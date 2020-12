Ook vliegverbod Zuid-Afrika vanwege virusvariant Het kabinet heeft ook een vliegverbod ingesteld voor Zuid-Afrika vanwege een nieuwe variant van het coronavirus. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Het verbod geldt vanaf maandagavond tot 1 januari. Alleen passagiersvluchten zijn geschrapt, vrachtvluchten en medisch personeel zijn uitgezonderd. Twee vluchten die dinsdagochtend zouden aankomen, kunnen geen doorgang vinden. Voor Nederlanders die vastzitten in Zuid-Afrika wordt geadviseerd om „een veilig onderkomen te zoeken”. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kijkt wat het voor hen kan doen. Het kabinet wil het verbod opheffen zodra er een verplichte negatieve testverklaring geldt voor alle passagiers uit Zuid-Afrika. Met de maatregel wil het kabinet de verspreiding van een besmettelijkere variant van het coronavirus tegengaan. Een vliegverbod gold sinds dit weekend al voor het Verenigd Koninkrijk waar ook een virusvariant rondgaat die besmettelijker is dan het oorspronkelijke coronavirus. Passagiers op de internationale luchthaven van Johannesburg. Foto Kim Ludbrook/EPA

Aankomend president Biden live op tv gevaccineerd Joe Biden heeft maandag zijn eerste dosis van het Pfizer-BioNTech-vaccin gekregen in een ziekenhuis in zijn thuisstaat Delaware. De vaccinatie werd live op televisie uitgezonden om Amerikanen te laten zien dat het vaccin veilig is. De aankomend president van de Verenigde Staten zei eerder dat de bestrijding van het coronavirus de grootste prioriteit van zijn regering zal zijn. Biden is 78 jaar oud en zit daarmee in de risicogroep. „Ik wil niet voordringen maar het Amerikaanse volk laten zien dat het vaccin veilig is om te nemen”, zei hij voorafgaand aan de vaccinatie. Naar verwachting krijgt aankomend vicepresident Kamala Harris haar vaccinatie volgende week toegediend. De VS heeft honderd miljoen doses besteld bij Pfizer en kijkt momenteel of daar nog tientallen miljoenen doses bij kunnen komen. Daarnaast heeft de regering tientallen miljoenen doses besteld bij farmaceut Moderna. Eerder maandag werd bekend dat dat vaccin voor het eerst was toegediend, bij een verpleegster in een ziekenhuis in Connecticut. ABC ABC News https://t.co/03L2AEmrfs BREAKING: President-elect Joe Biden receives the Pfizer vaccine at ChristianaCare Hospital in Delaware. https://t.co/Q9lpnjF1lq 21 december 2020 @ 20:30 Volgen Foto Leah Millis / Reuters

Drie weken avondklok in Marokko Hier een greep uit het buitenlandse coronanieuws: In Marokko geldt vanaf woensdag voor de komende drie weken een avondklok. Dat kondigde de regering maandag aan, meldt persbureau Reuters. Van 21.00 uur tot 06.00 uur moet iedereen binnen blijven. Winkels en restaurant moeten de deuren een uur eerder sluiten. In de zwaargetroffen steden Casablanca, Marrakesh, Agadir en Tanger moeten restaurants drie weken helemaal dicht. In Marokko zijn in totaal zevenduizend doden geregistreerd die door Covid-19 zijn overleden.

had al een avondklok maar die is aangescherpt. Dat maakte de minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin maandag bekend op een persconferentie. Vanaf dinsdag geldt de avondklok van 19.00 uur tot 05.00 uur. Daarmee is de avondklok twee uur vervroegd. Het is dan alleen nog toegestaan naar buiten te gaan voor werk of andere noodzakelijke bezigheden. De provincie Ontario in Canada gaat van 26 december tot 23 januari in lockdown om een tweede golf van besmettingen tegen te gaan. Dat meldt persbureau AP. De grootste provincie van Canada met zo’n 14 miljoen inwoners stelt de lockdown pas in vanaf 26 december zodat winkels en restaurants hun voorraden kunnen verkopen. Daarna mogen alleen essentiële winkels openblijven en kunnen er bij andere winkels slechts spullen afgehaald worden. De scholen gaan ook dicht tot 23 januari, hoewel basisscholen 11 januari weer open mogen. Ontario registreerde maandag 2.249 nieuwe corona-besmettingen. Een vrouw loopt langs een testlocatie van een coronavaccin in Rabat. Foto Mosa’ab Elshamy/AP

WHO: virusvariant geen reden voor paniek Een virusvariant hoort bij de evolutie van een pandemie en paniek over een nieuwe variant van het coronavirus is daarom niet nodig. Dat zeiden functionarissen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maandag op een persconferentie, meldt persbureau Reuters. De variant uit het Verenigd Koninkrijk is net als andere varianten van het virus te beheersen, stelt de WHO. Landen die reisbeperkingen opleggen aan het VK handelen volgens WHO-topman Mike Ryan uit grote voorzorg. „Dat is verstandig, maar varianten komen nu eenmaal voor.” Er is volgens de WHO nog geen bewijs dat de nieuwe variant uit het Verenigd Koninkrijk mensen zieker maakt of dodelijker is. Wel verspreidt de variant zich vermoedelijk sneller. De WHO verwacht uiterlijk in enkele weken meer naar buiten te kunnen brengen over de impact van de besmettelijkere variant. Vaccins ertegen zouden even effectief moeten zijn, denkt de WHO, maar dat wordt nog onderzocht. Het Covid-19-virus heeft zich vooralsnog veel minder snel gemuteerd dan influenza, stelt de WHO. Dat het virus zo nauwkeurig en snel gevolgd kan worden, is volgens de WHO een positieve ontwikkeling.

