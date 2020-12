Merijn Zeeman voelt zich soms nog slecht over die laatste dagen van de Tour

Als de verbinding is gelegd verschijnt op het scherm zijn gezicht. Hij ziet pips, maar dat kan ook door de kleurinstellingen van de camera komen. Op de achtergrond zijn schuine wanden zichtbaar, wit geverfd. Door een dakraam valt zwak najaarslicht. Hij zit op de zolderkamer waar hij eerder dit jaar angstige momenten heeft doorgemaakt.

Het is begin maart als Merijn Zeeman (42), sportief directeur van Jumbo-Visma, in overleg met zijn baas Richard Plugge besluit dat de wielerploeg niet van start gaat in de etappewedstrijd Parijs-Nice. Het coronavirus verspreidt zich snel door Europa en de ploegleiding kan de gezondheid van renners en stafleden in Frankrijk niet langer garanderen. Het besluit valt na talloze telefoongesprekken. Niet starten betekent een hoge boete betalen, maar dat neemt de ploeg op de koop toe.

In het gesprek op donderdagavond meldt Plugge voor het eerst dat hij zich niet zo lekker voelt. Vlak daarna wordt hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De updates die volgen komen van zijn vrouw. Plugge is in rap tempo zo ziek geworden dat hij zelf niet meer kan communiceren. Hij heeft corona. En het gaat niet goed.

Nu de baas gevloerd is, heeft Zeeman de leiding. Maar hij wordt ook ziek, is waarschijnlijk besmet geraakt tijdens een korte wintersportvakantie in Oostenrijk. Zeeman heeft hoge koorts, is vermoeid. Hij verkast naar de zolder, waar hij zich isoleert van zijn gezin. Zijn vrouw brengt hem eten, maar veel liever nog zou ze een arm om hem heen slaan. Zeeman kan zijn kinderen – van vier en negen – wel horen, maar hij kan ze niet vasthouden.

Als het in zijn longen begint te rommelen wordt hij bang. Door het nieuws over Plugge en de beelden op tv. Wat als hij ook ademhalingsproblemen krijgt? Ondertussen neemt de werkdruk toe. Er zijn journalisten die van hem willen weten waarom Jumbo-Visma zich terugtrok uit Parijs-Nice en bij renners en personeelsleden heerst onrust nu sommige ploegen de salarissen korten of zelfs op omvallen staan. Zeeman kan en mag nu niet uitvallen. Hij voelt zich verantwoordelijk voor het hele bedrijf. „Ik ben iemand die de zaakjes niet makkelijk uit handen kan geven. Niet neurotisch, wel perfectionistisch. Soms worden er in een high performance-cultuur van leidinggevenden extreme zaken gevraagd die niet op de lange baan gezet kunnen worden. Achteraf denk ik: misschien is het wel eens te gortig geweest.”

Ben je over je grenzen gegaan?

„Ik ben zeker over mijn grenzen gegaan. Dat is mijn valkuil. Daar heeft dat incident in de Tour ook mee te maken.”

Jumbo-Visma begint de jaargang 2020 vol ambitie. In het hoofdkantoor van de nieuwe sponsor HEMA op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord zegt de ploeg die in 2015 nog aan de grond zat de Tour te willen winnen. „Destijds zijn we met de hele organisatie met elkaar in gesprek gegaan”, zegt Zeeman. „Wat was er nodig om structureel de beste ploeg ter wereld te worden? We zijn elkaar kritisch gaan bevragen en doen dat nog steeds. We evalueren constant. Daardoor zijn we blijven groeien. En hoeven we onze ambities niet te verstoppen.” Hij heeft dan nog geen idee wat hem en de mondiale sport boven het hoofd hangt.

In maart en april worden grote sportevenementen een voor een uitgesteld of afgelast. Uiteraard blijft de wielersport dat lot niet bespaard. Als de grootste en meest aansprekende koers, de Tour de France, op losse schroeven komt te staan, vrezen veel ploegen voor hun voortbestaan.

Zeeman heeft het moeilijk die dagen, zegt zijn echtgenote Laura Fakkert. Van corona herstelt hij, net als Richard Plugge, maar de mannen kunnen de plannen voor het seizoen 2020, waar maanden aan gewerkt is, weggooien. „Hij was teleurgesteld”, zegt Fakkert. „Maar binnen een paar dagen zette hij de knop om. Ik heb de mails gezien waarmee hij de ploeg motiveerde. Hij benadrukte dat een periode zonder wedstrijden kansen biedt. Ik vond dat erg inspirerend.”

