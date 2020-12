2020 samen met 2014 warmste jaar ooit in Nederland

Het afgelopen jaar is, samen met 2014, het warmste jaar dat ooit is gemeten in Nederland. Dat maakte Weeronline.nl zondag bekend op basis van metingen in De Bilt die sinds 1901 worden gedaan.

Gemiddeld was de temperatuur het afgelopen jaar 11,7 graden. Ruim een graad boven het gemiddelde van 10,6 van de afgelopen klimaatperiode van 1991 tot en met 2020. Om het klimaat vast te stellen wordt meestal gekeken naar het gemiddelde over een periode van dertig jaar.

Lees ook: Boven de stad is het nóg heter

Waarschijnlijk haalt 2020 er nog een record bij: na zondag is het 285 dagen achtereen 10 graden of warmer geweest. Dat is precies het record uit 2002. Gezien de weersverwachting wordt dit record dit jaar geëvenaard en mogelijk zelfs verlengd. De laatste keer dat het in De Bilt onder de min 5 graden was, is bijna zevenhonderd dagen geleden.

Afgelopen jaar werden er voor de elfde keer sinds 1901 meer dan honderd ‘warme dagen’ gemeten met twintig graden of hoger. Nederland zag dit jaar 32 tropische dagen. In totaal waren er dertien ‘datum-warmterecords’: hoogste temperaturen gemeten op specifieke dagen in het jaar.