Johnson: ‘Totale lockdown VK zou rampzalig zijn’ De Britse premier Boris Johnson zegt begrip te hebben voor de heersende zorgen over de nieuwe variant van het coronavirus, die in het Verenigd Koninkrijk steeds meer besmettingen veroorzaakt. Strengere maatregelen werden niet uitgesloten, maar een totale lockdown zou „rampzalig” zijn, zo zei de premier maandagavond op een persconferentie. Daar werd Johnson geflankeerd door Patrick Vallance, wetenschappelijk adviseur van het Britse kabinet. Vallance sprak de verwachting uit dat de nieuwe variant van het coronavirus zich over het hele land gaat verspreiden. Hij sloot niet uit dat de coronamaatregelen daarom binnenkort worden aangescherpt. Vallance benaderukte dat afstand houden „nu nog belangrijker” is, vanwege de „snelle overdraagbaarheid”. Johnson had ook positief nieuws: door de vaccinatiecampagne kunnen de Britten „met Pasen uitkijken naar een andere wereld”. Volgens de premier hebben inmiddels 500.000 Britten het Pfizer-BioNTech-vaccin gekregen. Reisbeperkingen

Verschillende Europese landen, waaronder Frankrijk, hebben het reisverkeer tot het VK beperkt vanwege de nieuwe variant van het coronavirus. Johnson sprak maandagavond op de persconferentie de hoop uit dat Frankrijk snel met een oplossing zou komen. Eerder op de dag had hij telefonisch contact hierover met de Franse president Emmanuel Macron. Inmiddels is de lijst met landen die reizen richting het Verenigd Koninkrijk hebben verboden steeds langer geworden: de BBC meldt dat onder meer Pakistan, Rusland, Canada, Argentinië, Turkije, Israël, Iran, Koeweit en India reisverboden hebben afgekondigd vanwege de variant op het virus. Het vrachtverkeer met het Europese vasteland staat zo goed als vast, maar Johnson verzekerde dat de Britse winkelbevoorrading „robuust” is en dat de Britten zich daar geen zorgen over hoeven te maken. De 27 lidstaten van de Europese Unie drongen eerder op de dag bij de Europese Commissie erop aan met richtlijnen om de reisbeperkingen in het Verenigd Koninkrijk te coördineren. De Commissie zegde daarop toe met aanbevelingen te komen voor het goederenverkeer naar het Verenigd Koninkrijk en de repatriëring van EU-burgers.

Moderna-vaccin voor het eerst toegediend in VS In de VS is het Moderna-vaccin maandag voor het eerst toegediend. Dat gebeurde bij een verpleegster in een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Connecticut, meldt persbureau AFP. De VS waren het eerste land dat dit vaccin goedkeurde voor gebruik. Voor het oog van de camera’s kreeg Mandy Delgado de injectie met het vaccin. Zij is werkzaam op de intensive care in het Hartford Hospital. Delgado zei blij te zijn dat ze de eerste was die dit vaccin kreeg, ook omdat ze meerdere patiënten had zien overlijden aan Covid-19, zonder familie om hen heen. Vrijdag kreeg het Moderna-vaccin goedkeuring van de Amerikaanse toezichthouder FDA. De Europese toezichthouder EMA wil op 6 januari een besluit nemen over het vaccin dat dan ook in Nederland toegediend zal worden. Voor het Moderna-vaccin moeten net zoals voor het al eerder goedgekeurde Pfizer/BioNTech-vaccin twee doses worden toegediend. Voordeel van het Moderna-vaccin is dat die bij een temperatuur van -20 graden Celsius bewaard kan worden, terwijl voor het Pfizer-vaccin een temperatuur van -70 graden Celsius vereist is.

Dozen met het Moderna-vaccin klaar voor verzending. Foto Paul Sancya/EPA

Europese Commissie keurt Pfizer-vaccin goed De Europese Commissie heeft het Pfizer/BioNTech-vaccin goedgekeurd voor toetreding tot de markt in de Europese lidstaten. Dat maakte EC-voorzitter Ursula von der Leyen maandag bekend op een persconferentie. Eerder op maandag keurde het Europese medicijnagentschap EMA het vaccin al goed. Von der Leyen sprak van een memorabele dag en zei dat de autorisatie „een goede manier is om moeilijk jaar te eindigen”. Het vaccin zelf noemde ze een Europees succesverhaal, dat dankzij EU-subsidies en Europese samenwerking tot stand is gekomen. Vanaf zondag kunnen EU-landen beginnen met hun vaccinatiecampagnes, nadat de eerste doses zullen zijn geleverd vanuit België. De commissie heeft 300 miljoen doses van het vaccin besteld, waarvan naar schatting 11,7 miljoen doses bestemd zijn voor Nederland. De vaccinatiecampagnes in Nederland beginnen naar verwachting begin januari. Duitsland wil 27 december beginnen met vaccineren en ook België hoopt dit jaar te beginnen met de vaccinatiecampagne.