De renners mogen het rustig aan doen zolang er geen nieuwe wedstrijdkalender is. Ondertussen draait de staf overuren. „Ik heb nog nooit zo hard gewerkt”, zegt Zeeman. „We wilden sterker uit de crisis komen. Tegelijkertijd moesten we voor ons voortbestaan knokken.”

Maar jullie leken buiten schot te blijven, omdat Jumbo nauwelijks te lijden had onder de crisis.

„Iedereen zei: die ploeg heeft geluk met zo’n hoofdsponsor. En het klopt dat zij ons geweldig hebben gesteund. Maar we hebben zeventig sponsoren. Je bent in het wielrennen voor 99 procent van hen afhankelijk en je wil niet dat er een paar minder gaan betalen of tijdelijk niets uitkeren. En dat je een domino-effect krijgt.”

Is dat gebeurd?

„Nee, maar dat komt omdat we daar pro-actief achteraan zijn gegaan. Onze renners moesten altijd beschikbaar zijn voor interviews, we deden mee aan zoveel mogelijk e-racing-events. Om zichtbaar te blijven. De periode zonder wedstrijden wilden we benutten om een voorsprong op de concurrentie te pakken. Dan moet je je personeel niet korten. Dat heeft ook iets gekost.”

Als eind april duidelijk wordt dat de Tour niet in juli maar pas in september zal worden verreden en het hele wielerseizoen in honderd dagen wordt gepropt, is de opluchting groot bij Jumbo-Visma. Er is een concreet doel om naar toe te werken. Vanuit zijn zolderkamer moet Zeeman improviseren. De teammeetings met coaches en de staf, de analyses van parcoursen; de voorbereiding moet online geregeld worden.

In juli vertrekt Zeeman met de Tourploeg naar Tignes, het skigebied in de Franse Alpen, waar het team in afzondering een hoogtestage kan beleggen. „Toen ik daar zat gebeurde er in Polen iets vreselijks met Fabio [Jakobsen] en Dylan [Groenewegen]. Alsof het nog niet chaotisch genoeg was. Ik wist meteen: dit is life changing”, zegt Zeeman. „Ze hadden allebei gewild dat die dag er niet was geweest. Een onbewuste, foute beslissing van Dylan heeft alles veranderd. Dat is heftig.”

Bij Bureau Sport zei je dat je hem misschien te veel op het spel hebt laten zetten.

„Met coaching zorg je dat een sporter ergens helemaal voor gaat. Ik heb mezelf achteraf de vraag gesteld: had ik niet moeten relativeren? Zo van: het is maar de Ronde van Polen.”

Had je dat moeten doen?

„Als iemand zo graag wil winnen dat hij intuïtief deze actie maakt, dan misschien wel. We willen winnen bij Jumbo-Visma, maar niet ten koste van alles. Dylan weet niet precies wat er is gebeurd, hij kan het niet terughalen. Dat maakt het nu nog lastig.”

Is er nazorg?

„Zeker, dit proces gaat door. Het zal altijd om Dylan blijven hangen. Fabio moet volledig herstellen, dat is het allerbelangrijkst. Het volmaakte moment voor mij zou zijn als die twee weer tegen elkaar kunnen knokken, met een gezonde rivaliteit. Ik hoop dat Fabio dat kan en dat Dylan dan alles achter zich kan laten. Dat hij weer plezier gaat beleven aan topwielrennen.”

Denk je dat Dylan ooit terugkomt op zijn oude niveau?

„Ja, maar dat gaat niet zomaar. We gaan er uitgebreid de tijd voor nemen. Rustig en geleidelijk komt hij terug.”

Als het stof is neergedaald rijden de mannen van Jumbo-Visma de concurrentie aan gort in de Dauphiné, de laatste koers voor de Tour. Het ziet er veelbelovend uit tot Steven Kruijswijk én Primoz Roglic hard vallen. Kruijswijk breekt zijn schouder en kan de Tour vergeten. Roglic zit onder de schaafwonden en moet afwachten. „Primoz kon niet fietsen die dagen. Hij had te veel pijn. Het was op het randje of hij op tijd fit zou zijn voor de Tour. Ik zou een paar dagen naar huis gaan, maar ik heb Laura gebeld en gezegd dat ik niet weg kon. Daardoor was ik vijf weken van huis.”

Roglic wordt op tijd opgekalefaterd en rijdt vanaf de negende etappe in de gele trui. Jumbo-Visma domineert de grootste koers ter wereld, maar de marges zijn klein, en de spanning is groot. Te groot.

