Kuzu op de tweede, Azarkan op de eerste plek bij Denk

Tunahan Kuzu staat op de tweede plek van de kandidatenlijst voor Denk voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Farid Azarkan staat als politiek leider op nummer een. Beiden bekleden nu ook een Kamerzetel en daarmee zal de samenstelling van de fractie in de Tweede Kamer naar alle waarschijnlijkheid min of meer gelijk blijven na de verkiezingen, afhankelijk van de uitslag. Het derde Kamerlid, Selcuk Öztürk, liet al eerder dit jaar weten niet terug te zullen keren.

Dat maakte de partij zaterdagmiddag bekend tijdens de presentatie van de kandidatenlijst, via een online ALV. Op de lijst staan 21 namen. Op nummer drie staat Stephan van Baarle, de huidige Denk-fractievoorzitter van de gemeenteraad in Rotterdam, vertrouweling van Kuzu en fractiemedewerker in Den Haag. Op nummer vier, vijf en zes staan drie vrouwen: Natasha Mohamed Hoesein, gemeenteraadslid in Rotterdam, Charifa Zemouri, wetenschapper en beleidsmedewerker voor Denk in de Tweede Kamer, en Isaura Carrilho, ook beleidsmedewerker in de Tweede Kamer. In totaal staan er zes vrouwen op de lijst.

Met een tweede plek voor medeoprichter van de partij Kuzu, is de machtsstrijd binnen de partij nu definitief beslecht. In het voorjaar legde Kuzu zijn fractievoorzitterschap neer, vanwege een buitenechtelijke affaire die volgens een publicatie in weekblad HP/De Tijd “grensoverschrijdend” was geweest. Ook zei hij niet te zullen terugkeren in de Tweede Kamer. Uiteindelijk was het de andere oprichter Öztürk, die naast Kamerlid ook partijvoorzitter was, die het veld ruimde.

Lijstduwer

Op 30 september liet Kuzu weten zich toch opnieuw te kandideren voor de Tweede Kamer. Aanvankelijk werd gespeculeerd dat hij een plek als lijstduwer zou krijgen, en vanwege zijn grote bekendheid binnen de partij alsnog een zetel zou kunnen bemachtigen – afhankelijk van de verkiezingsuitslag. Met deze prominente plek is duidelijk dat Azarkan en Kuzu samen verder willen. Wie de meeste voorkeursstemmen krijgt, en daarmee formeel als eerste aanspraak maakt op een zetel, is daarbij nog van belang.

Want in de gewogen peiling van Peilingwijzer schommelt de partij tussen de nul en de twee zetels – in tegenstelling tot wat campagneleider voor de verkiezingen Stephan van Baarle de ALV voorhield: hij zei dat Denk in de meeste peilingen de huidige drie zetels in de Kamer behoudt.

In zijn toespraak wees Farid Azarkan op het belang van Denk als een partij die zich inzet tegen racisme, in een tijd waarin dat thema steeds belangrijker wordt. In het verkiezingsprogramma ligt de nadruk ook sterk op diversiteit en het tegengaan van discriminatie. Voor dat laatste wil de partij een miljard euro uittrekken. Een van de voorstellen is om een minister van Inclusiviteit aan te stellen.

Op het programma van de ALV stond dat de notulen van de vorige ALV en de begroting voor het komende jaar zouden worden vastgesteld. Dat gebeurde in een paar minuten. Er was verder geen ruimte voor inbreng of vragen van leden, ook niet over het verkiezingsprogramma dat op 30 november werd gepresenteerd. Eerder aangenomen moties die nog altijd niet zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld over het instellen van een onafhankelijk onderzoek naar het mogelijk “grensoverschrijdende” karakter van de buitenechtelijke affaire van Kuzu, bleven onbesproken.

Correctie (19 december 2020: In een eerdere versie van dit bericht stond dat Charifa Zemouri arts is. Dat klopt niet en is hierboven gecorrigeerd.