Volgens Von der Leyen is het Pfizer-vaccin een Europees succesverhaal. Foto John Thys / Reuters

De Jonge: goedkeuring vaccin enorme triomf en mijlpaal De goedkeuring van het Pfizer/BioNTech-vaccin is volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) een „een enorme mijlpaal en een enorme triomf voor de wetenschap”. Dat zei hij maandag tegen journalisten in reactie op de goedkeuring van het vaccin door het Europese geneesmiddelenbureau EMA. De goedkeuring van het vaccin verandert niks aan de planning van de vaccinaties volgens De Jonge. Vanaf maandag 4 januari zullen de eerste uitnodigingen voor een prik verstuurd worden, waarna 8 januari het vaccineren zal beginnen. Pas dan zijn aan alle zorgvuldigheidseisen voldaan, aldus de minister. De Jonge vindt een hoge vaccinatiegraad belangrijker dan het vervroegen van de datum waarop de eerste prik wordt gezet. Als genoeg mensen zijn ingeënt, zou er voldoende bescherming tegen het coronavirus moeten zijn. De Jonge verwacht in het derde kwartaal van volgend jaar „een heel eind” te zijn met die bescherming, gezien de planning voor de levering van de vaccins. De verwachting is dat voor de zomer de kwetsbaren en het zorgpersoneel zijn gevaccineerd. Minister De Jonge bezocht dinsdag de opslaglocatie van het vaccin in Oss Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

UMC gaat testen uitvoeren met het CureVac-vaccin Als eerste ziekenhuis in Nederland gaat het UMC Utrecht klinische testen uitvoeren met het CureVac-vaccin. Dat heeft het ziekenhuis bekendgemaakt. Voor de testen met het van oorsprong Duitse vaccin worden tweeduizend vrijwilligers gezocht. De fase 3-studie in Nederland maakt onderdeel uit van een wereldwijde studie waaraan ruim 36.000 mensen meedoen. De helft van de deelnemers aan de studie zullen een placebo toegediend krijgen, terwijl de andere helft het vaccin krijgt. De deelnemers krijgen het vaccin twee keer toegediend, met een interval van vier weken tussen beide injecties. Na de vaccinatie wordt de groep nog twee jaar gevolgd om de veiligheid van het vaccin te kunnen beoordelen. De studiefase moet eind december beginnen en de verwachting is dat meer ziekenhuizen zich bij de testen zullen aansluiten. Het CureVac-vaccin is een van de zes vaccins voor bestrijding van het coronavirus waarin de Europese Commissie heeft geïnvesteerd. In november werd bekend dat de Commissie een deal met de fabrikant had gesloten voor de toekomstige aankoop van 405 miljoen doses van het vaccin.

Het hoofdkwartier van CureVac in Zuid-Duitsland. Foto Thomas Kienzle / AFP

‘Ziekteverzuim zorgpersoneel loopt verder op’ Het ziekteverzuim onder het zorgpersoneel is in november verder toegenomen. In die maand zat 7,59 procent van de zorgmedewerkers ziek thuis. Dat blijkt uit cijfers van kennisnetwerk Vernet, dat personeelsgegevens van de zorgsector onderzoekt. In oktober was het ziekteverzuim 7,22 procent en in september 6,28 procent. Door het ziekteverzuim konden in november dagelijks zo’n 70.000 zorgmedewerkers niet aan het werk. Het verzuim ligt 16 procent hoger dan werd gemeld in november 2019. In oktober was de stijging ten opzichte van het jaar ervoor 15 procent. Met name in de Randstad nam het verzuim toe. Daar werd bijna 19 procent meer ziekteverzuim gemeld dan het jaar ervoor. Buiten de ziekteverzuimcijfers valt het zorgpersoneel dat in quarantaine thuiszit of in afwachting is van de uitslag van een coronatest. Zorgpersoneel aan het werk in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Foto John van Hamond

EU-lidstaten: ‘Richtlijnen reisbeperkingen VK nodig’ De Europese Commissie moet met spoed met richtlijnen komen om de reisbeperkingen in het Verenigd Koninkrijk te coördineren. De 27 EU-lidstaten hebben daar maandag bij een overleg tot opgeroepen, volgens persbureau Reuters. Nadat er in het Verenigd Koninkrijk een nieuwe, besmettelijkere variant van het coronavirus is opgedoken hebben verschillende Europese landen eigen maatregelen genomen om het verkeer met het VK te beperken. Volgens de EU-lidstaten moeten die maatregelen beter op elkaar afgestemd worden. De Europese Commissie gaat nu een lijst met aanbevelingen opstellen over onder meer het toestaan van goederenverkeer, het repatriëren van EU-burgers en de uitzonderingsposities van bepaalde personen. Voor de EU-lidstaten is het van belang dat de grenzen binnen het Schengengebied open blijven. Morgen wordt er weer overlegd tussen de landen. Er stonden op maandag lange files bij Dover nadat grenzen werden gesloten. Foto EPA / Neil Hall



