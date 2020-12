Mist rond Promes

Eindelijk, Quincy Promes heeft zijn mond open gedaan. De aanvaller van Ajax was na twee dagen hechtenis weer op vrije voeten, maar zijn zorgvuldig uitgesproken zinnen zaten nog vast. Wie goed luisterde, merkte dat zijn woorden geketend werden door een elektronische enkelband van de club.

„Niet alles wat geschreven wordt, is waar.”

Dat was een van de oneliners die Promes voor het oog van de televisiecamera uitsprak. In combinatie met zijn glimlach kreeg die zin een extra portee. Het wachten was op Luceberts ‘Alles van waarde is weerloos’. En wie weet, knipoogde Promes nog met ‘Van de maan af gezien zijn we allen even groot’ van Multatuli.

Zoals gebruikelijk bij voetballers werd het interview aan de rand van het voetbalveld gehouden, vlak voor een reclamebord. Links en rechts van Promes’ gezicht was het logo te zien van de Vrienden Loterij. Dat oogde betrouwbaar. Al gaat het toch om een soort kansspel en daar moet je een beetje bij gokken, nietwaar?

Erik ten Hag had hem opgenomen in de selectie voor de wedstrijd tegen ADO Den Haag. Als Promes maar voldeed aan ‘de eisen en voorwaarden’, aldus de trainer. Welke dat waren werd niet bekend gemaakt.

Zo bleef de mist boven de zaak hangen.

Van Promes’ woorden werd ik ook niet veel wijzer.

Wat er precies gebeurd was? „Dat stukje wil ik privé houden.” En: „Ik mag niet over de zaak praten, het is een lopend onderzoek.” (Wrijft even met een vinger over zijn neusvleugel).

Drie minuten lang keek ik naar een opgewekt gezicht: „Ik ben fit, gezond en vrij.” Eenmaal op de reservebank werd Promes lang in de gaten gehouden door de lange lens van een camera aan de overkant. Hij waande zich onbespied. De rits van zijn trainingsjack zat dicht tot aan zijn kin. Promes had kauwgom in zijn mond. Zijn kaken maalden in een hoog tempo. Het leek of hij hardop tegen zichzelf kletste. Maar natuurlijk, ‘niet alles wat geschreven wordt, is waar’.

Vlak voor het einde van de eerste helft mocht Promes warmlopen langs de zijlijn. In de tweede helft viel hij in. Hij was ijverig. Aan alles was te merken dat Promes uit was op een doelpunt. De aanvaller kreeg een paar flinke kansen. Achteraf was hij de eerste om toe te geven dat hij misschien iets te veel een doelpunt had nagejaagd.

Een voetballer die vorig weekend nog vastzat vanwege vermeende betrokkenheid bij een steekpartij, voelt maar op één plek bevrijding: op het veld.

Het onderzoek naar het handelen van Promes loopt nog. Ajax – de grote voorbeeldclub van het land – probeert ondertussen imagoschade en eventuele beurskeldering in de kiem te smoren.

Met pure sport heeft het allemaal weinig te maken.

Mocht u de papieren krant lezen, dan raad ik u aan deze column netjes uit te knippen en in te steken bij het katern Economie. Leest u digitaal, sleep dit stukje dan met de muis naar de pagina Leven.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 21 december 2020