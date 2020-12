Uwe zei dat hij longkanker had

Zeven jaar geleden nodigde Uwe al zijn vrienden uit in zijn stamkroeg in Roermond. Hij pakte de microfoon en vertelde dat hij longkanker had. Hij ging een paar weken uitrusten op de Canarische eilanden en daarna naar huis om te sterven. Vanavond wilde hij bier drinken, het leven vieren, en afscheid nemen van zijn vrienden. Iedereen in tranen natuurlijk, sommigen stopten hem geld toe voor zijn laatste vakantie. Ze dansten op het Limburgse nummer ‘Hald mich ’s vas’ van Frans Pollux.

Nu kan de eigenaar van de kroeg dat nummer niet meer horen. Ze vindt Uwe „een ongelofelijke lul” want in Roermond gaat het verhaal dat hij helemaal niet ziek was. Uwe leeft nog. Wat is er gebeurd? In De Laatste Dans gaat muzikant en schrijver Frans Pollux op zoek naar Uwe.

De laatste dans Menselijke belangstelling 7 afleveringen NTR/ NPO Radio 1

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 19 december 2020