Na afloop van de zeventiende etappe wil een wedstrijdcommissaris de klimfiets van Roglic controleren en beschadigt daarbij het bracket [waar de trapas in zit]. Zeeman wordt zo boos dat de commissaris een klacht indient. De volgende dag wordt hij uit de Tour gezet. „We hadden maar één fiets die zo licht is. Als die onherstelbaar kapot zou gaan, hadden we een probleem voor de volgende bergetappe. Iemand met kennis had dit niet gedaan. Het voelde onrechtvaardig. Ik heb niet gescholden, maar ben wel te fel en te cynisch geweest. Ik had moeten weglopen, professioneler moeten handelen. Een uitgeruste Merijn had anders gereageerd. Was beter in balans geweest.”

En dan gaat de Tour ook nog verloren, op de voorlaatste dag. De Sloveense kopman Roglic wordt tijdens de individuele tijdrit op waarde geklopt door zijn jonge landgenoot Tadej Pogacar en raakt de gele trui kwijt. En Zeeman, architect van de ploeg, moet vanaf de zijlijn toekijken.

Je geeft in interviews hoog op over ‘leading by example’.

Hij houdt even stil, kijkt naar beneden. „Dat heb ik niet gedaan, en had ik wel moeten doen. Ik ben er enorm teleurgesteld over. In mezelf. Ik voel me er soms nog slecht over. Maar ik kan het niet terugdraaien.”

Hoe kun je zo’n situatie voorkomen?

„Ik moet beter voor mezelf gaan zorgen. Meer rust inbouwen op momenten, hoewel ik al vaak op Texel te vinden ben met mijn gezin. Ik heb een coach die er regelmatig op hamert, ben me er bewust van. Ik verwacht van mezelf dat ik daar wat mee ga doen. Het vervelende is dat er een paradox in zit. Mijn omgeving is heel kritisch. Er ligt een bepaalde standaard. Daarom zijn we zo goed. Maar dat komt niet uit de lucht vallen.

„Ik zou mezelf wel een vakantie op de Bahama’s gunnen, maar vaak is het zo dat als ik even uit het proces stap, de dingen niet gaan zoals zou moeten. Dan zijn mensen ontevreden omdat ze een bepaalde aandacht niet krijgen. Mijn kracht is mensen betrokken houden, het overzicht bewaren. Maar tegelijkertijd is dat mijn valkuil. Ik zou eigenlijk moeten zeggen: zoek het zelf maar even uit. Dat lukt niet.”

Zou je het nu rustiger aan moeten doen?

„Ja, in de kerstperiode pak ik mijn rust. Maar dat lukt dit jaar niet zomaar. Er zijn nog een paar dingen niet klaar en daar kan ik onrustig door worden. Dat wil ik afronden. Daarna kan ik afschakelen.”

Hoe?

„Mijn broertje gaat volgende week verhuizen en dan ga ik hem helpen. Vloerbedekking eruit trekken. Dat zijn voor mij momenten dat ik even niet aan het team denk. Dan ben ik echt even uitgecheckt.”

Zeeman wint met Jumbo-Visma twee monumentale klassiekers en de Vuelta. De ploeg heeft met Wout van Aert de beste eendagsrenner en met Roglic de beste ronderenner. Maar voor hosanna is geen tijd. „We zijn al met 2021 bezig, het jaar waarin we de Tour willen winnen. Het moet voortdurend harder, beter. We kunnen het ons niet veroorloven om lang stil te staan bij de successen die we hebben behaald. Het afgelopen jaar was geweldig, maar daardoor wordt mijn werk deze winter moeilijker.”

Waarom?

„Het jammere aan onze sport is dat ploegen niet profiteren van succes. De marktwaarde van Wout en Primoz is enorm gestegen. Managers zeggen dan dat het huidige contract ontoereikend is. Dat zijn potentiële bananenschillen. Daar moeten we wat mee.”

Bananenschillen?

„We hebben veel gewonnen, maar weinig verdiend. En erg veel uitgegeven. Coronatests kosten 120 euro per stuk. Begrotingstechnisch liggen er allemaal uitdagingen. Mensen denken: je wint de Vuelta, San-Remo, Luik; het geld stroomt binnen. Nee, want je moet bonussen betalen. Contracten opwaarderen. Het eerlijke verhaal is dat al dat succes mij ook veel zorgen richting de toekomst geeft. Want ik ben niet iemand die makkelijk accepteert dat we renners moeten laten gaan.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 21 december 2020