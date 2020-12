Achter het succes van het Venezolaanse maïsbroodje de arepa schuilt een wrang dilemma

De al jaren aanhoudende uittocht uit Venezuela verspreidt niet alleen miljoenen vluchtelingen over de wereld. In het kielzog van hun exodus rukt ook de nationale snack van het door honger, schaarste en politieke chaos geteisterde land mondiaal op. Van Tenerife tot Groningen en van São Paulo tot Miami – de arepa is plots overal.

Duitse immigranten in New York wisten begin 19de eeuw de VS en later de rest van de wereld aan de hotdog te krijgen. Italianen deden het met de pizza. Vietnamezen maakten de loempia populair, Mexicanen de taco. Volgen de Venezolanen met hun arepa?

Het platte broodje van maïsmeel heeft van nature geen uitgesproken smaak. Een buitenstaander zou zelfs kunnen spreken van een acquired taste: je moet ervan (leren) houden. Maar wie hem goed belegt – met pittig vlees, of gesmolten kaas en avocado – kan er ook buiten Venezuela geld aan verdienen, bewijzen de vele arepa-restaurantjes en -kraampjes die als paddenstoelen uit de grond schieten.

Vooral op plaatsen waar veel Venezolanen wonen. Zoals de wijk Doral in Miami, die in de volksmond inmiddels Doralsuela wordt genoemd. Of op de Canarische Eilanden, de Spaanse archipel waar Venezuela ‘het achtste eiland’ heet, omdat zoveel eilanders er door de eeuwen heen een beter leven zochten – en wier nakomelingen nu met duizenden terugkeren. „Het is heel mooi om te zien als één van onze Venezolaanse klanten geniet van het eten”, legt Mariluz Perdomo (38) uit, die als serveerster in Bar Arepera Las Rosas werkt op Tenerife. „Een hap uit een arepa geeft ze heel even het gevoel dat ze in Venezuela zijn.”

Maar ook in steden met een veel kleinere Venezolaanse diaspora vind je areperas. Zo staan Zuly Chacón en haar Nederlandse echtgenoot Cor Kregel drie keer per week met hun kraam op de Grote Markt in Groningen en op zondag ook nog op een carpoolplaats in hun dorp Aduard. „Aanvankelijk wilden Nederlanders er niet zoveel van weten hier”, vertelt het echtpaar. Het waren Latijns-Amerikaanse en Antilliaanse studenten die de snack wél kenden en hem bij anderen in de universiteitsstad introduceerden.

Buitenlandse valuta zijn onontbeerlijk

Achter het succes van de arepa gaat voor de diaspora ook een wrang dilemma schuil. Veel gevluchte Venezolanen – het zijn er inmiddels circa 5 miljoen op een bevolking van oorspronkelijk 30 miljoen – sturen geld op naar achtergebleven familie. Die remesas zijn de levensader geworden van het land, dat met de grootst aantoonbare oliereserves ooit het rijkste land van Zuid-Amerika was. De economie draait er na jaren hyperinflatie en wanbestuur geheel op dollars: buitenlandse valuta zijn onontbeerlijk om nog wat te kopen.

Venezuela’s bondgenoot Cuba, dat al decennia deels draait op geldzendingen, kent hiervoor een bekende woordgrap. „Om te overleven op Cuba is fe nodig”, luidt dit mopje. En ‘fe’ staat hier niet voor het Spaanse woord voor ‘geloof’, maar is een afkorting voor familia en el extranjero: buitenlandse familie.

De geldzendingen zijn op individueel niveau zeer welkom, maar dragen er ook aan bij dat de collectieve onvrede niet explodeert. Toen de al sluimerende instorting van hun land vijf jaar geleden in een stroomversnelling raakte, gingen Venezolanen nog regelmatig de straat op. Inmiddels heeft het socialistische bewind van president Nicolás Maduro met een combinatie van wortel (voedselpakketten) en stok (keiharde repressie) de politiestaat verder vervolmaakt. Deze maand werd ook het laatste oppositiebolwerk, de nationale assemblee, bij zeer omstreden verkiezingen onder controle gebracht. Rusland en China blijven het regime steunen met leningen. Ook Maduro overleeft dankzij fe.