CBG: ‘Goedkeuring EMA is bijzonder moment’ De goedkeuring van het Pfizer-vaccin is een bijzonder moment en het middel is „veilig en van goede kwaliteit”. Dat heeft Ton de Boer, voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in een persconferentie gezegd over de goedkeuring van het Pfizer-vaccin door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Later deze week wil het CBG, dat Nederland vertegenwoordigt in het EMA, meer Nederlandstalige informatie publiceren. Mensen moeten zelf keuze kunnen maken of ze gevaccineerd gaan worden, zei Ton de Boer. Hij zei dat in de eerste week van januari de eerste prik gezet kan worden en dat er in die week ook een advies zal zijn over het vaccin ontwikkeld door Moderna. In de persconferentie benadrukte klinisch beoordelaar Leonoor Wijnans dat het nog niet duidelijk is hoe goed het vaccin beschermt tegen infectie tussen personen of hoe het mensen met ernstige symptomen kan helpen. „Voor zover duidelijk” werkt het vaccin ook tegen de nieuwe variant van het coronavirus, zei de Boer. Nu het EMA het Pfizer-vaccin heeft goedgekeurd, buigt de Europese Commissie zich naar verwachting op maandagavond over de markttoelating van het vaccin in de EU. CBG-voorzitter Ton de Boer (m), klinisch beoordelaar Leonoor Wijnans (r) en lid van het Europees Geneesmiddelenbewakingscomite PRAC Menno van der Elst tijdens de persconferentie. Foto ANP Robin van Lonkhuijsen

Kuipers: meer coronapatiënten in ziekenhuizen verwacht dan begin november Eind december liggen er volgens verwachtingen van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) meer coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen dan tijdens de piek van de tweede golf in begin november. Dat zei Ernst Kuipers, voorzitter van LNAZ, maandag op een persconferentie. In de afgelopen week van zaterdag tot zaterdag is het aantal patiënten met Covid-19 in de ziekenhuizen met 20 procent gestegen. Volgens de verwachtingen van Kuipers liggen er 31 december 2.560 coronapatiënten in de ziekenhuizen, waarvan 640 op de IC’s. Dat zal nog niet de piek zijn, die wordt een paar dagen later verwacht. Dit zou volgens Kuipers kunnen leiden tot meer uitgestelde regulier zorg. Daarnaast zijn er maandag twee coronapatiënten naar Duitsland verplaatst en de verwachting is dat er de komende dagen meer zullen volgen. Uit cijfers van Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bleek dat er maandag 2.152 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen liggen. Voor de elfde dag op rij nam het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen toe.

RIVM: ruim 11.000 nieuwe positieve testen, bijna gelijk aan weekgemiddelde Bij het RIVM zijn in het afgelopen etmaal 11.212 meldingen binnengekomen van positieve coronatesten. Dat zijn er 96 minder dan het weekgemiddelde van 11.308 positieve testen per dag. Ook zijn het er minder dan de 13.066 nieuwe positieve coronatesten die een dag eerder binnenkwamen. Daarnaast kwamen bij het RIVM 31 nieuwe meldingen binnen van mensen die zijn overleden aan Covid-19. Zondag werden er 32 overlijdens gemeld en zaterdag 56. Dat betekent niet dat deze sterfgevallen in de afgelopen 24 uur hebben plaatsgevonden. Het RIVM ontvangt die meldingen met enige vertraging.

Pfizer-vaccin goedgekeurd door Europees geneesmiddelenbureau EMA Het Europese geneesmiddelenbureau EMA heeft het coronavaccin van de farmaceuten Pfizer en BioNTech goedgekeurd. De goedkeuring is een doorbraak in de Europese strijd tegen de coronapandemie. Na de officiële goedkeuring zal de Europese Commissie het middel toelaten op de Europese markt en kan de vaccinatiecampagne in Nederland en andere landen van start. Lees verder: EMA keurt Pfizer-vaccin goed voor gebruik in EU

Verenigd Koninkrijk: lege grensposten en reisterminals vanwege inreisverboden Grensovergangen en reisterminals in het Verenigd Koninkrijk zijn maandag leeg vanwege het inreisverbod dat in veel landen geldt voor reizigers uit het VK. Meerdere landen, waaronder een groot deel van de EU, Argentinië, Canada en Iran, hebben het luchtverkeer uit het VK stilgelegd. Frankrijk heeft zondagavond al het verkeer van en naar het VK voor zeker 48 uur geschrapt, wat betekent dat zowel de Kanaaltunnel als de veerdienst tussen Calais en Dover gesloten is. Daardoor kan veel goederenvervoer niet meer plaatsvinden. De Britse supermarktketen Sainsbury’s waarschuwde eerder voor het opraken van bepaalde soorten voedsel vlak voor Kerst. Met name bloemkolen, broccoli’s en sla dreigen schaars te worden. Tussen Nederland en het VK gaan de gebruikelijke veerdiensten vooralsnog door. Deze zijn enkel bedoeld om in het VK gestrande vrachtwagenchauffeurs op te halen. Volgens branchevereniging Transport en Logistiek Nederland zijn dat er enkele honderden. Andere Nederlandse reizigers in het Verenigd Koninkrijk kunnen vooralsnog geen gebruikmaken van de veerdienst: het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert hen om te wachten met reizen tot het weer kan en in de tussentijd „een veilig onderkomen” te zoeken in het VK, zoals een hotel. Zij worden niet gerepatrieerd. Bewakers houden toezicht bij de haven van Dover. De grens tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk is sinds zondagavond gesloten. Foto Matthew Childs/Reuters Vrachtwagens die de overtocht naar Calais niet mogen maken, staan geparkeerd in de haven van het Britse Dover. Foto Kirsty Wigglesworth/AP De autoweg M20 naar de haven van Dover, in het zuiden van Engeland, is maandagochtend leeg vanwege de grenssluiting. Foto Adrian Dennis/AFP Een ander deel van de snelweg naar de Kanaaltunnel in Dover was zondag nog vol met vrachtwagens, die toen de overtocht naar Frankrijk nog mochten maken. Foto Peter Nicholls/Reuters Een lege Eurostar-terminal in Kings Cross-station in Londen. De Eurostar rijdt gewoonlijk tussen Londen, Parijs en Brussel, maar is vanwege de reisbeperkingen in Frankrijk en België afgelast. Foto Facundo Arrizabalaga/EPA Zondag, vlak voor Frankrijk een inreisverbod voor reizigers uit het VK aankondigde, was het nog druk op het Kings Cross-station. Hier wachten passagiers in de terminal voor de trein naar Parijs. Foto Stefan Rousseau/AP

