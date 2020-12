Oudejaarsconference Youp van ’t Hek gaat door

De tiende oudejaarsconference van Youp van ’t Hek gaat dit jaar wel door. Dat maakte de cabaretier zaterdagavond laat bekend in het televisieprogramma Even tot hier. Eerder zei de artiest dat de show niet tot zijn recht zou komen met maximaal dertig man publiek. Daarop probeerden hij en omroep BNNVARA bij de gemeente Amsterdam een vergunning te krijgen voor meer bezoekers, maar die werd afgewezen.

Inmiddels zijn alle theaters tot en met 19 januari gesloten voor publiek en mogen er ook geen toeschouwers aanwezig zijn bij televisieopnames. Het is dus nog maar de vraag of Van ’t Hek nog wel dertig mensen in de schouwburg kan verwelkomen. Hierover zei de cabaretier zaterdagavond niets.

De titel van de oudejaarsconference van dit jaar is Korrel Zout en de voorstelling wordt opgevoerd in Theater Carré en uitgezonden op NPO1 vanaf 22.30 uur. Het wordt de tiende en laatste conference van Youp van ’t Hek, meldt BNNVARA aan de NOS.

Het programma zal een terugblik bieden op het afgelopen jaar. Tijdens Even tot hier zong Van ’t Hek het liedje Wappie, een variatie op zijn kerstklassieker Flappie. Over een „viruswappie” die niet in het coronavirus gelooft en bij de Hofvijver in Den Haag staat te trommelen tijdens de toespraak van de premier.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: België verbiedt vanaf middernacht vluchten uit het VK vanwege coronavariant