Juist die politieke uitzichtloosheid maakt dat Venezolanen hun familie blijven steunen. Zo maakt José Luis Darias, uitbater van arepa’s op Tenerife „uit pure noodzaak” geld over aan zijn oom en drie neven die altijd in Venezuela zijn blijven wonen. Dat hij daarmee mogelijk mee helpt aan het in stand houden van het regime van Maduro speelt niet door zijn hoofd. „Ik heb geen keus”, zegt Darias. „Dat geld hebben ze nodig om te overleven.”

Yilmary de Perdomo (São Paulo, Brazilië) ‘Zou mijn familie zonder mijn geld meer demonstreren tegen Maduro? Ik betwijfel het’

„Met het maken van arepa’s kan ik mijn heimwee naar Venezuela bedwingen.” Foto privécollectie Drie jaar geleden ontvluchtte Yilmary de Perdomo (38) met haar man en twee jonge kinderen de chaos en schaarste in Venezuela. „Ik hoopte werk te vinden als ergotherapeut, maar toen bleek dat mijn diploma’s niet werden erkend in Brazilië. Met twee kleine kinderen in een vreemd land als vluchteling kon ik me die hele procedure niet permitteren, dus ik moest op een andere manier geld verdienen.” Koken zit haar in het bloed. „Mijn oma was beroemd om haar heerlijke taarten. Die begon ik dus ook maar te bakken en al snel ging ik ook arepa’s maken.” In alle vroegte ging ze de straat op in São Paulo, de grootste stad van Brazilië, ik trok langs bushaltes. „Het werd een succes.” De Perdomo paste het broodje wel enigszins aan. Ze doet er wat meer zout bij, want daar houden de Brazilianen van en ze bedacht al variaties met chocolade, want ze houden ook van zoet. Ze begon een eigen kraampje aan huis. „Het verkopen van de arepa en andere snacks en zoetigheden gaf mij een ingang in de Braziliaanse samenleving. En ik kan er mijn heimwee naar Venezuela mee bedwingen: ik mis mijn land vreselijk, en mijn familie, mijn zussen en mijn moeder.” Een deel van het geld dat ze met het eten verdient, stuurt ze maandelijks naar de familie. Haar zus raakte gewond tijdens een van de demonstraties tegen het regime en is al eens opgepakt. „De recente verkiezingen waren een farce. Maduro heeft zijn macht nog verder verstevigd. De enige redding is volgens mij als het buitenland ingrijpt. Ik hield niet van Trump maar hij was wel duidelijk over Venezuela: we moesten bevrijd worden. Ik ben bang dat met alle wereldwijde problemen nu, de internationale aandacht voor Venezuela wegzakt.” Tegenwoordig kunnen Venezolanen in het land zelf slechts overleven als ze dollars hebben, want steeds meer prijzen, ook bijvoorbeeld benzine, worden in dollars berekend. „Ik realiseer me dat als ik geld stuur, mijn familie kan overleven. Maar zouden ze zonder mijn geld meer demonstreren tegen Maduro? Ik betwijfel het, want de onderdrukking wordt steeds groter.” Mariluz Perdomo (Tenerife, Spanje) ‘Het geld dat wij sturen heeft geen invloed op de binnenlandse politiek’ Mariluz Perdomo: „In Venezuela valt vrijwel niet meer te leven.” Foto Javier Fergo Mariluz Perdomo vond middenin de coronacrisis werk in één van de talloze areperas op Tenerife. „Er zijn er veel, maar wij zijn de allerbeste”, zegt de 38-jarige Venezolaanse lachend. Ze staat voor een vitrine vol met Venezolaanse lekkernijen als cachitos, cachapas, tequeños en arepa’s. De maïsbroodjes zijn de specialiteit van restaurant Las Rosas, dat drie maanden geleden zijn deuren opende. Perdomo besloot twee jaar geleden haar geboorteland te verruilen voor Tenerife. „De crisis in Venezuela heeft zo hard toegeslagen dat er vrijwel niet meer te leven valt”, stelt ze. „Nu probeer ik hier een bestaan op te bouwen. Maar toch altijd in mijn achterhoofd met de hoop dat Venezuela ooit weer als