Vanmorgen ging ik ons pand uit met jachtgeweer in het foedraal en oorkappen voor gehoorbescherming daaraan vastgeklikt.

Een bouwvakker, die voor een van de andere bewoners aan het werk was, vroeg welk instrument ik bespeelde.

Ik: „Nee, ik ben op weg naar de schietbaan!”

Hij: „Ik dacht al, zo slecht kan je niet spelen, dat je een geluidskap nodig hebt.”