Opnieuw stijging ziekenhuisopnames, twee patiënten overgebracht naar Duitsland Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is voor de elfde dag op rij toegenomen. Maandag meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dat er 2.152 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis liggen, 49 meer dan de dag ervoor. 586 van hen liggen op de IC, zes meer dan een dag eerder. Twee coronapatiënten worden vandaag overgevlogen naar Duitsland vanwege de drukte in Nederlandse ziekenhuizen, meldt het LCPS. Dat is sinds eind oktober niet meer gebeurd. De patiënten liggen nu op IC-afdelingen in Haarlem en Almelo en worden naar een ziekenhuis in het Duitse Dortmund gebracht. Een woordvoerder van het LCPS kan niet zeggen of de komende tijd meer patiënten naar Duitsland moeten worden overgebracht. De Nederlandse ziekenhuizen zijn bezig om net als tijdens de eerste golf voldoende personeel vrij te maken om de maximale capaciteit van 1.350 IC-bedden te bedienen. Volgens de prognoses van het LCPS loopt het aantal nieuwe patiënten zeker tot 7 januari op, maar blijft dit „hopelijk” onder de 1.350. Medewerkers op de IC-afdeling van het Leids Universitair Medisch Centrum. Foto Bart Maat/ANP

Vuurwerkhandelaren mogen geen loket openen voor verkoop licht vuurwerk Vuurwerkhandelaars zien dit jaar ook geen mogelijkheden om licht vuurwerk te verkopen. De branche heeft van het ministerie geen toestemming gekregen om vuurwerk van categorie F1, zoals sterretjes, thuis te bezorgen of het te verkopen aan een loket. „Dit is de derde klap die de vuurwerkbranche dit jaar krijgt”, zegt een woordvoerder van de branche maandag tegen NRC. Vuurwerkhandelaren hadden het ministerie tevergeefs gevraagd om een alternatieve verkoopmethode voor licht vuurwerk, dat tijdens komende jaarwisseling nog wel is toegestaan. Vanwege de lockdown zijn namelijk ook de vuurwerkwinkels dicht. Vuurwerk thuis laten bezorgen mag niet. Online bestellen mag wel, mits het vervolgens op een afhaalpunt wordt geleverd. Een dergelijk loket mogen de vuurwerkhandelaren echter vanwege de lockdown ook niet openen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld supermarkten vormt de branche namelijk geen uitzondering op de regels. „Het is natuurlijk heel wrang om te zien dat een supermarkt als Aldi en Lidl categorie 1 in het schap hebben liggen, terwijl jij als vuurwerkwinkelier geen enkele mogelijkheid hebt om het vuurwerk bij je klant te krijgen.” Daarmee is „het kleine beetje omzet” van het lichte vuurwerk, waar de winkeliers op hadden gehoopt, definitief van de baan. „Alle mensen die al besteld hebben, moeten we hun geld teruggeven. Ik sprak een leverancier die zit met 100.000 euro aan spullen”, aldus de woordvoerder. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat was maandag niet direct bereikbaar voor commentaar. Het kabinet kondigde in november een eenmalig vuurwerkverbod in voor komende jaarwisseling. Alleen ‘licht’ vuurwerk, zoals sterretjes en tolletjes, mogen worden verkocht. Die zijn overigens het hele jaar door toegestaan. Het kabinet acht het vuurwerkverbod nodig om de overbelaste zorg door het coronavirus te ontlasten.

