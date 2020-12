Wéér ’n polderconsultant als premierskandidaat

Ik had al weinig zin in de aankomende verkiezingen, maar afgelopen week bleek dat het echt een intens saaie bedoening wordt. Nadat Hugo de Jonge zich terugtrok, koos het CDA er in al zijn wijsheid niet voor om de andere kandidaat-lijsttrekkers te benaderen, maar om gewoon nog wat meer druk op kroonprins Wopke Hoekstra uit te oefenen. Met een diepe zucht en zichtbare tegenzin accepteerde hij het lijsttrekkerschap alsnog.

Alles wat er mis is met onze parlementaire democratie (het gebrek aan diversiteit, bezieling, principes en overtuiging, aan keuzemogelijkheden; de groeiende kloof tussen hoog- en laagopgeleid, tussen rijk en arm, tussen Randstad en regio; de eindeloze heerschappij van witte mannen), werkelijk alles wat er mis is zag je terug in de nieuwe lijsttrekker van het CDA.

Kun je je voorstellen dat Rutte en Hoekstra de degens kruisen? Ik val al in slaap bij het idee. De organisatoren van de debatten moeten zich al bij iedere verkiezing in meer bochten wringen om een stelling te bedenken waarover de heren politici het met elkaar oneens kunnen zijn, maar dit jaar wordt het hen wel erg moeilijk gemaakt.

Ik weet niet of iemand onze nationale boekhouder al heeft kunnen betrappen op enige mening. Zelfs de platitudes uit zijn HJ Schoo-lezing over immigratie en identiteit leken gecopy-pastet uit de lezing van Sybrand Buma van twee jaar ervoor – alleen bevatte Hoekstra’s variant zoveel schroom, zoveel verontschuldiging voor een eventuele mening, dat ik niet de indruk kreeg dat hij meende wat hij daar voorlas.

Als verklaring waarom hij zich nu alsnog had laten verleiden tot het lijsttrekkerschap, hield Hoekstra het voornamelijk bij tegelwijsheden als ‘perspectief bieden’, ‘verantwoordelijkheid nemen’, ‘ik hou van dit land’ en ‘ik heb de knop omgezet’. Ik geloof eigenlijk niets van hem.

Als burgers al het idee hadden dat er weinig te kiezen valt in dit land, hebben ze daar helemaal gelijk in. In 2021 kun je wederom niet stemmen op een visie, principes of een wezenlijke beleidskeuze, maar wel op je favoriete polderconsultant. Zijn geloofwaardigheid is voornamelijk gebaseerd op zijn twee meter lange elitaire degelijkheid. Ik kan het mis hebben, maar ik betwijfel of mensen buiten Den Haag dat ook zo geloofwaardig vinden.

Het is niet dat ze geen keuze hadden, daar bij het CDA. Er waren naast Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt nog twee mensen die stonden te trappelen om lijsttrekker te worden. Eén van hen was nota bene onze staatssecretaris van Economische Zaken, Mona Keijzer. Ze is misschien niet de beste bestuurder, maar ze is wel een uitstekend politica. Ze barst van de strijdlust, staat pal voor de ondernemers, pal voor de boeren.

Zij is de belichaming van wat er in Den Haag ontbreekt. Volksvertegenwoordiging in letterlijke zin. Een volkse vechtersbaas. Feminist bovendien. Zij was degene die keer op keer met haar klassieke Volendamse tongval benadrukte dat er niet alleen kroonprinsen bij het CDA waren maar ook kroonprinsessen. Misschien belangrijker: zij staat wél te springen om de partij te leiden.

165.000 stemmen kreeg ze in 2017. Er was niet één Kamerlid dat bij de vorige verkiezingen zoveel stemmen kreeg, zonder op de eerste plek te staan. Maar nee, het was Omtzigt die werd gepresenteerd als stemmenkanon, niet Keijzer. Zij werd telkens over het hoofd gezien.

Dat is de realiteit van vrouwen in de politiek. Je wordt zelfs verslagen door mannen die niet eens aan de wedstrijd meedoen. Je wordt verslagen omdat partijen denken dat ze met een McKinsey/Minerva-man als Hoekstra de premierbonus binnenslepen en jij, tja, jij ziet er gewoon niet echt uit als een premier. En gezinsmensen? Hartstikke leuk, maar dan de vader, niet de moeder. Het resultaat van haar ambitie is degradatie richting plek 7 op de lijst.

Ik vind het een ronduit slecht plan, die Hoekstra. Ten eerste pakt zo’n gladde autoritaire bestuurder in debatten vaak matig uit. Herinnert u zich Job Cohen nog? Lodewijk Asscher? Allemaal typische premiers-kandidaten die de PvdA tot nu toe niet veel goeds hebben gedaan.

Maar ik vind het vooral schadelijk voor de geloofwaardigheid van de politiek. Meer eenheidsworst en meer kloof. Iets zegt me dat het vooral de flanken zijn die hiervan profiteren.

Rosanne Hertzberger is microbioloog.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 19 december 2020