vanouds zal worden. Dan zou ik samen met miljoenen anderen gelijk teruggaan. Daar bestaat geen twijfel over.” Hoewel Perdomo nooit op de Canarische Eilanden was geweest, stroomde er toch bloed van de archipel door haar aderen. Haar vader maakte in de vorige eeuw als 9-jarige jongen van La Palma de oversteek naar Venezuela. Perdomo senior verdiende als handelaar zijn geld en keerde nooit meer terug vanuit Zuid-Amerika. „Ik kende de Canarische Eilanden alleen van de verhalen. Mijn vader was heel trots toen ik hier ging wonen. Al had hij zelf liever gezien dat ik naar La Palma was gegaan. Acht maanden geleden is hij in Venezuela gestorven. Op zijn zeventigste.” Perdomo liet bij haar vertrek in 2018 haar hele familie in de kuststad La Guaira achter. „Ik stuur maandelijks geld naar broers en zussen”, legt Perdomo uit, nadat ze net een bord met draadjesvlees, rijst en zwarte bonen op tafel heeft gezet. „Zij kunnen dat heel erg goed gebruiken al gaat er vaak veel verloren bij het omzetten van euro’s in dollars. Alleen als er verkiezingen zijn maakt Maduro dat verschil even wat kleiner om stemmen te trekken.” Perdomo denkt niet dat al het geld dat de Venezolanen vanuit het buitenland sturen invloed heeft op de binnenlandse politiek. „Nee, daarvoor is het regime te sterk. Er is steeds meer armoede onder de bevolking. Ik stuur mijn familie wat extra’s met Kerst. Zodat ze alles even een paar dagen kunnen vergeten.” Zuly Chacón (Aduard, Groningen) ‘Geld sturen wordt gecompliceerder’ Zuly Chacón, die in Groningen staat met een arepastand. Foto Kees van de Veen Zuly Chacón vertrok 25 jaar geleden naar Nederland, puur voor de liefde, want Venezuela was toen nog een bloeiend land. „En ik houd van het weer hier”, zegt ze serieus. Ze komt van het ooit befaamde toeristeneiland Isla Margarita, waar ze bediende en cocktails mixte. Dus toen ze bedacht wat ze in Nederland wilde gaan doen, was het bereiden en verkopen van arepa’s voor haar een logische keuze. Ze kent het Nederlandse spreekwoord ‘Wat een boer niet kent, vreet-ie niet’ en aanvankelijk ging dat in Groningen ook op voor arepa’s. Maar inmiddels staat ze met haar snackkar Las Sabrozas drie keer per week op de Grote Markt, waar ze na ruim tien jaar net zo’n vertrouwd gezicht is als een kraampje met Vietnamese loempia’s op andere Nederlandse markten. Naast arepa’s verkoopt ze ook empanada’s, gevulde pasteitjes van brooddeeg. „De vullingen, de sausjes: ze maakt het allemaal zelf”, legt haar man Cor Kregel uit. In de Randstad, waar meer Venezolanen wonen, zou het paar waarschijnlijk nog meer kunnen verkopen, maar ze verdienen al genoeg in het noorden. „En er komen ook heel vaak mensen uit het westen naar ons toe.” Een deel van de opbrengst stuurt Chacón naar haar familie in Venezuela op. Dat is wel steeds gecompliceerder, omdat het regime de geldzendingen graag afroomt zijn de gangbare kanalen ongunstig. „Je moet iemand ter plekke vinden die te vertrouwen is. Ik heb gehoord dat Maduro ook de controle wil over de bankrekeningen die geld uit het buitenland ontvangen.” Ze vraagt zich af of het geld dat zij en andere Venezolanen sturen het regime indirect overeind houdt. „Alleen de Venezolanen die daar nog wonen kunnen de situatie echt veranderen. Maar ze zijn marionetten in de handen van Maduro. Ze kunnen niks doen.” Neem de chronische brandstoftekorten in de ooit zo rijke petrostaat, die soms leidden tot onrust aan de benzinepomp. „Je moet drie dagen in de rij staan om te tanken. Inmiddels besluiten veel mensen maar gewoon te lopen.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 21 december 2020