Vuurwerkhandelaren mogen geen loket openen om sterretjes te verkopen. Foto Phil Nijhuis

Ook in Zuid-Afrika nieuwe variant coronavirus ontdekt Ook in Zuid-Afrika is een nieuwe variant van het coronavirus ontdekt. Dat hebben autoriteiten in het land bekendgemaakt, melden internationale persbureaus maandag. Hoewel er nog geen afgerond wetenschappelijk onderzoek bestaat naar de stam van het nieuwe virus, denken Zuid-Afrikaanse autoriteiten dat de variant veel besmettelijker is dan het oorspronkelijke coronavirus. De nieuwe stam zou daarmee een verklaring kunnen zijn voor de recente toename in het aantal positieve testuitslagen, ziekenhuisopnamen en overlijdensgevallen als gevolg van het coronavirus in Zuid-Afrika. De virusvariant uit Zuid-Afrika zou anders zijn dan de soort die afgelopen weekend werd ontdekt in het Verenigd Koninkrijk. „De voorlopige onderzoeksdata suggereren dat het virus dat nu de tweede golf domineert, zich sneller verspreidt dan tijdens de eerste golf”, aldus epidemioloog Salim Abdool Karim, tevens voorzitter van een adviescommissie aan de Zuid-Afrikaanse regering. Wel benadrukt hij dat het nog vroeg is om conclusies te trekken vanwege het gebrek aan wetenschappelijk onderzoek. Duitsland en Turkije hebben sinds zondag niet alleen vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk, maar ook vanuit Zuid-Afrika geschrapt vanwege de nieuwe, vermoedelijk zeer besmettelijke virusvariant. Zwitserland nam maandag eenzelfde beslissing. D66 roept bij monde van Tweede Kamerlid Jan Paternotte op om een Nederlands vliegverbod vanuit Zuid-Afrika voor te leggen aan het RIVM. In Johannesburg wordt een coronatest afgenomen. Foto Luca Sola/AFP

BuZa onderzoekt mogelijkheden voor gestrande reizigers in VK Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt de mogelijkheden voor het terughalen van „schrijnende gevallen” onder de gestrande Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met een acuut medisch probleem of sterfgevallen. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie maandag tegen NRC. Het algemene advies aan Nederlanders die daar vastzitten is om een veilig onderkomen te zoeken, zoals een hotel, en te wachten tot het mogelijk is weer naar Nederland te reizen. „Het is op dit moment niet mogelijk om terug te keren. Het passagiersvervoer is stilgelegd, die maatregel kunnen wij niet omzeilen”, aldus de zegsvrouw. Ze benadrukt dat het contactcentrum van Buitenlandse Zaken 24 uur per dag bereikbaar is voor gestrande reizigers. Datzelfde contactcentrum draait momenteel „overuren” door telefoontjes van gestrande reizigers in het Verenigd Koninkrijk. „We zijn aan het inventariseren wat de vragen zijn die binnenkomen. Het is voor ons ook een nieuwe situatie”, zegt de woordvoerder. Het is niet bekend hoeveel Nederlanders precies vastzitten in het VK.

EU houdt crisisberaad over aanpak virusvariant Verenigd Koninkrijk Gezanten van alle EU-lidstaten komen vanochtend in Brussel bijeen om de situatie rond de nieuwe, Engelse variant van het coronavirus en de gevolgen daarvan te bespreken. Mogelijk wordt daar besproken om gezamenlijk beleid tegen de virusvariant te voeren, met name op de gebieden van reizen en goederenvervoer. Ook het Verenigd Koninkrijk houdt maandagochtend crisisberaad over de ontstane situatie. Sinds zondag stelden verschillende landen, waaronder Nederland, België, Duitsland en Frankrijk, inreisverboden in vanaf het Verenigd Koninkrijk, veelal ook voor goederentransport. Onder meer de Kanaaltunnel tussen Dover en Calais is gesloten. De Britse supermarktketen Sainsbury’s vreest voor bevoorradingstekorten van bepaalde voedingsproducten, zoals sla, bloemkool en citrusvruchten. Bovendien dreigt rond de grensovergang bij Dover chaos te ontstaan: rond Kerst maken dagelijks zo’n 10.000 vrachtwagenchauffeurs uit verschillende landen de oversteek van en naar Calais.

Ook enkele honderden Nederlandse chauffeurs reizen op dagelijkse basis tussen het VK en Nederland. Voor hen blijven vooralsnog veerdiensten tussen het VK en Hoek van Holland en IJmuiden open. Veiligheidsmedewerkers houden maandagochtend de wacht rond de haven van Dover. Foto Matthew Childs/Reuters

Britse supermarkten vrezen lege schappen door reisrestricties Britse supermarkten vrezen voor de gevolgen van de reisrestricties naar het Verenigd Koninkrijk die sinds zondag door een tiental landen zijn opgesteld. De supermarktketen Sainsbury’s waarschuwt voor een tekort op sla, bloemkool, broccoli en citrusvruchten als de situatie de komende dagen niet verandert, meldt persbureau Reuters maandag op basis van een verklaring van de supermarkt. Sainsbury’s zegt te hopen dat de Britse en Franse regeringen snel tot een oplossing komen waardoor de doorstroom van voedingsmiddelen door de havens kan worden hervat. De keten zoekt naar alternatieven voor producten die gewoonlijk uit Europa komen. De kerstmaaltijd komt volgens de supermarkt overigens niet in gevaar: alle benodigde producten daarvoor zouden ruim voorradig zijn. De Britse vakbond FDF, die producenten van eten en drinken vertegenwoordigt, stelt zondag vanwege het verminderde vrachtverkeer wél te vrezen voor een „ernstige verstoring van de Britse Kerst”. Vrachtwagenchauffeurs zouden niet naar het Verenigd Koninkrijk willen reizen uit angst dat ze dan voorlopig niet meer naar huis kunnen. „De opschorting van het begeleid vrachtverkeer van het VK naar Frankrijk kan de levering van verse kerstproducten in het VK ernstig verstoren”, aldus de topman van de vakbond Ian Wright. 10.000 vrachtwagens

