zich hard voor de belangen van haar wijk en haar familie. Ze ondervindt ook hoe lastig het is om iedereen op één lijn te krijgen bij de protesten tegen het elektriciteitsbedrijf en de regioregering. De bewoners van Cañada Real hebben beide instanties inmiddels aangeklaagd.

Toekomst van de kinderen

„Los gitanos [zoals de Roma in de volksmond heten], willen het liefst keiharde actie en direct een oplossing zien”, verzucht Akrikez lopend over de hoofdstraat, waar de één na de ander haar groet. „Ik kijk als Marokkaanse Spanjaard liever naar iets structureels. Het gaat ook om de toekomst van de kinderen van Cañada Real. Er moet zo snel mogelijk elektriciteit komen. En daar willen wij best voor betalen.”

Houda Akrikez besloot het na verschillende demonstraties voor de deuren van de regioregering over een andere boeg te gooien. Want terwijl de volwassen partijen zich buigen over ‘schuld’ en ‘oplossing’, zijn de bijna tweeduizend kinderen uit Sector V en VI de grootste slachtoffers. Ze kunnen met hun vuile kleren niet meer naar school. Huiswerk maken moet met kaarslicht en ze zitten al maanden zonder televisie en internet. Akrikez besloot om samen met hen de problemen te bespreken en die via de Verenigde Naties en de media wereldkundig te maken. „Tot dusver biedt geen enkele instantie een oplossing”, stelt ze. „Het is Europa, maar het lijkt meer op de derde wereld.”

Akrikez wist 65 kinderen zover te krijgen dat ze in een brief of met een tekening duidelijk maakten hoe hun leven in Cañada Real is. De jongsten, zoals de 6-jarige Riram Merimi, tekenden brandende kaarsen, gloeilampen en een zon. „Ik wil licht om te kunnen leren. We hebben het koud”, staat er in grote kinderletters bijgeschreven.

Dua Akrikez – het 17-jarige nichtje van Houda – vatte haar situatie in twintig regels samen. Ze zit in het laatste jaar van de middelbare school, maar door de combinatie van Covid-19 en het gebrek aan stroom, dreigt de weg naar de universiteit te worden afgesloten. „Door het licht af te sluiten worden onze grondrechten afgenomen”, legt de scholiere uit in een kille huiskamer. „We kunnen niet warm douchen, onze kleren niet wassen en hebben stroom noch wifi voor onze telefoons. Hoe kunnen wij hier onze school afmaken?”

Ze zucht, haalt nog eens adem en zegt: „In Madrid, in het centrum, hangen de straten vol met prachtige kerstverlichting in alle kleuren. En wij leven hier in het donker en de kou. Dat is toch niet normaal?”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 21 december 2020