Daarvoor waarschuwt ook de Britse brancheorganisatie van detailhandelaren. „Hoewel goederen vanuit Frankrijk kunnen binnenkomen, zullen maar weinig transportbedrijven bereid zijn vrachtwagens en chauffeurs naar het VK te sturen zonder de garantie dat ze tijdig naar de EU kunnen terugkeren”, aldus topman Andrew Opie. Hij wijst op het belang van de kanaalovergangen tussen het VK en Frankrijk, die in aanloop naar de feestdagen gewoonlijk door tienduizend vrachtwagens worden gebruikt. Onder meer de EU-landen Nederland, Italië, Duitsland, maar ook Canada en Iran hebben sinds zondag besloten het reisverkeer naar het Verenigd Koninkrijk te beperken. Aanleiding is een daar opgedoken en zeer besmettelijke variant van het coronavirus. De Franse regering heeft de grens met het VK voor zeker 48 uur gesloten. Daardoor kunnen vrachtwagens onder meer de Engelse haven van Dover, de belangrijkste toegangspoort tot Europa, niet meer verlaten.

De supermarktketen Sainsbury’s heeft maandag gewaarschuwd voor tekorten. Foto Lee Smith/Reuters

Transportsector verwacht chaos aan de grens en vreest voor bevoorrading De Nederlandse branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) verwacht chaos in het Britse Dover, nu dat de grensovergang naar Calais in Frankrijk gesloten is. De organisatie vreest dat Nederlandse chauffeurs die momenteel in het Verenigd Koninkrijk (VK) zijn, niet meer terug kunnen keren en dat zo de bevoorrading van goederen in beide landen in gevaar komt. De branchevereniging pleit ervoor dat chauffeurs „onbelemmerd heen en weer” moeten kunnen reizen tussen het VK en Nederland, laat een woordvoerder weten. Vooralsnog blijven in ieder geval veerdiensten tussen het VK en Hoek van Holland en IJmuiden varen ondanks het inreisverbod, aldus TLN. Deze zijn enkel bedoeld voor gestrande chauffeurs, en niet voor passagiersvervoer. Vakbond FNV wil dat het kabinet vrachtwagenchauffeurs uit het VK repatrieert, om ervoor te zorgen „dat ze Kerst met hun families kunnen vieren”, laat een woordvoerder weten. „Daarvoor moeten de veerdiensten zoveel mogelijk openblijven.” Zondag werden alle passagiersreizen tussen Nederland en het VK stilgelegd vanwege een nieuwe, zeer besmettelijke Engelse variant van het coronavirus. Hoeveel Nederlandse vrachtwagenchauffeurs momenteel in het VK vast zitten, is niet bekend. Nederlandse chauffeurs maken gewoonlijk enkele honderden ritten per dag naar het VK, laat de woordvoerder van TLN weten. „En die moeten op een gegeven moment ook weer terug.” In totaal maken per dag zo’n 10.000 chauffeurs uit verschillende landen de oversteek tussen Frankrijk en het VK rond Kerstmis. Vrachtwagens in een file voor het betreden van de Kanaaltunnel van Groot-Brittannië naar Frankrijk. Foto Peter Nicholls/Reuters

Gezondheidsminister: Frankrijk begint zondag met vaccineren Frankrijk begint zondag met vaccineren tegen het coronavirus. De Franse minister van Gezondheid, Olivier Véran, heeft dat maandag bekendgemaakt in een bericht op Twitter. De meest kwetsbaren zullen het eerst worden ingeënt. De aankondiging van de Franse minister komt op dezelfde dag dat de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA een cruciaal oordeel velt over het coronavaccin van Pfizer en BioNTech. Bij groen licht heeft de Europese commissie zo’n drie dagen nodig voor het verstrekken van een vergunning. Ook moet de distributie nog op gang komen. In het meest gunstige scenario zouden de eerste vaccinaties in de EU komende zondag kunnen worden gedaan - de dag die Frankrijk heeft uitgekozen voor de start. Ook België en Duitsland beginnen vlak na de Kerst met vaccineren. Nederland zet waarschijnlijk op 8 januari de eerste prikken tegen Covid-19. Lees ook De Kamer is verbijsterd over late vaccinatie in Nederland

‘Tienduizend minder jongeren hebben werk dan voor coronacrisis’ De kansenongelijkheid onder jongeren op de arbeidsmarkt nam de eerste maanden van de coronacrisis toe. Na de eerste golf van de coronapandemie hadden bovendien tienduizend minder jongeren werk dan normaal in die periode. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat SEO Economisch Onderzoek deze maandag publiceert. Het economisch onderzoeksbureau is een langdurig onderzoek begonnen naar de impact van de coronacrisis op de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt. Dit is een eerste publicatie, die ingaat op de situatie tot juni dit jaar. Voor het onderzoeksbureau is sprake van een succesvolle overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt als iemand minimaal drie dagen werk heeft, al dan niet bij verschillende werkgevers. De kans daarop wordt de baankans genoemd. Lees verder: Jongeren hard geraakt door coronacrisis

Meer dan de helft zorgpersoneel wil zich laten inenten tegen het coronavirus Op dit moment wil 56 procent van het zorgpersoneel zich „waarschijnlijk of zeker” laten vaccineren tegen Covid-19. 30 procent zegt vermoedelijk af te zien van een inenting, de rest twijfelt nog. Dat blijkt uit een peiling van vakbond FNV onder meer dan negenduizend zorgmedewerkers. De bereidheid tot vaccinatie verschilt sterk per zorgbranche. Zo staat personeel binnen universitaire medische centra, de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg het meest positief tegenover het vaccin: ongeveer twee derde van hen wil zich laten inenten. De bereidheid ligt het laagst bij medewerkers in de thuiszorg (41 procent) en verpleeg- en verzorgingstehuizen (34 procent). Verder neemt de vaccinatiebereidheid toe met de leeftijd. Van het personeel tot en met 30 jaar wil maar een kwart zich laten inenten, tussen de 40 en 49 jaar is dat al bijna de helft. Boven de 66 jaar is 77 procent van de medewerkers bereid zich te laten vaccineren. De meest genoemde reden om af te zien van een prik is dat het vaccin niet te vertrouwen zou zijn vanwege de snelle ontwikkeling. Daarnaast stelt een deel van het personeel dat er nog niet genoeg wetenschappelijke uitleg is over de veiligheid van de vaccins. Ook wil een gedeelte „even wachten of er bijwerkingen zijn”. Later vandaag komt de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA met een oordeel over het vaccin van farmaceuten BioNTech en Pfizer. Bij groen licht begint Nederland naar verwachting op 8 januari met inenten. Het kabinet wil eerst het zorgpersoneel in verpleeghuizen laten vaccineren, om zo de kwetsbare mensen met wie zij werken te beschermen. Het is makkelijker het personeel naar centrale priklocaties te krijgen dan deze kwetsbare groepen zelf te vaccineren.

Ook landen buiten EU weren vluchten vanuit Verenigd Koninkrijk In navolging van een reeks EU-lidstaten nemen ook landen buiten de Unie maatregelen tegen reizen vanuit het Verenigd Koninkrijk. Onder meer Canada, Chili, Argentinië, Colombia en Iran hebben zondagavond lokale tijd bekendgemaakt alle vluchten uit het VK te weren, zo melden internationale persbureaus. Eerder op de dag kondigde ook El Salvador aan vliegtuigen uit het VK te schrappen. Chili weert bovendien ook alle reizigers die de afgelopen twee weken in het VK zijn geweest en El Salvador alle reizigers die de afgelopen dertig dagen nog in het VK waren. In Colombia moet iedere reiziger die vanaf maandag aankomt en de afgelopen twee weken in het Verenigd Koninkrijk is geweest, veertien dagen in quarantaine. Meerdere landen schrapten het afgelopen weekeinde vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk vanwege een daar opgedoken en zeer besmettelijke variant van het coronavirus. Onder meer Nederland, Duitsland, België, Oostenrijk en Italië maakten al bekend een einde te maken aan het luchtverkeer vanuit het VK. Later op zondag maakte de Nederlandse regering ook bekend al het personenvervoer op veerboten en met treinen per direct te verbieden. Nederlanders in het VK worden door het ministerie van Buitenlandse Zaken geadviseerd daar te blijven en „een veilig onderkomen” te zoeken, zoals een hotel. „Wacht tot het weer mogelijk is om naar Nederland te reizen”, aldus het reisadvies. De Nederlandse maatregelen gelden zeker tot 1 januari. Lees meer over de nieuwe variant van het coronavirus: Nog veel onduidelijk over Engelse virusvariant

Republikeinen en Democraten VS bereiken deal over nieuw coronasteunpakket De leiders van de Republikeinen en de Democraten in het Amerikaanse Congres hebben een deal bereikt over een nieuw coronasteunpakket, meldt persbureau Reuters. Het pakket bestaat uit zo’n 900 miljard dollar (734 miljard euro). „Eindelijk hebben we de doorbraak bereikt die het land nodig had”, zegt de Republikeinse leider in de Senaat Mitch McConnell. Na het eerste steunpakket van maar liefst 2,3 biljoen dollar eerder dit jaar liet nieuwe steun vanwege onenigheid tussen de Democraten en Republikeinen lang op zich wachten, terwijl de tweede golf de economie opnieuw hard treft. Er raken dagelijks meer dan 214.000 mensen in de VS besmet met het coronavirus en er zijn sinds het begin van de uitbraak al meer dan 317.000 Amerikanen aan de gevolgen ervan overleden. Een deel van het geld van het nieuwe steunpakket wordt gebruikt voor directe financiële steun aan mensen die door de coronacrisis hun baan zijn kwijtgeraakt. Ook gaan er honderden miljarden naar kleinere bedrijven. Verder voorziet het pakket in steun aan ziekenhuizen, scholen en geld voor de verspreiding van coronavaccins. De Senaat en het Huis van Afgevaardigden moeten nog wel instemmen met de deal. Mogelijk gebeurt dat nog voor middernacht Amerikaanse tijd, maar waarschijnlijker is dat de politici in het Congres meer tijd willen om het pakket goed te kunnen beoordelen.

Mitch McConnell, de Republikeinse leider in de Senaat, op weg naar zijn kantoor in het Capitool in Washington DC. Foto Michael Reynolds/EPA